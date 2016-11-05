Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция2 : 3Россия
Футбол  Динамо2 : 2Енисей
Футбол  Уфа2 : 3Рубин
Футбол  Крылья Советов2 : 2Урал
Футбол  Локомотив4 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жаркий день в ФНЛ. Пять главных событий 20-го тура

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Иван Темников из "Динамо" оформил дубль в ворота "Енисея"
Иван Темников из "Динамо" оформил дубль в ворота "Енисея"Источник: ФК «Динамо» (Москва)

«Советский спорт» рассказывает об очередном туре второго по силе дивизиона российского футбола.  

На помощь «Лучу-Энергии» пришли болельщики

Матч «Луч-Энергия» - «Кубань» оказался под угрозой срыва из-за снега, который покрыл газон. Изначально игра была назначена на 16.00 по местному времени, но ее пришлось переносить, так как сотрудники стадиона не справлялись с очисткой поля. Встречу перенесли на 19.00. Не подготовить поле к этому времени было опасно – не ночью же играть!

Тогда на страницах «Луча-Энергии» в соцсетях появились призывы к болельщикам с просьбой помочь убрать стадион. И это подействовало – порядка 50 человек пришли на помощь. Кроме этого, помогли привести газон в порядок болельщики гостевой команды – «Кубани». В итоге поле было готово к обозначенной дате - семи вечера по местному времени. Теперь в благодарность за оказанную помощь «Луч-Энергия» подарит всем пришедшим на помощь поклонникам футбола абонементы на свои домашние матчи.

Что мне снег, что мне дождь... 😊❄

Фото опубликовано @luch_vl

«Луч-Энергия» обыграла «Кубань» со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий Столбовой.

Судейская ошибка в матче тура

В центральном матче тура встретились «Динамо» и «Енисей» - первая и четвертая команда турнира.

Важный момент случился в первом тайме. После передачи Панченко Луценко бил с ближнего расстояния, но с его ударом справился вратарь. Но на добивании первым оказался Темников. Он послал мяч в ворота. Только находился футболист в метровом офсайде! Но гол отменен не был. Главным арбитром в этом матче работал Алексей Сухой, помогали ему Николай Богач и Егор Болховитин. Момент просмотрел последний.

После этого эпизода счет стал 2:1 в пользу «Динамо». К чести «Енисея», он не сдался и сравнял счет – 2:2. Игра так и завершилась. Не сравняй «Енисей» счет, большого скандала было бы не избежать. Но даже без этого ошибка судейской бригады вопиющая.

Милевский попал в стартовый состав

Когда Артем Милевский в сентябре подписал контракт с «Тосно», мало кто мог предположить, что его выхода на поле с первых минут придется ждать до ноября. Но случилось именно так – с приездом звездного нападающего стали забивать другие бомбардиры команды, сажать в запас которых не было смысла. Поэтому перед 20-м туром чемпионата в активе Милевского было лишь четыре выхода на замену. Голов он не забивал.

В игре с «Сибирью» Милевский впервые попал в стартовый состав. Но ни голами, ни результативными передачами отметиться не сумел. Более того, уже на 58-й минуте он был заменен. «Тосно» же победил без его результативных действий – 3:0. Все мячи записали на свой счет полузащитники.

Три удаления за четыре минуты в матче «Мордовия» – «Спартак-2»

В матче «Мордовия» - «Спартак-2» в промежутке с 25-й по 29-ю минуты случилось сразу три удаления!

Игроки хозяев Осипов и Игнатович были удалены за два грубых нарушения правил. Оба футболиста получили прямые красные карточки. Осипов получил красную карточку за «удар поднятой ногой с использованием шипов в голову соперника в борьбе за мяч», Игнатович вынужден был покинуть газон за «удар головой в лицо соперника, невладеющего мячом, во время игры». В этом эпизоде важную роль сыграл боковой арбитр Андрей Филипкин. Именно он подсказал главному судье Василию Казарцеву о нарушении правил, которое допустил Игнатович. Интересно, как «Мордовия настроилась на игру? Вышла на нее она как битву.

Спартаковец Савичев тоже был удален за прямую красную. Повод ее дать – «нецензурная брань в адрес команды соперников». Даже если бы Казарцев дал ему за это желтую, она бы стала для него второй – минутой ранее Савичев получил предупреждение за неспортивное поведение.  

