«Главное для «Спартака» – дотянуть до паузы лидером». Обзор Евгения Ловчева

Зе Луиш и Фернандо Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах субботы в премьер-лиге.

Об игре «Томь» – «Спартак» (0:1)

- Условия, конечно, были нефутбольными. Тут не до красивого футбола, «Спартаку» надо было брать три очка. И «Спартак» был увереннее, хотя некоторые игроки, наверное, впервые играли по такой погоде. Тот же Зе Луиш. Но, несмотря на поле и погоду, в некоторых моментах «Спартаку» удавалось моменты разыгрывать. Так и единственный гол был забит.

Во втором тайме обе команды старались, но у «Томи» почти не было возможностей забить, а «Спартак» больше играл на удержание. Как нам говорил Николай Петрович Старостин, взявший на вооружение это выражение у англичан, самое красивое в игре – счет. Я еще перед матчем отмечал, что «Спартак» в Тоске ждет сложнейший матч. И это подтвердилось. То же можно сказать и об игре «Зенита» в Грозном в воскресенье.

Главное сейчас для «Спартака» – дотянуть до зимней паузы на первом месте. Тогда и подготовка к весенней части сезона пройдет на другом эмоциональном фоне. Тем более, возможно, кем-то еще и укрепится команда.

Об играх «Уфа» – «Рубин» (2:3) и «Крылья Советов» – «Урал» (2:2)

- Раззабивались, конечно, команды. В начале сезона я дурел от того, что у «Рубина» столько иностранцев, а игры нет. Да и сейчас проблемы остаются. «Рубин» плохо выходит из обороны. В атаке вроде получается, в защите, но нет опорника, связующего эти линии. Такого, как Фернандо у «Спартака», Хави Гарсия у «Зенита».

Что касается «Уфы», Гончаренко правильно сказал, что у команды есть характер. Они сначала играли вдесятером, потом вдевятером – и могли отыграться! Но не забили пенальти… Игра в люом случае получилась не закрытой, смотрибельной. И уфимские болельщики должны на такой футбол своей команды ходить..

Рубиновские иностранцы потихоньку начинают оправдывать затраты. И еще скажу о Набиуллине. Года два назад я общался с ним, с его родителями. Еще тогда подумал: с такими родителями и таким отношением к делу парень не забалует. Но потом он как-то пропал из виду. Но так всегда бывает – первый сезон яркий, второй – в тени. А на третий год футболист играет, как будет действовать на протяжении своей карьеры. Это закон. Вот Набиуллин снова проявил себя. Да, может, он нечасто подключается в атаку, но еще меня Никита Палыч Симонян учил: защитник не должен часто подключаться к атаке, иначе защитники других команд к этому привыкают и подстраиваются.

Если говорить об игре в Самаре, она стала принципиальной после ухода из «Урала» в «Крылья» Скрипченко. Красиво или нет он расстался с «Уралом»?.. Только жизнь рассудит. Понятно же, что Скрипченко не договаривает чего-то. И потом с Гришей Ивановым (президентом «Урала» – Прим. ред.) тяжело работать. Вот Скрипченко пригласили в «Крылья». Есть вариант работы – почему его не рассмотреть и не принять?

Об игре «Локомотив» – «Анжи» (4:0)

- Когда Семин не поставил в состав Миранчука, кому-то показалось, что у «Локомотива» мало что получится. Ведь считает, что Миранчук – единственное светлое пятно в команде. Но они вышли и порвали «Анжи». Да, соперник был плох, обычно надежный Беленов ни с того ни с сего неудачно сыграл. А Майкон уже становится палочкой-выручал очкой «Локомотива».

А то, что «Локомотив» и другие столько голов забивают, говорит о том, что команды хотят уйти на перерыв не аутсайдерами, подняться выше. А для этого нужны голы. И вот, чтобы забить, пришлось раскрепоститься. И получилось!