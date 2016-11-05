«Мы – молодые, задорные. Все у нас нормально!» Что говорили наши игроки (видео)

Валерий Ничушкин Источник: ФХР

Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Швеция (3:2) поговорил с хоккеистами нашей сборной.

БАРАБАНОВ: Я – ГУСЮ, ГУСЬ КИНУЛ

- Поздравляем с первым голом за сборную. Опишите момент.

- Там Зуб отдал пас вперед. Я – Гусю, Гусь кинул. Получилось обыграть, убрав шайбу под себя. И я ее засунул в падении.

- Чем-то игра была похожа на матч с финнами. Вы повели, играли по счету, ждали ошибок соперника.

- Да, но в меньшинстве пропустили два гола. Обидно. Над этим надо работать. И удаления хватали. Но судья иногда принимал спорные решения.

- Что за потасовка случилась в концовке?

- Это у ребят надо спросить. Светлый держал шайбу, а ему исподтишка дали в голову.

- Завтра матч с чехами. Тяжело играть два дня подряд?

- Конечно, тяжело. Но мы – молодые, задорные. Все должно быть нормально.

ГУСЕВ: ЗАБИТЬ В ПУСТЫЕ НАДО УМЕТЬ!

- Такой момент у вас был в концовке!

- Хороший матч, мы неплохо играли. Жаль, много моментов не реализовали. Но главное победили. А в конце – несчастный случай.

- Проще было забить, чем не забить!

- Согласен. Но в пустые ворота тоже надо уметь забивать.

- Чего нам не хватает в большинстве?

- Мы стараемся, больше бросаем. Может, кто-то подставит клюшку, сыграет на добивании. Но пока шайба не идет в ворота.

- Есть драйв от того, что вы играете в сборной со своими ровесниками?

- Команда побеждает, и это главное. Без разницы, кому сколько лет.

НИЧУШКИН: ТАМ ШВЕД СПЛОХОВАЛ

- Насколько эта игра была сложнее?

- Чуть посложнее, конечно. Шведы очень хорошо начали, а вот нам начало не удалось. Но потом прибавили, и во втором периоде возникало все больше моментов. В конце удалось их дожать.

- Расскажите о своем голе в меньшинстве.

- Там швед немного ошибся. Потерял равновесие, упал. Светлый убежал на вратаря, а ко мне потом шайба отскочила.

- Вы изучали, кто в сборной Швеции самый рисковый?

- Там швед просто сам упал. Даже не пас отдавал. Сам сплоховал.

- Вы чувствуете, что после возвращения из «Далласа» прибавляете в каждом матче?

- Я стараюсь. И хорошо, что все получается. Надеюсь, дальше пойдет в том же духе, и я буду играть еще лучше. Это пока не мой пик.

- Тут в КХЛ другой хоккей, более подходящий для вас?

- Я просто мотивирован доказать всем, что могу играть хорошо и полезно для команды. Поэтому очень сильно стараюсь.

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