Канадцы нас опять побили числом. Так ответим умением!

Хоккеисты молодежной сборной России Источник: ФХР

Обозреватель «Советского спорта» размышляет о развитии хоккея в России и нашем главном противостоянии на мировой арене.

Сегодня ночью российская сборная U-17 (игроки до 17 лет) уступила канадцам в полуфинале Мирового Кубка вызова.

И знаете, я поначалу нисколько этому не огорчился. Потому что уступили наши в жесткой и отчаянной борьбе и только по буллитам – 2:3. Не сравнить с тем, как наша взрослая сборная сливает канадцам матчи в последнее время. На олимпиадах, да и на чемпионатах мира, не говоря уж о домашнем для канадцев Кубке мира.

Ведь действительно, дело же не только в 17-летних. Посмотрите на статистику последних шести молодежных чемпионатов мира.

МЧМ-2016. Россия бьется с финнами в финале. Канадцы вылетают в четвертьфинале.

МЧМ-2015. Россия и Канада в финале, уступаем в равной борьбе

МЧМ-2014. Россия в такой же равной борьбе побеждает канадцев в матче за «бронзу».

МЧМ-2013. Россия в равной борьбе побеждает канадцев в матче за «бронзу».

МЧМ-2012. Россия играет в финале со шведами. Канадцы – третьи.

МЧМ-2011. Россия бьется с канадцами в финале и побеждает.

Согласитесь, ни о каком тотальном превосходстве «кленовых» на молодежном уровне и речи нет! Скорее небольшой перевес в очных ставках и медалях на нашей стороне. Вроде бы так.

Так куда же это все потом уходит на взрослом уровне? Золотым и серебряным песочком молодежных чемпионатов между пальцев?

Наверное, ответ на этот вопрос легко получит тот, кто более внимательно следит за юношеским мировым Кубком вызовом U-17.

Вот уступили мы канадцам в полуфинале. И они со шведами сыграют в финале. Это понятно.

А с кем россияне встретятся в битве за «бронзу»? Опять с канадцами!

Кстати, мы с канадцами встречались еще и на групповом этапе. И также уступили, стали вторыми в группе. Но та канадская сборная, ставшая первой в своем дивизионе, вылетела еще в четвертьфинале…

Три канадских сборных участвовало в этом турнире. Три!!!

Вот это подход. Который прослеживается и на более поздних стадиях. Вот мы сейчас радуемся – послали на Евротур молодую команды, переняли опыт североамериканцев на Кубке мира.

Но все было не совсем так. Канадцы выставили молодую сборную на турнир не вместО основной, а вместЕ с ней. Всего одна буква в конце слова, но какая разница!

Это подход. Это битье числом. Потому что из огромного числа игроков, которым дают шанс выступать за сборные на мировом уровне по юношам обязательно вырастут мастера. Это конкуренция.

И, наверное, мы таким количеством перспективных игроков пока не обладаем. У нас число юниоров, занимающихся хоккеем, не так велико, как в Канаде. Хотя за счет МХЛ планомерно растет. Нынешние 22-летние сборники уже не вундеркинды, которые с 16 лет играют в элитной лиге. Они все прошли через МХЛ.

Но, наверное, таким массовым, как в Канаде, поток юных игроков у нас не будет. Потому что в отличие от Канады, в нашей стране культивируются и многие другие виды спорта.

Но как тогда нам их бить на мировых аренах?

Остается только суворовский принцип – «Бить не числом, а умением».

У нас в прошлом сезоне был интересный опыт. Сборную U-18 запустили в МХЛ и гоняли там весь сезон. Но перед юниорским чемпионатом мира состав неожиданно расформировали (предположительно опасаясь проблем с мельдонием), а проект, похоже, похоронили.

Но почему?!

Что мешает нам запускать такие команды в чемпионат МХЛ. И не одну. Можно ведь и две. Что мешает запустить сборную талантливых 20-летних во взрослый чемпионат? Ведь находит же Валерий Брагин сейчас игроков на два состава «молодежки», которые перед чемпионатом мира поедут готовиться на разные турниры.

Значит, игроки есть! И тянуть наверх, на свет надо их, а не легионеров, на которых уже и депутаты в Думе начали ворчать…