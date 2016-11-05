Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция2 : 3Россия
Футбол  Динамо2 : 2Енисей
Футбол  Уфа2 : 3Рубин
Футбол  Крылья Советов2 : 2Урал
Футбол  Локомотив4 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В плове рождается истина. Как «Локомотив» громил «Анжи»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Локомотива"
Футболисты "Локомотива"Источник: «Советский спорт»

«Локомотив» обыграл «Анжи» благодаря дублю Майкона и ошибке вратаря Александра Беленова.

«Вылезаем из ямы», – так перед этим матчем говорил о состоянии «Локомотива» полузащитник Тарас Михалик. Правда, в прошлом туре «вылезание» серьезно затормозил «Рубин». И проиграть набору футболистов из разных стран, вероятно, было страшно обидно. Иначе как объяснить резвый старт «Локо» в матче с «Анжи» - 2:0 к пятой минуте?

Накормили, обогрели

В прошлом матчи этих команд носили налет скандальности, то тренер, уволенный за «упущения», то банан на поле. Теперь стало больше футбола и шоу. Было на что посмотреть болельщикам и перед началом встречи. В шатре, что раскинулся на площади у паровоза, защитник молодежной команды «Локо» Джамшед Рахмонов кормил пловом.

В октябре 2015 года парень дал обещание в интервью журналу «Наш «Локо»: он сделает это, если  молодежка победит в чемпионате. В то время дела у команды шли не лучшим образом, надежд на титул было немного. Но молодежка все же взяла золото, и Рахмонов сдержал слово. Перед матчем с»Анжи», заручившись помощью поваров, – одному накормить несколько сотен болельщиков невероятно – Джамшед приготовил плов. Все желающие смогли продегустировать кулинарное творение футболиста. А заодно послушать хорошую музыку. В шатре вообще было довольно уютно: установи организаторы там экран, футбол замечательно пошел бы под плов и глинтвейн.

Развлекли голами

С составом хозяев все понятно давно, ротация минимальна, но Юрию Семину все равно удаются мини-сюрпризы. Неудачный эксперимент с Миранчуком в роли нападающего был свернут. Против «Анжи» Семин придумал новый ход, который сработал блестяще. Играть «девятку» вышел Майкон, который недавно признался, что вдохновлен возвращением любимого тренера. Похоже, Семин подействовал на бразильца тонизирующе. Сначала гол в ворота ЦСКА (спустя полминуты после выхода на замену), теперь дубль в ворота «Анжи» за две минуты, причем оба мяча бразилец заколотил в первые четыре минуты матча.

Наверное, можно говорить о том, что защита «Анжи» просто не была готова к новой роли Майкона и не сразу разобралась, что с ним делать, как против него играть. Как бы то ни было, тренерские задумки, те самые секреты, о которых говорил Семин несколько дней назад, сработали. Если Майкон продолжит так играть, зимой «Локомотиву» можно прощаться со Шкулетичем или, например, с Хенти. Который после ужасающего тайма против «Рубина» вообще не попал в заявку на игру с «Анжи». Но пока потому, что заболел.

Кстати, Майкон вполне мог бы сделать хет-трик. Но разгром «Анжи» довершили Мануэл Фернандеш и Александр Самедов. В случае с голом португальца серьезно ошибся Беленов, а Самедов спокойно реализовал пенальти, назначенный за фол против Янбаева.

Не ошибался Михалик: «Локо» выбирается из ямы. И сыграл свой лучший пока матч в чемпионате. А еще обрел новых лидеров атаки: Майкона и Фернандеша. 

