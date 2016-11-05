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«Олег Знарок собрал настоящую банду!» Как Россия победила шведов

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Олег Знарок собрал настоящую банду!» Как Россия победила шведов
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о матче Россия – Швеция (3:2) в рамках Кубка Карьяла.

Как вы помните, сборная России (средний возраст – 22,4 года) в четверг разгромила финнов на их поляне – 5:1. И это удивило очень многих. Потому что в составе Финляндии только трое игроков были моложе 1990 года рождения. Это вполне матерая и опытная команда.

И вот теперь – шведы. У них – восемь игроков моложе 1990 года рождения. Это не такая возрастная сборная, и созвал ее хорошо нам знакомый Рикард Гренберг. В первом матче, который прошел в Праге, «Тре Крунур» получила шесть пробоин от чехов (3:6). И теперь шведы хотели показать, что у них не все так плохо.

Как изменился наш состав? На матч не вышел защитник Богдан Киселевич, который уже в четверг ходил в марлевой повязке. Настоящая зима пришла в Финляндию, и вот игрок ЦСКА где-то подхватил простуду.

В целом линия атаки не претерпела изменений. В обороне в первую пару к Виктору Антипину поднялся Игорь Ожиганов, с кем играл Киселевич. Вторая пара: Алексей Береглазов – Илья Любушкин. Третья: Андрей Миронов – Артем Зуб. А еще – Рушан Рафиков. Была схема «8+12», которая трансформировалась в «7+13».

И в воротах – не Илья Сорокин, а Игорь Шестеркин, который в этом сезоне сделал уже 6 сухарей в 18 матчах за СКА. По этому показателю Шестеркин лидирует в КХЛ. И кому же играть за сборную России, если не ему?

Интересный ролик показали в день матча. Наша команда поселилась в пригороде Хельсинки – в отеле «Лангвик», больше похожем на пансионат. Залив Балтийского моря, плавают лебеди, сосновый бор. Игроки живут в роскошных номерах, куда селят по одному человеку. Питание великолепное, и его контролирует врач сборной Егор Козлов. У каждого хоккеиста есть планшет, куда ему скидывают его игровые смены и проводят полный анализ его выступления.

«Это царские условия! – воскликнул легендарный Борис Михайлов. – В наше время таких не было. И если теперь хоккеисты сборной России не заиграют, то их надо посадить на черный хлеб и котлеты!»

Вот так.

Кстати, насчет аппетита. В пятницу после тренировки у капитана Андрея Миронова спросили: «Правда ли, что эта команда голодна до побед? А ведь бывает, что хоккеисты становятся сытыми».

- Может, и становятся. Но среди нас таких нет! – отрезал защитник московского «Динамо».

Первый периоде прошел в равной борьбе, но за 23 секунды до сирены на перерыв мы провели отличную атаку, которую броском с ходу завершил Рушан Рафиков.

А на 24-й минуте шикарный гол забил форвард СКА Александр Барабанов. Он обыграл двух шведов и в падении пропихнул шайбу под Никласа Сведберга. Вот это красота!

Вы заметили? В первом матче с финнами феерила тройка Светлакова с Ничушкиным и Голышевым. А теперь у нас отличились звенья Ткачева и Прохоркина. Вот она, сила молодой сборной России – забить может кто угодно.

Еще один мощный козырь – надежная игра в обороне. И пусть шведы почти сразу забросили одну шайбу, но там Гюнге реализовал большинство. Причем наша команда хватала не так много удалений.

Бей, Барабанов. Думай, Знарок. Плюсы и минусы сборной России в матче со шведами

Из минусов – сборная России при Олеге Знарке последний раз реализовывала большинство в официальных матчах аж 22 мая, когда отличился Вадим Шипачев в бронзовом матче против США (7:2). С тех пор – как отрезало. Нулевая реализация и на Кубке мира, и вот сейчас на Евротуре. Не забили даже теперь, в концовке, когда шведы остались втроем против пятерых. Даже когда Гусев бросал в пустые ворота, то попал в ногу защитника.

Правда, мы забивали в большинстве в ворота чехов (Тарасенко) и канадцев (Овечкин). Но то были выставочные матчи перед Торонто.

«Я люблю работать с молодыми и сам заряжаюсь от них энергией», - сказал Знарок после игры с финнами. Думаю, болельщики испытывали то же чувство.

Третий гол мы забили, когда шведы имели большинство после удаления Шумакова. Светлаков перехватил шайбу и убежал в атаку со скоростью электрички. Сведберг отразил бросок, но Ничушкин успел на добивание.

При этом «Тре Крунур» все-таки реализовала и это большинство – два из двух в этом матче. Но Россия молодая по-прежнему вела в счете. И показывала очень качественный хоккей, создавая кучу моментов у шведских ворот.

Да, перед турниром этот молодой состав вызывал вопросы. У президента ФХР Владислава Третьяка даже спросили: «А что, если эта сборная проиграет все три матча?»

Но теперь мы видим, что Олег Знарок собрал настоящую банду – в хорошем смысле этого слова. Ватага, общество, братство. Парни, которым все по плечу. Они даже дерутся с вдохновением, как в конце матча со шведами! Команда, за которую очень хочется болеть.

Матч

Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы:

Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).

Место и дата

05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция

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