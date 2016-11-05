Олег Знарок: Что я скажу о Ничушкине? Вы же знаете мои принципы… (видео)
Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Швеция (3:2) поговорил с нашим главным тренером Олегом Знарком.
- Олег Валерьевич, поделитесь впечатлениями по игре. Концовка получилась нервной.
- Она не была бы нервной, забей мы свои моменты. В первом периоде мы сыграли не очень хорошо. Во втором прибавили, опасно атаковали. Но нужна реализация.
- Сильно ли сказалось отсутствие защитника Богдана Киселевича?
- Наверное, да. У нас все ребята на хорошем счету. Не знаю, сыграет ли Киселевич с чехами. Это вопрос к докторам.
- Вы можете сказать, что Валерий Ничушкин – лучший игрок сборной на этом турнире?
- Вы же знаете мои принципы, - пожал плечами Знарок. – Я не даю оценку игрокам. У нас вся команда хорошо играет, понимаете? Хорошо – моментами.
- На Кубке мира у вас не шло большинство, здесь не идет. Никита Гусев в пустые ворота не может забить.
- Не везет, наверное. Я не знаю. У нас было не так много времени на большинство. Провели только две тренировки.
«Олег Знарок собрал настоящую банду!» Как Россия победила шведов
- Нереально наиграть так быстро?
- Связки наигрываются годами! И то бывает, что не идет.
- Два пропущенных гола в меньшинстве связаны тоже с тем, что не успели наиграть связки?
- Наверное, то же самое. Но мы разбирали игру в меньшинстве. Просто сделали позиционную ошибку в первом случае, а во втором была подставлена клюшка.
- Три удаления подряд схватила сборная России. Почему?
- Если говорить о судействе, то там были моменты «фифти-фифти», когда шведов не удаляли, а нам давали штраф. Но как есть, так есть.
- Что думаете об игре Игоря Шестеркина?
- Команда победила. Он действовал неплохо.
- В прошлом году вас от ФХР сопровождал Роман Ротенберг, - спросил бородатый репортер-ветеран. – Сейчас его не видно. Легче команде без руководящего взгляда?
Повисло тяжелое молчание. Потому что Ротенберг в Хельсинки был и постоянно ходил со сборной. Пресса вокруг зашепталась. Знарок смотрел на бородача.
- Ой, - воскликнул репортер. – Извините.
Главный тренер пошел в раздевалку. А о чем еще спрашивать? Победа есть победа.
Бей, Барабанов. Думай, Знарок. Плюсы и минусы сборной России в матче со шведами
Матч
Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).
Место и дата
05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция