«Главное для «Спартака» – дотянуть до паузы лидером». Обзор Евгения Ловчева
Обозреватель
«Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах субботы в премьер-лиге.
Об игре «Томь» – «Спартак» (0:1)
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Условия, конечно, были нефутбольными. Тут не до красивого футбола, «Спартаку»
надо было брать три очка. И «Спартак» был увереннее, хотя некоторые игроки,
наверное, впервые играли по такой погоде. Тот же Зе Луиш. Но, несмотря на поле
и погоду, в некоторых моментах «Спартаку» удавалось моменты разыгрывать. Так и
единственный гол был забит.
Во
втором тайме обе команды старались, но у «Томи» почти не было возможностей
забить, а «Спартак» больше играл на удержание. Как нам говорил Николай Петрович
Старостин, взявший на вооружение это выражение у англичан, самое красивое в
игре – счет. Я еще перед матчем отмечал, что «Спартак» в Тоске ждет сложнейший
матч. И это подтвердилось. То же можно сказать и об игре «Зенита» в Грозном в
воскресенье.
Главное сейчас для «Спартака» – дотянуть до зимней паузы на первом месте. Тогда и подготовка к весенней части сезона пройдет на другом эмоциональном фоне. Тем более, возможно, кем-то еще и укрепится команда.
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция
Об играх «Уфа» – «Рубин» (2:3) и «Крылья Советов» – «Урал» (2:2)
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Раззабивались, конечно, команды. В начале сезона я дурел от того, что у
«Рубина» столько иностранцев, а игры нет. Да и сейчас проблемы остаются.
«Рубин» плохо выходит из обороны. В атаке вроде получается, в защите, но нет
опорника, связующего эти линии. Такого, как Фернандо у «Спартака», Хави Гарсия
у «Зенита».
Что
касается «Уфы», Гончаренко правильно сказал, что у команды есть характер. Они
сначала играли вдесятером, потом вдевятером – и могли отыграться! Но не забили
пенальти… Игра в люом случае получилась не закрытой, смотрибельной. И уфимские
болельщики должны на такой футбол своей команды ходить..
Рубиновские
иностранцы потихоньку начинают оправдывать затраты. И еще скажу о Набиуллине.
Года два назад я общался с ним, с его родителями. Еще тогда подумал: с такими
родителями и таким отношением к делу парень не забалует. Но потом он как-то
пропал из виду. Но так всегда бывает – первый сезон яркий, второй – в тени. А
на третий год футболист играет, как будет действовать на протяжении своей
карьеры. Это закон. Вот Набиуллин снова проявил себя. Да, может, он нечасто
подключается в атаку, но еще меня Никита Палыч Симонян учил: защитник не должен
часто подключаться к атаке, иначе защитники других команд к этому привыкают и
подстраиваются.
Если говорить об игре в Самаре, она стала принципиальной после ухода из «Урала» в «Крылья» Скрипченко. Красиво или нет он расстался с «Уралом»?.. Только жизнь рассудит. Понятно же, что Скрипченко не договаривает чего-то. И потом с Гришей Ивановым (президентом «Урала» – Прим. ред.) тяжело работать. Вот Скрипченко пригласили в «Крылья». Есть вариант работы – почему его не рассмотреть и не принять?
Матч
Голы
Жонатас 18 (0:1 - пен.). Рочина 28 (0:2). Сысуев 45 (1:2). Стоцкий 49 (2:2). Набиуллин 51 (2:3).
Состав
Уфа: Шелия, Живоглядов, Васин, Аликин, Сухов, Стоцкий, Засеев, Обляков (Лунев, 12), Игбун, Ванек, Фатай (Сысуев, 24, Диего, 88)
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Бауэр (Санчес, 64), Набиуллин, Ткачук, Сонг (Цакташ, 53), Мвила, Жонатас, Рочина, Канунников (Жемалетдинов, 44)
Незабитые пенальти
Игбун (Уфа), 60
Предупреждения:
Засеев, 76; Сысуев, 82 - Бурлак, 71; Санчес, 80; Рочина, 89
Удаления:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
05 ноября 13:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
Матч
Крылья Советов - Урал - 2:2 (1:1)
Голы
Коробов 22 (0:1). Корниленко 45 (1:1). Корниленко 65 (2:1). Чантурия 73 (2:2).
Состав
Крылья Советов: Лория, Таранов, Родич, Надсон, Цаллагов, Маргасов, Ятченко (Садик, 86), Молло, Башкиров, Паскуато (Чочиев, 71), Корниленко
Урал: Заболотный, Фонтанелло, Новиков, Кулаков, Данцев, Фидлер, Коробов, Емельянов (Подоксёнов, 15), Павлюченко, Лунгу (Серченков, 82), Чантурия (Ставпец, 89)
Предупреждения:
Родич, 37; Башкиров, 75 - Данцев, 2; Кулаков, 9; Павлюченко, 70; Фидлер, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция
Об игре «Локомотив» – «Анжи» (4:0)
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Когда Семин не поставил в состав Миранчука, кому-то показалось, что у
«Локомотива» мало что получится. Ведь считает, что Миранчук – единственное
светлое пятно в команде. Но они вышли и порвали «Анжи». Да, соперник был плох,
обычно надежный Беленов ни с того ни с сего неудачно сыграл. А Майкон уже
становится палочкой-выручал
А то, что «Локомотив» и другие столько голов забивают, говорит о том, что команды хотят уйти на перерыв не аутсайдерами, подняться выше. А для этого нужны голы. И вот, чтобы забить, пришлось раскрепоститься. И получилось!
Матч
Голы
Майкон 3 (1:0). Майкон 5 (2:0). Фернандеш 50 (3:0). Самедов 60 (4:0 - пен.).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука (Н'Динга, 74), Пейчинович, Михалик, Янбаев, Денисов И., Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 67), Самедов, Майкон (Шкулетич, 82)
Анжи: Беленов, Менса, Мусалов, Шандао, Тигиев, Паршивлюк, Гасанов (Георгиевский, 46), Иличевич, Будковский (Бериша, 56), Обертан, Эбесилио (Маевский, 70)
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция