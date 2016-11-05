Повторение пройденного. «Динамо» не смогло обыграть «Енисей»

«Советский спорт» рассказывает о матче 20-го тура ФНЛ, в котором московское «Динамо» и «Енисей» сыграли вничью 2:2.

«Динамо» подошло к противостоянию с «Енисеем» в ранге чемпиона первого круга ФНЛ. Красноярцы перед туром занимали четвертую позицию. Но не только центральный статус матча обещали подарить яркий футбол. Обе команды, за последние полторы недели провели на двоих четыре матча, каждый из которых завершился с редким счетом 3:2. С синхронностью прыгунов в воду соперники сначала соскочили с отметки 1/8 финала Кубка России, а затем, угодив в привычные воды ФНЛ, изящно выплыли на берег, добившись побед на последних минутах своих матчей.

Подвели черту под чередой совпадений наставники команд, которые, как один, заявили: «Игра понравилась болельщикам, но тренерам нервы потрепала!»

Ожидание продолжения голевой феерии подтвердилось с самого начала встречи. Уже на 11-й минуте Иван Темников красивым ударом открыл счет. Он же при счете 1:1 забил второй мяч команды. Но это не помогло «Динамо» победить.

Мячи, пропущенные после стандартных положений, уже становятся визитной карточкой москвичей, которые на 31-й и 51-й минуте пропустили дважды после розыгрыша угловых. Эти голы стали пятым и шестым в последних трех играх, пропущенными бело-голубыми со стандартов.

В итоге довести счет до излюбленного 3:2 командам так и не удалось. «Динамо» не далась работа над ошибками, «Енисей» же показал боевой и при этом умный футбол, такой же, как демонстрировал в бытность игроком главный тренер клуба.

Андрей Тихонов, главный тренер «Енисея»:

– Знали, что «Динамо много пропускает со стандартов, поэтому работали над этим компонентом. Главная наша задача на сезон – показывать красивый футбол. Сегодня играли примерно равные команды. Нам засчитали гол из метрового оффсайда. Арбитры порой принимают не слишком адекватные решения. Желаю «Динамо» удачи в дальнейшем, а мы же будем стараться набирать очки в каждом матче.