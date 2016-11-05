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Заболотный – Буффонище дня. Кто спас «Урал в игре с «Крыльями»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Николай Заболотный
Николай ЗаболотныйИсточник: ФК «Урал»

«Советский спорт» рассказывает о богатом на голевые моменты матче «Крылья Советов» – «Урал» (2:2).  

ИРОНИЯ КАЛЕНДАРЯ

На уходящей неделе «Урал» стал одной из самых обсуждаемых команд чемпионата России. Повод – поражение от «Терека» на своем поле со счетом 1:4. Никому еще в этом сезоне уральская команда не проигрывала так крупно, несмотря на игры с ЦСКА (0:1), «Зенитом» (0:2) и «Спартаком» (0:1).

Поразило в том матче не столько поражение «Урала», сколько происходящее на поле. К примеру, «Терек» установил собственный рекорд по количеству ударов по чужим воротам в целом – 15 – и количеству ударов из штрафной площади в частности – 11. И это – в гостевом  матче. Гораздо более скромные в этом плане результаты в играх с уральской дружиной показали звездные «Зенит» (12 ударов, 8 из штрафной), и «Спартак» (6 ударов, 4 из штрафной). Да, ЦСКА выдал уровень (17, 11). Но тогда за армейцев еще играли Дзагоев и Еременко – одни из самых креативных игроков российской лиги.

После столь резонансного поражения в отставку решил подать главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко. По его словам, с результатом решение не связано. Без работы он не остался – наставник согласился возглавить идущие на последнем месте (вот уж одна из самых удивительных смен работы) «Крылья Советов», которые расстались с Франком Веркаутерном.  Чем не ирония календаря – дебютировать у руля нового коллектива против своей бывшей команды, игру которой обсуждали всю неделю.

Замену Скрипченко боссы «Урала» нашли быстро. Сменщиком стал Александр Тарханов, в последнее время работавший с болгарской «Славией». Ему удалось договориться с боссами клуба о расторжении контракта. Нужно сказать, дела у «Славии» в этом сезоне идут плохо – команда покинула Лигу Европы на стадии квалификации, а в национальном чемпионате занимает одиннадцатое место. Получается, задерживаться в Болгарии большого смысла Тарханову не было. Это стало поводом принять приглашение «Урала», где специалист небезуспешно работал до перехода в «Славию». В частности, у него смог раскрыться и заслужить приглашение в «Краснодар» Смолов.

Несмотря на возвращение Тарханова, в матче с «Крыльями Советов» командой руководил не он, ведь заявить специалиста не успели. Обязанности главного тренера исполнял Юрий Матвеев. Александр Федорович же расположился в комментаторской кабине стадиона «Металлург». 

«КРЫЛЬЯ» ОПАСНЕЕ «ТЕРЕКА»

По сравнению с матчем против «Терека» у «Урала» получилось добавить яркости в атаке, а вот оборонительные действия остались такими же невразумительными.

В атаке опасность создавали Чантурия и Павлюченко. В первом тайме Чантурия в совершил рейд в чужую штрафную, результатом которого стал гол Коробова, во втором тайме после идеального паса Павлюченко забил сам Чантурия. Как тут не вспомнить, что форвард в матче с «Тереком» не играл вообще, а полузащитник вышел с первых минут, забил гол, но был заменен уже на 33-й минуте?

В обороне «Урал» испытывал проблемы как при фланговых атаках соперника, так и при атаках через центр. В итоге и после атаки с краю команда Тарханова получила гол, и после прорыва через лицевую линию штрафной. Оба раза отличился Корниленко. Он вообще был самым опасным футболистов «Крыльев Советов»  - пять ударов. А всего «Крылья Советов» пробили по чужим воротам 17 раз, 13 из которых – из штрафной. Вторая цифра – рекорд самарского клуба в этом сезоне. Налицо проблемы «Урала» в обороне. Если бы не десять спасений Заболотного, ничью бы эта команда не увезла. Интересно, что с «Тереком» Заболотный не играл.

Матч

Крылья Советов - Урал - 2:2 (1:1)

Голы

Коробов 22 (0:1). Корниленко 45 (1:1). Корниленко 65 (2:1). Чантурия 73 (2:2).

Состав

Крылья Советов: Лория, Таранов, Родич, Надсон, Цаллагов, Маргасов, Ятченко (Садик, 86), Молло, Башкиров, Паскуато (Чочиев, 71), Корниленко

Урал: Заболотный, Фонтанелло, Новиков, Кулаков, Данцев, Фидлер, Коробов, Емельянов (Подоксёнов, 15), Павлюченко, Лунгу (Серченков, 82), Чантурия (Ставпец, 89)

Предупреждения:

Родич, 37; Башкиров, 75 - Данцев, 2; Кулаков, 9; Павлюченко, 70; Фидлер, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция

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