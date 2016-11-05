Роман Ротенберг: В этой сборной России выступают все наши лучшие игроки (видео)

Матч Швеция - Россия Источник: ФХР

Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Швеция (3:2) поговорил с руководителем делегации Романом Ротенбергом.

- Что вы скажете о двух матчах сборной России?

- По самоотдаче вопросов нет. Но в воскресенье – самая важная игра. Финал турнира. Сейчас все мысли только об этом. Команда поедет готовиться. А тренеры останутся смотреть матч Финляндия – Чехия. Нужно проанализировать чехов.

- В Новогорске у Владислава Третьяка спросили: «А что, если эта сборная проиграет все три матча в Хельсинки?» Никто ведь не ждал такого, что молодая команда будет так здорово выступать.

- Мы в сборной всегда настроены оптимистично. Молодые игроки по самоотдаче, желанию и тому, как друг за друга бьются на поле – радуют. Это одна из лучших команд, которые мы видели. И так должно быть всегда, когда ты надеваешь форму сборной России. Но повторю, что завтра нас ждет финал. Мы чувствуем поддержку болельщиков, всей нашей страны.

«Олег Знарок собрал настоящую банду!» Как Россия победила шведов

- Что нам мешает отправить этот состав на чемпионат мира? Так поступают в США и Канаде.

- Нужно исходить из того, кто лучший на сегодняшний день. А не отталкиваться от возраста. Наши селекционеры, аналитики, скауты отслеживают лучших игроков. И вот те, кто сейчас играют за сборную, на сегодняшний день являются лучшими. Несмотря на возраст и другие критерии.

- Борис Михайлов сказал, что сборная России живет в царских условиях. Вы считаете, что команде созданы идеальные условия?

- Всегда есть, к чему стремиться. Но питание, аналитика – тут все нормально. Ведется огромная работа. И мы видим хорошие результаты от всех восьми сборных. Что говорит о системном подходе. У нас есть общие стандарты. Поэтому никакого удивления нет, что Россия одержала уже две победы в Хельсинки. И мы создаем максимально комфортные условия. Когда игроки приезжают в сборную, то чувствуют, что мы делаем для них все лучшее.

- Сергей Гимаев сказал, что Олег Знарок в СКА выполняет государственную задачу, - напомнил репортер ТАСС. – Как вы относитесь к этим словам?

- У каждого есть право на свое мнение. Если Сергей Наильевич посчитал, что может так заявить – это тоже его право.

- А почему Олегу Знарку можно совмещать работу в СКА и в сборной России, а когда он трудился в московском «Динамо», этого было делать нельзя? – воскликнул бородатый репортер-ветеран.

- Я не знаю насчет совмещения в «Динамо». Откуда у вас такая информация, что было нельзя? У меня ее нет.