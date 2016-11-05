Король в паутине. Как Джокович лишился звания первой ракетки мира

В понедельник, 7 ноября ATP-тур получит нового формального лидера в лице британца Энди Маррэя.



В начале сентября многим болельщикам могло показаться, что теннисный мир сошел с ума. Чемпионка 22 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Серена Уильямс внезапно перестала быть первой ракеткой мира.

Но, абстрагируясь от эмоций, едва ли случившееся тянуло на громкую сенсацию. Очевидно, что даже нашумевшие терапевтические исключения не могли запустить внутри 35-летней американки вечный двигатель. В то время как Анжелик Кербер провела действительно выдающийся сезон, сыграв в финалах Уимблдона, Australian Open, US Open, Итогового чемпионата WTA и олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро.

Символично, что само воцарение немки получилось максимально эффектным: Кербер возглавила рейтинг WTA сразу после своей победы на Открытом чемпионате США.

Совершенно иначе, через заднюю дверь, пришел к аналогичному успеху Энди Маррэй – казалось бы, вечный пасынок внутри «Большой четверки». Сегодня шотландец стал финалистом турнира серии «Мастерс» в Париже после отказа получившего травму ноги Милоша Раонича выйти на корт. Таким образом, последний шаг на пути к заветной цели был сделан.

Однако при всем уважении к игре и достижениям Энди, было бы явным преувеличением сказать, что именно он сейчас доминирует в ATP-туре. Коронация Маррэя была бы невозможной, если бы не глубокий и совершенно неожиданный кризис, поразивший человека, который был первой ракеткой мира в общей сложности 223 недели. Конечно же, речь идет о Новаке Джоковиче.

Парижский «отходняк»

Все последние годы звездного серба настойчиво изводили вопросами – когда же он, наконец, восполнит последний значимый пробел в своей спортивной биографии и выиграет «Ролан Гаррос»? Новак трижды доходил до финала на грунтовых парижских кортах, но всякий раз терпел неудачу в решающий момент.

5 июня текущего года проклятие, наконец, пало. Уступив первую партию Маррэю, Джокович вложил в следующие три сета финального матча всю накопившуюся злость. Он без устали летал по корту и методично уничтожал принципиального соперника разящими атаками как слева, так и справа.

Получив долгожданный кубок, Новак взял трехнедельную паузу, за время которой эксперты и журналисты вдоволь поупражнялись в прогнозах: сможет ли самый успешный теннисист последних лет замахнуться на легендарное достижение австралийца Рода Лэйвера – календарный «Большой шлем»?

Ответ не заставил себя долго ждать. Уже во втором круге Уимблдона Джокович зачехлил ракетку после встречи с совершенно заурядным американцем Сэмом Куэрри, а на Олимпиаде в Бразилии не смог преодолеть стартовый барьер в лице Хуана Мартина Дель Потро.

Проблемы первой ракетки мира со спортивной мотивацией были видны невооруженным глазом, но только ли в этом кроются причины внезапного спада?

Раззудись плечо…

Травма предплечья не дает покоя Джоковичу уже три месяца. Из-за нее он был вынужден пропустить несколько крупных турниров (что тоже не добавило рейтинговых очков), а там, где серб все же сыграл, ему пришлось мучительно и безрезультатно искать свою первую подачу.

Конечно, Новак – не Рихард Крайчек, не Горан Иванишевич и даже не Роджер Федерер. Подача всегда была скорее ахиллесовой пятой в его игре, нежели существенным козырем. В свое время для коррекции начального удара восходящей звезды мирового тенниса был приглашен ветеран сборной США Тодд Мартин.

Нынешний наставник Джоковича, знаменитый Борис Беккер справился с этой задачей гораздо лучше. Новак по-прежнему редко выполняет больше 10 эйсов за игру, но, уверенно подавая «по месту», он захватывал инициативу в розыгрышах и, как правило, завершал их в свою пользу за счет наработанных до автоматизма комбинаций.

Оказалось, что, лишившись такого подспорья, нелегко сохранять целостность игры даже такому маститому универсалу, как Ноле. Принцип цепной реакции нашел свое отражение в ухудшении его игры на приеме. Все чаще Джокович начал сорить брейк-поинтами, допуская обидные невынужденные ошибки. Наиболее показателен в этом смысле проигранный Стэну Вавринке финал US Open-2016 (реализовано только 3 из 17 брейковых мячей!).

Гуру для чемпиона

Недавно британский таблоид Daily Mail раскрыл с виду очень странный аспект частной жизни Новака Джоковича. По сведениям журналистов, сербский теннисист попал под влияние 42-летнего «философа» Пепе Имаза.

Бывший игрок ATP-тура, не снискавший лавров на крупных турнирах (146-е место в мировом рейтинге – лучший результат), открыл в Марбелье школу, обучение детей в которой строится на философии «мира и любви».

Сообщается, что Имаз помог побороть депрессию младшему брату Новака – Марко Джоковичу. После этого самозваный гуру стал доверенным лицом первой ракетки мира. Именно он сопровождал серба на турнире серии «Мастерс» в Париже, где тот впервые в карьере уступил Марину Чиличу и выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала.

Команда Джоковича поспешила заявить, что постоянные тренеры Новака – Борис Беккер и Мариан Вайда – займут свои привычные места на трибуне уже на Итоговом чемпионате ATP, который пройдет в Лондоне с 14 по 20 ноября. Но, возможно, это именно тот случай, когда нет дыма без огня. И у многочисленных фанатов Ноле действительно есть серьезный повод для беспокойства.

Джокович заинтересованно наблюдает на сеансом медитативной терапии Пепе Имаза



В столице Великобритании Джоковичу предстоит защищать прошлогодний титул, что делает скорое возвращение первой строчки рейтинга практически невозможным. Сможет ли Новак вернуть себе боевой настрой и достойно ответить на вызов, брошенный Маррэем? По-видимому, мы узнаем об этом только в следующем сезоне.