До удалений «Мордовия» выигрывала у «Спартака» – 1:0. Даже на перерыв она ушла с преимуществом. Но во втором тайме фактор лишнего игрока сказался – 1:4.

Мамтов – ближайший преследователь Панченко

«Тюмень» на своем поле сыграла вничью с «Балтикой» - 2:2. Дубль в составе хозяев сделал Хасан Мамтов. Он забивает уже в третьем туре кряду. Всего в нынешнем сезоне Мамтов забил 10 голов и является ближайшим преследователем динамовца Панченко, в активе которого 15 мячей. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Радимов: Кто такой я, и кто такой Луческу? Скажут закрыть «Зенит-2» - закроемГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о ничьей (1:1) в матче 20-го тура первенства ФНЛ против «Шинника».Владислав Радимов: Снег играл с нами злую шуткуГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился эмоциями поле игра в домашнем матче 20-го тура ФНЛ против «Шинника».Владимир Рыков: Я не вижу ни одной команды в ФНЛ, которая сильнее «Динамо» по игреЗащитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал игру 20-го тура ФНЛ с «Енисеем».Андрей Тихонов: Зачем мы летели сюда 4,5 часа, если судья засчитал гол «Динамо» из метрового офсайда?Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями после матча против московского «Динамо» в 20-м туре ФНЛ. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).ФНЛ. 20-й тур. «Тосно» уступило «Сибири», «Динамо» и «Енисей» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 20-го тура Футбольной национальной лиги.«Зенит-2» в меньшинстве удержал ничью с «Шинником»Матч 20-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Шинником» закончился вничью со счетом 1:1.Дмитрий Парфенов: Команда выпила ящик шампанского и вышла играть матч с «Сибирью»Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о победе над «Сибирью» в матче 20-го тура ФНЛ со счетом 3:0.Повторение пройденного. «Динамо» не смогло обыграть «Енисей»Повторение пройденного. «Динамо» не смогло обыграть «Енисей»«Советский спорт» рассказывает о матче 20-го тура ФНЛ, в котором московское «Динамо» и «Енисей» сыграли вничью 2:2.«Енисей» вырвал ничью у «Динамо» благодаря дублю Гультяева«Динамо» в Химках сыграло вничью с «Енисеем» (2:2) в 20-м туре первенства ФНЛ.«Тюмень» и «Балтика» сыграли вничьюМатч 20-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Балтикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.«Тосно» разгромило «Сибирь», Милевский впервые вышел в старте, проведя на поле 58 минутВ матче 20 тура первенства ФНЛ «Тосно» дома обыграло «Сибирь» со счетом 3:0.«Факел» обыграл «Спартак-Нальчик»«Спартак-Нальчик» дома уступил «Факелу» (1:2) в 20-м туре ФНЛ.«Сокол» и «Волгарь» разошлись миромМатч 20-го тура первенства ФНЛ между «Соколом» и «Волгарем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Спартак-2» дожал игравшую вдевятером «Мордовию»«Мордовия» дома уступила «Спартаку-2» (1:4) в 20-м туре первенства ФНЛ.«Динамо» – «Енисей» - 2:2. Как это былоВ субботу в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги сыграют московское «Динамо» и «Енисей» из Красноярска.Гол Казаева принес «Химкам» победу над «Тамбовом»«Тамбов» дома уступил «Химкам» (0:1) в 20-м туре первенства ФНЛ.Александр Григорян: Матчем с «Нефтехимиком» доволен, но хотелось бы более убедительных победГлавный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал победу своих подопечных над «Нефтехимиком» в матче 20-го тура первенства ФНЛ.«Луч-Энергия» обыграл «Кубань» в ФНЛ«Луч-Энергия» дома взял верх над «Кубанью» (2:1) в 20-м туре первенства ФНЛ.Болельщики «Луча-Энергии» получат бесплатные абонементы за помощь в очистке поля от снегаОколо полусотни болельщиков «Луча-Энергии» помогли привести газон стадиона «Динамо» во Владивостоке в пригодное для игры состояние.Вагиз Галиулин: «Сибирь» не будет сидеть в обороне в матче с «Тосно»Полузащитник «Тосно» Вагиз Галиулин поделился ожиданиями от матча двадцатого тура ФНЛ против «Сибири».

Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение