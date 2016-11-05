Бей, Барабанов. Думай, Знарок. Плюсы и минусы сборной России в матче со шведами

Швеция - Россия Источник: Reuters

Самые яркие моменты во втором поединке нашей команды на Кубке Карьяла, который россияне вновь завершили победой – над шведами 3:2.

Поздравим нашу молодую сборную с очередной победой на Евротуре. И порадуемся – за нее и вместе с ней. Ну а затем более спокойно подведем итоги. Выделим основные плюсы и минусы в игре нашей команды.

ЧТО ПОРАДОВАЛО?

1. Чудо-гол Барабанова

Питерская тройка вновь здорово напрягала оборону соперника. Но будем откровенны: гол Александра Барабанова – не плод коллективных действий, а личное мастерство 22-летнего форварда.

Барабанов получив шайбу в средней зоне буквально вломился на чужой пятачок, пройдя защитника «один в один». Вот тебе и молодежь! Какая уж тут робость, такой обыгрыш на площадке – признак тоталитарного превосходства, психологическое уничтожение соперника.

Особенно если учесть, что вслед за этим обыгрышем следует точный издевательский бросок в «домик» вратарю. И запоздалый фол шведа…

Да и счет. 2:0 – очень важная шайба, которая вполне могла бы стать и победной в этом упорном матче.

2. Защитники-бомбардиры

Россияне побили шведы их же оружием. «Тре Крунур» в последние годы славится тем, что атакует всей пятеркой. И я с удовольствием отметил, что молодая сборная Знарка (в отличие, кстати, от более взрослой) переняла этот прогрессивный опыт.

21-летний защитник «Локомотива» Рушан Рафиков очень вовремя подключился к атаке и с ходу точным броском вколотил шайбу в сетку. К тому же это был «гол в раздевалку», за 25 секунд до первого перерыва.

Еще с большим удовлетворением я отметил игру динамовца Андрея Миронова. Какой первый пас! Через всю площадку, заставляющий вспомнить времена Вячеслава Фетисова и Алексея Касатонова.

И ведь точно на клюшку Никиты Гусева, который выскочил благодаря этой передаче один на один с вратарем. Великолепно!

И главное, что как раз за отсутствие этого паса, за плохую связь между нападением и защитой нашу сборную справедливо критиковали на Кубке мира.

3. Надежная игра Шестеркина

Второй голкипер СКА Игорь Шестеркин доказал, что он ничем не хуже первого вратаря ЦСКА Ильи Сорокина. По крайней мере – в сборной.

Как и в матче с финнами, российские ворота были защищены надежно. При том, что опасных моментов возле них «Тре Крунур» создала немало. Хотя номинально, по пропущенным шайбам, Сорокин выиграл эту дуэль.

4. Постоянная заряженность на гол

Россияне во втором поединке не изменили себе. Продолжили играть в красивый, атакующий хоккей. Моментов у нашей сборной было навалом. Шайба после бросков россиян отскакивала то от крестовины, то от шлема вратаря, то Владимир Ткачев победно вскидывал руки, думая, что поразил ближний угол…

А какой гол соорудили Андрей Светлаков и Валерий Ничушкин. Светлаков обокрал шведа и убежал один на один. Здорово!

Но куда важнее, что никто из соперников за ним не погнался. А вот Ничушкин не поленился поехать следом. Как выяснилось, не зря. Потому что Сведберг вышел победителем в дуэли с Андреем. Но с добиванием Валерия поделать ничего не смог. В итоге этот гол и стал победным.

«Олег Знарок собрал настоящую банду!» Как Россия победила шведов

ЧТО ОГОРЧИЛО?

1. Провальная игра в меньшинстве

Россияне вновь играли дисциплинированно. И впервые удалились только на 25-й минуте. Проштрафился (в безобидной, кстати, ситуации) герой первого периода Рафиков.

Шведы, получив большинство, реализовали его быстро – через 43 секунды. И это отозвалось очень тревожным эхом с финского матча.

Там ведь было тоже самое. Первое удаление россиян и сразу гол!

Вопрос к Знарку и спецбригаде – надо уметь от атакующего стиля мгновенно переключаться на глухую оборону. Отрадно, что в третьем периоде голов в меньшинстве удалось избежать. Но и там опасных моментов было немало.

2. Нерезультативное большинство

Четкого розыгрыша лишнего у нашей команды по-прежнему нет. Порой россияне явно увлекаются розыгрышем «до верного», но точности в передачах для этого не хватает. И только когда штраф шведов подходит к концу, наши словно спохватывались и начинали долбить Сведберга через защитника, бросками от синей линии.

При этом и тогда у нас зону закрывал только один игрок обороны, из-за чего шайба частенько покидала зону атаки.

Вывод: Плюсов больше, чем минусов. И потому вторая победа – закономерна. С удовольствием ждем продолжения!