«Мы – молодые, задорные. Все у нас нормально!» Что говорили наши игроки (видео)
Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Швеция (3:2) поговорил с хоккеистами нашей сборной.
БАРАБАНОВ: Я – ГУСЮ, ГУСЬ КИНУЛ
- Поздравляем с первым голом за сборную. Опишите момент.
- Там Зуб отдал пас вперед. Я – Гусю, Гусь кинул. Получилось обыграть, убрав шайбу под себя. И я ее засунул в падении.
- Чем-то игра была похожа на матч с финнами. Вы повели, играли по счету, ждали ошибок соперника.
- Да, но в меньшинстве пропустили два гола. Обидно. Над этим надо работать. И удаления хватали. Но судья иногда принимал спорные решения.
- Что за потасовка случилась в концовке?
- Это у ребят надо спросить. Светлый держал шайбу, а ему исподтишка дали в голову.
- Завтра матч с чехами. Тяжело играть два дня подряд?
- Конечно, тяжело. Но мы – молодые, задорные. Все должно быть нормально.
ГУСЕВ: ЗАБИТЬ В ПУСТЫЕ НАДО УМЕТЬ!
- Такой момент у вас был в концовке!
- Хороший матч, мы неплохо играли. Жаль, много моментов не реализовали. Но главное победили. А в конце – несчастный случай.
- Проще было забить, чем не забить!
- Согласен. Но в пустые ворота тоже надо уметь забивать.
- Чего нам не хватает в большинстве?
- Мы стараемся, больше бросаем. Может, кто-то подставит клюшку, сыграет на добивании. Но пока шайба не идет в ворота.
- Есть драйв от того, что вы играете в сборной со своими ровесниками?
- Команда побеждает, и это главное. Без разницы, кому сколько лет.
НИЧУШКИН: ТАМ ШВЕД СПЛОХОВАЛ
- Насколько эта игра была сложнее?
- Чуть посложнее, конечно. Шведы очень хорошо начали, а вот нам начало не удалось. Но потом прибавили, и во втором периоде возникало все больше моментов. В конце удалось их дожать.
- Расскажите о своем голе в меньшинстве.
- Там швед немного ошибся. Потерял равновесие, упал. Светлый убежал на вратаря, а ко мне потом шайба отскочила.
- Вы изучали, кто в сборной Швеции самый рисковый?
- Там швед просто сам упал. Даже не пас отдавал. Сам сплоховал.
- Вы чувствуете, что после возвращения из «Далласа» прибавляете в каждом матче?
- Я стараюсь. И хорошо, что все получается. Надеюсь, дальше пойдет в том же духе, и я буду играть еще лучше. Это пока не мой пик.
- Тут в КХЛ другой хоккей, более подходящий для вас?
- Я просто мотивирован доказать всем, что могу играть хорошо и полезно для команды. Поэтому очень сильно стараюсь.
«Олег Знарок собрал настоящую банду!» Как Россия победила шведов
Матч
Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).
Место и дата
05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция