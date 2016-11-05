Заболотный – Буффонище дня. Кто спас «Урал в игре с «Крыльями»

«Советский спорт» рассказывает о богатом на голевые моменты матче «Крылья Советов» – «Урал» (2:2).

ИРОНИЯ КАЛЕНДАРЯ

На уходящей неделе «Урал» стал одной из самых обсуждаемых команд чемпионата России. Повод – поражение от «Терека» на своем поле со счетом 1:4. Никому еще в этом сезоне уральская команда не проигрывала так крупно, несмотря на игры с ЦСКА (0:1), «Зенитом» (0:2) и «Спартаком» (0:1).

Поразило в том матче не столько поражение «Урала», сколько происходящее на поле. К примеру, «Терек» установил собственный рекорд по количеству ударов по чужим воротам в целом – 15 – и количеству ударов из штрафной площади в частности – 11. И это – в гостевом матче. Гораздо более скромные в этом плане результаты в играх с уральской дружиной показали звездные «Зенит» (12 ударов, 8 из штрафной), и «Спартак» (6 ударов, 4 из штрафной). Да, ЦСКА выдал уровень (17, 11). Но тогда за армейцев еще играли Дзагоев и Еременко – одни из самых креативных игроков российской лиги.

После столь резонансного поражения в отставку решил подать главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко. По его словам, с результатом решение не связано. Без работы он не остался – наставник согласился возглавить идущие на последнем месте (вот уж одна из самых удивительных смен работы) «Крылья Советов», которые расстались с Франком Веркаутерном. Чем не ирония календаря – дебютировать у руля нового коллектива против своей бывшей команды, игру которой обсуждали всю неделю.

Замену Скрипченко боссы «Урала» нашли быстро. Сменщиком стал Александр Тарханов, в последнее время работавший с болгарской «Славией». Ему удалось договориться с боссами клуба о расторжении контракта. Нужно сказать, дела у «Славии» в этом сезоне идут плохо – команда покинула Лигу Европы на стадии квалификации, а в национальном чемпионате занимает одиннадцатое место. Получается, задерживаться в Болгарии большого смысла Тарханову не было. Это стало поводом принять приглашение «Урала», где специалист небезуспешно работал до перехода в «Славию». В частности, у него смог раскрыться и заслужить приглашение в «Краснодар» Смолов.

Несмотря на возвращение Тарханова, в матче с «Крыльями Советов» командой руководил не он, ведь заявить специалиста не успели. Обязанности главного тренера исполнял Юрий Матвеев. Александр Федорович же расположился в комментаторской кабине стадиона «Металлург».

«КРЫЛЬЯ» ОПАСНЕЕ «ТЕРЕКА»

По сравнению с матчем против «Терека» у «Урала» получилось добавить яркости в атаке, а вот оборонительные действия остались такими же невразумительными.

В атаке опасность создавали Чантурия и Павлюченко. В первом тайме Чантурия в совершил рейд в чужую штрафную, результатом которого стал гол Коробова, во втором тайме после идеального паса Павлюченко забил сам Чантурия. Как тут не вспомнить, что форвард в матче с «Тереком» не играл вообще, а полузащитник вышел с первых минут, забил гол, но был заменен уже на 33-й минуте?

В обороне «Урал» испытывал проблемы как при фланговых атаках соперника, так и при атаках через центр. В итоге и после атаки с краю команда Тарханова получила гол, и после прорыва через лицевую линию штрафной. Оба раза отличился Корниленко. Он вообще был самым опасным футболистов «Крыльев Советов» - пять ударов. А всего «Крылья Советов» пробили по чужим воротам 17 раз, 13 из которых – из штрафной. Вторая цифра – рекорд самарского клуба в этом сезоне. Налицо проблемы «Урала» в обороне. Если бы не десять спасений Заболотного, ничью бы эта команда не увезла. Интересно, что с «Тереком» Заболотный не играл.