Олег Знарок: Что я скажу о Ничушкине? Вы же знаете мои принципы… (видео)

Валерий Ничушкин Источник: ФХР

Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Швеция (3:2) поговорил с нашим главным тренером Олегом Знарком.

- Олег Валерьевич, поделитесь впечатлениями по игре. Концовка получилась нервной.

- Она не была бы нервной, забей мы свои моменты. В первом периоде мы сыграли не очень хорошо. Во втором прибавили, опасно атаковали. Но нужна реализация.

- Сильно ли сказалось отсутствие защитника Богдана Киселевича?

- Наверное, да. У нас все ребята на хорошем счету. Не знаю, сыграет ли Киселевич с чехами. Это вопрос к докторам.

- Вы можете сказать, что Валерий Ничушкин – лучший игрок сборной на этом турнире?

- Вы же знаете мои принципы, - пожал плечами Знарок. – Я не даю оценку игрокам. У нас вся команда хорошо играет, понимаете? Хорошо – моментами.

- На Кубке мира у вас не шло большинство, здесь не идет. Никита Гусев в пустые ворота не может забить.

- Не везет, наверное. Я не знаю. У нас было не так много времени на большинство. Провели только две тренировки.

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- Нереально наиграть так быстро?

- Связки наигрываются годами! И то бывает, что не идет.

- Два пропущенных гола в меньшинстве связаны тоже с тем, что не успели наиграть связки?

- Наверное, то же самое. Но мы разбирали игру в меньшинстве. Просто сделали позиционную ошибку в первом случае, а во втором была подставлена клюшка.

- Три удаления подряд схватила сборная России. Почему?

- Если говорить о судействе, то там были моменты «фифти-фифти», когда шведов не удаляли, а нам давали штраф. Но как есть, так есть.

- Что думаете об игре Игоря Шестеркина?

- Команда победила. Он действовал неплохо.

- В прошлом году вас от ФХР сопровождал Роман Ротенберг, - спросил бородатый репортер-ветеран. – Сейчас его не видно. Легче команде без руководящего взгляда?

Повисло тяжелое молчание. Потому что Ротенберг в Хельсинки был и постоянно ходил со сборной. Пресса вокруг зашепталась. Знарок смотрел на бородача.

- Ой, - воскликнул репортер. – Извините.

Главный тренер пошел в раздевалку. А о чем еще спрашивать? Победа есть победа.

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