Заболотный – Буффонище дня. Кто спас «Урал в игре с «Крыльями»
«Советский спорт» рассказывает о
богатом на голевые моменты матче «Крылья Советов» – «Урал» (2:2).
ИРОНИЯ КАЛЕНДАРЯ
На уходящей
неделе «Урал» стал одной из самых обсуждаемых команд чемпионата России. Повод –
поражение от «Терека» на своем поле со счетом 1:4. Никому еще в этом сезоне
уральская команда не проигрывала так крупно, несмотря на игры с ЦСКА (0:1),
«Зенитом» (0:2) и «Спартаком» (0:1).
Поразило в
том матче не столько поражение «Урала», сколько происходящее на поле. К
примеру, «Терек» установил собственный рекорд по количеству ударов по чужим
воротам в целом – 15 – и количеству ударов из штрафной площади в частности –
11. И это – в гостевом матче. Гораздо более скромные в этом плане результаты в играх с уральской дружиной
показали звездные «Зенит» (12 ударов, 8 из штрафной), и «Спартак» (6 ударов, 4
из штрафной). Да, ЦСКА выдал уровень (17, 11). Но тогда за армейцев еще
играли Дзагоев и Еременко – одни из самых креативных
игроков российской лиги.
После столь
резонансного поражения в отставку решил подать главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко. По его словам, с
результатом решение не связано. Без работы он не остался – наставник согласился
возглавить идущие на последнем месте (вот уж одна из самых удивительных смен
работы) «Крылья Советов», которые расстались с Франком Веркаутерном. Чем не
ирония календаря – дебютировать у руля нового коллектива против своей бывшей
команды, игру которой обсуждали всю неделю.
Замену Скрипченко
боссы «Урала» нашли быстро. Сменщиком стал Александр
Тарханов, в последнее время работавший с болгарской «Славией». Ему удалось
договориться с боссами клуба о расторжении контракта. Нужно сказать, дела у
«Славии» в этом сезоне идут плохо – команда покинула Лигу Европы на стадии
квалификации, а в национальном чемпионате занимает одиннадцатое место.
Получается, задерживаться в Болгарии большого смысла Тарханову не было. Это
стало поводом принять приглашение «Урала», где специалист небезуспешно работал
до перехода в «Славию». В частности, у него смог раскрыться и заслужить приглашение
в «Краснодар» Смолов.
Несмотря на
возвращение Тарханова, в матче с «Крыльями Советов» командой руководил не он,
ведь заявить специалиста не успели. Обязанности главного тренера исполнял Юрий Матвеев. Александр Федорович же расположился
в комментаторской кабине стадиона «Металлург».
«КРЫЛЬЯ» ОПАСНЕЕ «ТЕРЕКА»
По сравнению
с матчем против «Терека» у «Урала» получилось добавить яркости в атаке, а вот
оборонительные действия остались такими же невразумительными.
В атаке
опасность создавали Чантурия и Павлюченко. В первом тайме Чантурия в
совершил рейд в чужую штрафную, результатом которого стал гол Коробова, во втором тайме после
идеального паса Павлюченко забил сам Чантурия. Как тут не вспомнить, что форвард в
матче с «Тереком» не играл вообще, а полузащитник вышел с первых минут, забил
гол, но был заменен уже на 33-й минуте?
В обороне «Урал» испытывал проблемы как при фланговых атаках соперника, так и при атаках через центр. В итоге и после атаки с краю команда Тарханова получила гол, и после прорыва через лицевую линию штрафной. Оба раза отличился Корниленко. Он вообще был самым опасным футболистов «Крыльев Советов» - пять ударов. А всего «Крылья Советов» пробили по чужим воротам 17 раз, 13 из которых – из штрафной. Вторая цифра – рекорд самарского клуба в этом сезоне. Налицо проблемы «Урала» в обороне. Если бы не десять спасений Заболотного, ничью бы эта команда не увезла. Интересно, что с «Тереком» Заболотный не играл.
Матч
Крылья Советов - Урал - 2:2 (1:1)
Голы
Коробов 22 (0:1). Корниленко 45 (1:1). Корниленко 65 (2:1). Чантурия 73 (2:2).
Состав
Крылья Советов: Лория, Таранов, Родич, Надсон, Цаллагов, Маргасов, Ятченко (Садик, 86), Молло, Башкиров, Паскуато (Чочиев, 71), Корниленко
Урал: Заболотный, Фонтанелло, Новиков, Кулаков, Данцев, Фидлер, Коробов, Емельянов (Подоксёнов, 15), Павлюченко, Лунгу (Серченков, 82), Чантурия (Ставпец, 89)
Предупреждения:
Родич, 37; Башкиров, 75 - Данцев, 2; Кулаков, 9; Павлюченко, 70; Фидлер, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция