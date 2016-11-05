Жаркий день в ФНЛ. Пять главных событий 20-го тура
«Советский спорт» рассказывает об очередном
туре второго по силе дивизиона российского футбола.
На помощь «Лучу-Энергии» пришли болельщики
Матч «Луч-Энергия» - «Кубань» оказался под угрозой срыва из-за снега, который покрыл газон. Изначально игра была назначена на 16.00 по местному времени, но ее пришлось переносить, так как сотрудники стадиона не справлялись с очисткой поля. Встречу перенесли на 19.00. Не подготовить поле к этому времени было опасно – не ночью же играть!
Тогда на страницах «Луча-Энергии» в соцсетях появились призывы к болельщикам с просьбой помочь убрать стадион. И это подействовало – порядка 50 человек пришли на помощь. Кроме этого, помогли привести газон в порядок болельщики гостевой команды – «Кубани». В итоге поле было готово к обозначенной дате - семи вечера по местному времени. Теперь в благодарность за оказанную помощь «Луч-Энергия» подарит всем пришедшим на помощь поклонникам футбола абонементы на свои домашние матчи.
«Луч-Энергия» обыграла «Кубань» со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий Столбовой.
Судейская ошибка в матче тура
В
центральном матче тура встретились «Динамо» и «Енисей» - первая и четвертая
команда турнира.
Важный момент случился в первом тайме. После передачи Панченко Луценко бил с ближнего расстояния, но с его ударом справился вратарь. Но на добивании первым оказался Темников. Он послал мяч в ворота. Только находился футболист в метровом офсайде! Но гол отменен не был. Главным арбитром в этом матче работал Алексей Сухой, помогали ему Николай Богач и Егор Болховитин. Момент просмотрел последний.
#СудьиНашеВсе pic.twitter.com/BzobdRrRMe— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 5 ноября 2016 г.
После этого
эпизода счет стал 2:1 в пользу «Динамо». К чести «Енисея», он не сдался и
сравнял счет – 2:2. Игра так и завершилась. Не сравняй «Енисей» счет, большого
скандала было бы не избежать. Но даже без этого ошибка судейской бригады
вопиющая.
Милевский попал в стартовый состав
Когда Артем
Милевский в сентябре подписал контракт с «Тосно», мало кто мог предположить,
что его выхода на поле с первых минут придется ждать до ноября. Но случилось
именно так – с приездом звездного нападающего стали забивать другие бомбардиры
команды, сажать в запас которых не было смысла. Поэтому перед 20-м туром
чемпионата в активе Милевского было лишь четыре выхода на замену. Голов он не
забивал.
В игре с
«Сибирью» Милевский впервые попал в стартовый состав. Но ни голами, ни
результативными передачами отметиться не сумел. Более того, уже на 58-й минуте
он был заменен. «Тосно» же победил без его результативных действий – 3:0. Все мячи
записали на свой счет полузащитники.
Три удаления за четыре минуты в матче «Мордовия» – «Спартак-2»
В матче
«Мордовия» - «Спартак-2» в промежутке с 25-й по 29-ю минуты случилось сразу три
удаления!
Игроки
хозяев Осипов и Игнатович были удалены за два грубых нарушения правил. Оба
футболиста получили прямые красные карточки. Осипов получил красную карточку за
«удар поднятой ногой с использованием шипов в голову соперника в борьбе за мяч»,
Игнатович вынужден был покинуть газон за «удар головой в лицо соперника,
невладеющего мячом, во время игры». В этом эпизоде важную роль сыграл боковой
арбитр Андрей Филипкин. Именно он подсказал главному судье Василию Казарцеву о
нарушении правил, которое допустил Игнатович. Интересно, как «Мордовия
настроилась на игру? Вышла на нее она как битву.
Спартаковец
Савичев тоже был удален за прямую красную. Повод ее дать – «нецензурная брань в
адрес команды соперников». Даже если бы Казарцев дал ему за это желтую, она бы
стала для него второй – минутой ранее Савичев получил предупреждение за
неспортивное поведение.
До удалений
«Мордовия» выигрывала у «Спартака» – 1:0. Даже на перерыв она ушла с преимуществом.
Но во втором тайме фактор лишнего игрока сказался – 1:4.
Мамтов – ближайший преследователь Панченко
«Тюмень» на
своем поле сыграла вничью с «Балтикой» - 2:2. Дубль в составе хозяев сделал
Хасан Мамтов. Он забивает уже в третьем туре кряду. Всего в нынешнем сезоне
Мамтов забил 10 голов и является ближайшим преследователем динамовца Панченко,
в активе которого 15 мячей.