В плове рождается истина. Как «Локомотив» громил «Анжи»

«Локомотив» обыграл «Анжи» благодаря дублю Майкона и ошибке вратаря Александра Беленова.

«Вылезаем из ямы», – так перед этим матчем говорил о состоянии «Локомотива» полузащитник Тарас Михалик. Правда, в прошлом туре «вылезание» серьезно затормозил «Рубин». И проиграть набору футболистов из разных стран, вероятно, было страшно обидно. Иначе как объяснить резвый старт «Локо» в матче с «Анжи» - 2:0 к пятой минуте?

Накормили, обогрели

В прошлом матчи этих команд носили налет скандальности, то тренер, уволенный за «упущения», то банан на поле. Теперь стало больше футбола и шоу. Было на что посмотреть болельщикам и перед началом встречи. В шатре, что раскинулся на площади у паровоза, защитник молодежной команды «Локо» Джамшед Рахмонов кормил пловом.

В октябре 2015 года парень дал обещание в интервью журналу «Наш «Локо»: он сделает это, если молодежка победит в чемпионате. В то время дела у команды шли не лучшим образом, надежд на титул было немного. Но молодежка все же взяла золото, и Рахмонов сдержал слово. Перед матчем с»Анжи», заручившись помощью поваров, – одному накормить несколько сотен болельщиков невероятно – Джамшед приготовил плов. Все желающие смогли продегустировать кулинарное творение футболиста. А заодно послушать хорошую музыку. В шатре вообще было довольно уютно: установи организаторы там экран, футбол замечательно пошел бы под плов и глинтвейн.

Плов от Джамшеда Рахмонова почти готов! В 17:30 можно будет отведать в тёплом шатре) #ЛокоАнжи pic.twitter.com/SyzYqfLC1I — ФК Локомотив (@fclm_official) 5 ноября 2016 г.

Развлекли голами

С составом хозяев все понятно давно, ротация минимальна, но Юрию Семину все равно удаются мини-сюрпризы. Неудачный эксперимент с Миранчуком в роли нападающего был свернут. Против «Анжи» Семин придумал новый ход, который сработал блестяще. Играть «девятку» вышел Майкон, который недавно признался, что вдохновлен возвращением любимого тренера. Похоже, Семин подействовал на бразильца тонизирующе. Сначала гол в ворота ЦСКА (спустя полминуты после выхода на замену), теперь дубль в ворота «Анжи» за две минуты, причем оба мяча бразилец заколотил в первые четыре минуты матча.

Наверное, можно говорить о том, что защита «Анжи» просто не была готова к новой роли Майкона и не сразу разобралась, что с ним делать, как против него играть. Как бы то ни было, тренерские задумки, те самые секреты, о которых говорил Семин несколько дней назад, сработали. Если Майкон продолжит так играть, зимой «Локомотиву» можно прощаться со Шкулетичем или, например, с Хенти. Который после ужасающего тайма против «Рубина» вообще не попал в заявку на игру с «Анжи». Но пока потому, что заболел.

Кстати, Майкон вполне мог бы сделать хет-трик. Но разгром «Анжи» довершили Мануэл Фернандеш и Александр Самедов. В случае с голом португальца серьезно ошибся Беленов, а Самедов спокойно реализовал пенальти, назначенный за фол против Янбаева.

Не ошибался Михалик: «Локо» выбирается из ямы. И сыграл свой лучший пока матч в чемпионате. А еще обрел новых лидеров атаки: Майкона и Фернандеша.