Матч

Локомотив - Анжи - 4:0 (2:0)

Голы

Майкон 3 (1:0). Майкон 5 (2:0). Фернандеш 50 (3:0). Самедов 60 (4:0 - пен.).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука (Н'Динга, 74), Пейчинович, Михалик, Янбаев, Денисов И., Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 67), Самедов, Майкон (Шкулетич, 82)

Анжи: Беленов, Менса, Мусалов, Шандао, Тигиев, Паршивлюк, Гасанов (Георгиевский, 46), Иличевич, Будковский (Бериша, 56), Обертан, Эбесилио (Маевский, 70)

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Рыжиков: В конце первого тайма немного приунылиВратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от игры с «Уфой» (3:2) в матче 13-го тура РФПЛ.Майкон: Семин сказал: «Надо работать! 67-я минута, а ты уже устал»Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал, как забивал голы в ворота «Анжи».Александр Бубнов: Ничья была бы более справедливым результатом матча «Томь» - «Спартак»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 13-го тура чемпионата России «Томь» - «Спартак». Напомним, что красно-белые победили со счетом 1:0.Фернандо: Рад, что удалось забить за «Спартак»Бразильский легионер московского «Спартака» Фернандо поздравил всех с победой над «Томью» в своем Instagram.Юрий Семин: Хорошо, что Майкон забил, а то опять бы критиковалиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал разгром «Анжи» (4:0) в матче 13-го тура РФПЛ.Павел Врба: Игра для «Анжи» закончилась на пятой минутеГлавный тренер «Анжи» Павел Врба рассказал, что думает о поражении от «Локомотива» (0:4) в матче 13-го тура РФПЛ.РФПЛ. 13-й тур. «Уфа» проиграла «Рубину», «Локомотив» разгромил «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура чемпионата России.Дубль Майкона помог «Локомотиву» разгромить «Анжи»В субботу в матче 13-го тура чемпионата России футболисты московского «Локомотива» уверенно переиграли махачкалинский «Анжи». Встреча прошла в Москве на поле стадиона «Локомотив» и завершилась со счетом 4:0.Андрей Червиченко: Мячи, пропущенные «Уралом» от «Терека», какие-то несерьезныеБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» мнением о вызвавшем широкий резонанс матче 12-го тура чемпионата России, в котором «Урал» дома крупно уступил «Тереку» (1:4).«Ростов» завершил подготовку к матчу с «Арсенал»«Ростов» провел предыгровую тренировку перед матчем 13-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».Евгений Баляйкин: После перерыва нам уже нечего было терятьПолузащитник «Томи» Евгений Баляйкин прокомментировал игру своей команды в матче 13-го тура РФПЛ против «Спартака».Эрик Бикфалви: Игра при минус 13? Это трудно для любого футболистаПолузащитник «Томи» Эрик Бикфалви прокомментировал игру своей команды в матче 13-го тура РФПЛ против «Спартака».Вадим Скрипченко: Футболистам «Крыльев» нужно вернуть веру в себяГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после матча против «Урала» (2:2) в 13-м туре чемпионата России.Вадим Скрипченко: Я недоволен ничьей с «Уралом»Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после матча против «Урала» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).Андрей Червиченко: Минус 13 в Томске? Это нормально, не то что в ГрозномБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает, что матч 13-го тура чемпионата России «Томь» - «Спартак» (0:1) проходил в экстремальных погодных условиях.Заболотный – Буффонище дня. Кто спас «Урал в игре с «Крыльями»Заболотный – Буффонище дня. Кто спас «Урал в игре с «Крыльями»«Советский спорт» рассказывает о богатом на голевые моменты матче «Крылья Советов» – «Урал» (2:2).«Локомотив» – «Анжи» - 4:0. Как это былоВ субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи».Андрей Червиченко: «Спартак» выглядит все более структурированнымБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал для «Советского спорта» гостевую победу красно-белых над «Томью» (1:0) в 13-м туре чемпионата России.Роберт Мак вызван в сборную Словакии на матчи с Литвой и АвстриейТренерский штаб сборной Словакии назвал игроков, которые будут готовиться к матчам с Литвой и Австрией.«Урал» сыграл вничью с «Крыльями Советов»В субботу в матче 13-го тура чемпионата России «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом». Матч прошел на поле самарского стадиона «Металлург» и закончился со счетом 2:2.

Анжи
Анжикалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Майкон
Майконвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение