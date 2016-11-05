Жаркий день в ФНЛ. Пять главных событий 20-го тура

Иван Темников из "Динамо" оформил дубль в ворота "Енисея" Источник: ФК «Динамо» (Москва)

«Советский спорт» рассказывает об очередном туре второго по силе дивизиона российского футбола.

На помощь «Лучу-Энергии» пришли болельщики

Матч «Луч-Энергия» - «Кубань» оказался под угрозой срыва из-за снега, который покрыл газон. Изначально игра была назначена на 16.00 по местному времени, но ее пришлось переносить, так как сотрудники стадиона не справлялись с очисткой поля. Встречу перенесли на 19.00. Не подготовить поле к этому времени было опасно – не ночью же играть!

Тогда на страницах «Луча-Энергии» в соцсетях появились призывы к болельщикам с просьбой помочь убрать стадион. И это подействовало – порядка 50 человек пришли на помощь. Кроме этого, помогли привести газон в порядок болельщики гостевой команды – «Кубани». В итоге поле было готово к обозначенной дате - семи вечера по местному времени. Теперь в благодарность за оказанную помощь «Луч-Энергия» подарит всем пришедшим на помощь поклонникам футбола абонементы на свои домашние матчи.

Что мне снег, что мне дождь... 😊❄ Фото опубликовано @luch_vl Ноя 5 2016 в 9:10 PDT

«Луч-Энергия» обыграла «Кубань» со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий Столбовой.

Судейская ошибка в матче тура

В центральном матче тура встретились «Динамо» и «Енисей» - первая и четвертая команда турнира.

Важный момент случился в первом тайме. После передачи Панченко Луценко бил с ближнего расстояния, но с его ударом справился вратарь. Но на добивании первым оказался Темников. Он послал мяч в ворота. Только находился футболист в метровом офсайде! Но гол отменен не был. Главным арбитром в этом матче работал Алексей Сухой, помогали ему Николай Богач и Егор Болховитин. Момент просмотрел последний.

После этого эпизода счет стал 2:1 в пользу «Динамо». К чести «Енисея», он не сдался и сравнял счет – 2:2. Игра так и завершилась. Не сравняй «Енисей» счет, большого скандала было бы не избежать. Но даже без этого ошибка судейской бригады вопиющая.



Милевский попал в стартовый состав

Когда Артем Милевский в сентябре подписал контракт с «Тосно», мало кто мог предположить, что его выхода на поле с первых минут придется ждать до ноября. Но случилось именно так – с приездом звездного нападающего стали забивать другие бомбардиры команды, сажать в запас которых не было смысла. Поэтому перед 20-м туром чемпионата в активе Милевского было лишь четыре выхода на замену. Голов он не забивал.

В игре с «Сибирью» Милевский впервые попал в стартовый состав. Но ни голами, ни результативными передачами отметиться не сумел. Более того, уже на 58-й минуте он был заменен. «Тосно» же победил без его результативных действий – 3:0. Все мячи записали на свой счет полузащитники.

Три удаления за четыре минуты в матче «Мордовия» – «Спартак-2»

В матче «Мордовия» - «Спартак-2» в промежутке с 25-й по 29-ю минуты случилось сразу три удаления!

Игроки хозяев Осипов и Игнатович были удалены за два грубых нарушения правил. Оба футболиста получили прямые красные карточки. Осипов получил красную карточку за «удар поднятой ногой с использованием шипов в голову соперника в борьбе за мяч», Игнатович вынужден был покинуть газон за «удар головой в лицо соперника, невладеющего мячом, во время игры». В этом эпизоде важную роль сыграл боковой арбитр Андрей Филипкин. Именно он подсказал главному судье Василию Казарцеву о нарушении правил, которое допустил Игнатович. Интересно, как «Мордовия настроилась на игру? Вышла на нее она как битву.

Спартаковец Савичев тоже был удален за прямую красную. Повод ее дать – «нецензурная брань в адрес команды соперников». Даже если бы Казарцев дал ему за это желтую, она бы стала для него второй – минутой ранее Савичев получил предупреждение за неспортивное поведение.

До удалений «Мордовия» выигрывала у «Спартака» – 1:0. Даже на перерыв она ушла с преимуществом. Но во втором тайме фактор лишнего игрока сказался – 1:4.

Мамтов – ближайший преследователь Панченко

«Тюмень» на своем поле сыграла вничью с «Балтикой» - 2:2. Дубль в составе хозяев сделал Хасан Мамтов. Он забивает уже в третьем туре кряду. Всего в нынешнем сезоне Мамтов забил 10 голов и является ближайшим преследователем динамовца Панченко, в активе которого 15 мячей.