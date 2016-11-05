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«Главное для «Спартака» – дотянуть до паузы лидером». Обзор Евгения Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зе Луиш и Фернандо
Зе Луиш и ФернандоИсточник: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах субботы в премьер-лиге.

Об игре «Томь» – «Спартак» (0:1)

- Условия, конечно, были нефутбольными. Тут не до красивого футбола, «Спартаку» надо было брать три очка. И «Спартак» был увереннее, хотя некоторые игроки, наверное, впервые играли по такой погоде. Тот же Зе Луиш. Но, несмотря на поле и погоду, в некоторых моментах «Спартаку» удавалось моменты разыгрывать. Так и единственный гол был забит.

Во втором тайме обе команды старались, но у «Томи» почти не было возможностей забить, а «Спартак» больше играл на удержание. Как нам говорил Николай Петрович Старостин, взявший на вооружение это выражение у англичан, самое красивое в игре – счет. Я еще перед матчем отмечал, что «Спартак» в Тоске ждет сложнейший матч. И это подтвердилось. То же можно сказать и об игре «Зенита» в Грозном в воскресенье.

Главное сейчас для «Спартака» – дотянуть до зимней паузы на первом месте. Тогда и подготовка к весенней части сезона пройдет на другом эмоциональном фоне. Тем более, возможно, кем-то еще и укрепится команда.

Матч

Томь - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Фернандо 42 (0:1).

Состав

Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)

Предупреждения:

Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция

Об играх «Уфа» – «Рубин» (2:3) и «Крылья Советов» – «Урал» (2:2)

- Раззабивались, конечно, команды. В начале сезона я дурел от того, что у «Рубина» столько иностранцев, а игры нет. Да и сейчас проблемы остаются. «Рубин» плохо выходит из обороны. В атаке вроде получается, в защите, но нет опорника, связующего эти линии. Такого, как Фернандо у «Спартака», Хави Гарсия у «Зенита».

Что касается «Уфы», Гончаренко правильно сказал, что у команды есть характер. Они сначала играли вдесятером, потом вдевятером – и могли отыграться! Но не забили пенальти… Игра в люом случае получилась не закрытой, смотрибельной. И уфимские болельщики должны на такой футбол своей команды ходить..

Рубиновские иностранцы потихоньку начинают оправдывать затраты. И еще скажу о Набиуллине. Года два назад я общался с ним, с его родителями. Еще тогда подумал: с такими родителями и таким отношением к делу парень не забалует. Но потом он как-то пропал из виду. Но так всегда бывает – первый сезон яркий, второй – в тени. А на третий год футболист играет, как будет действовать на протяжении своей карьеры. Это закон. Вот Набиуллин снова проявил себя. Да, может, он нечасто подключается в атаку, но еще меня Никита Палыч Симонян учил: защитник не должен часто подключаться к атаке, иначе защитники других команд к этому привыкают и подстраиваются.

Если говорить об игре в Самаре, она стала принципиальной после ухода из «Урала» в «Крылья» Скрипченко. Красиво или нет он расстался с «Уралом»?.. Только жизнь рассудит. Понятно же, что Скрипченко не договаривает чего-то. И потом с Гришей Ивановым (президентом «Урала» – Прим. ред.) тяжело работать. Вот Скрипченко пригласили в «Крылья». Есть вариант работы – почему его не рассмотреть и не принять?

Матч

Уфа - Рубин - 2:3 (1:2)

Голы

Жонатас 18 (0:1 - пен.). Рочина 28 (0:2). Сысуев 45 (1:2). Стоцкий 49 (2:2). Набиуллин 51 (2:3).

Состав

Уфа: Шелия, Живоглядов, Васин, Аликин, Сухов, Стоцкий, Засеев, Обляков (Лунев, 12), Игбун, Ванек, Фатай (Сысуев, 24, Диего, 88)

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Бауэр (Санчес, 64), Набиуллин, Ткачук, Сонг (Цакташ, 53), Мвила, Жонатас, Рочина, Канунников (Жемалетдинов, 44)

Незабитые пенальти

Игбун (Уфа), 60

Предупреждения:

Засеев, 76; Сысуев, 82 - Бурлак, 71; Санчес, 80; Рочина, 89

Удаления:

Шелия, 8; Засеев, 86 - нет

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

05 ноября 13:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

Матч

Крылья Советов - Урал - 2:2 (1:1)

Голы

Коробов 22 (0:1). Корниленко 45 (1:1). Корниленко 65 (2:1). Чантурия 73 (2:2).

Состав

Крылья Советов: Лория, Таранов, Родич, Надсон, Цаллагов, Маргасов, Ятченко (Садик, 86), Молло, Башкиров, Паскуато (Чочиев, 71), Корниленко

Урал: Заболотный, Фонтанелло, Новиков, Кулаков, Данцев, Фидлер, Коробов, Емельянов (Подоксёнов, 15), Павлюченко, Лунгу (Серченков, 82), Чантурия (Ставпец, 89)

Предупреждения:

Родич, 37; Башкиров, 75 - Данцев, 2; Кулаков, 9; Павлюченко, 70; Фидлер, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция

Об игре «Локомотив» – «Анжи» (4:0)

- Когда Семин не поставил в состав Миранчука, кому-то показалось, что у «Локомотива» мало что получится. Ведь считает, что Миранчук – единственное светлое пятно в команде. Но они вышли и порвали «Анжи». Да, соперник был плох, обычно надежный Беленов ни с того ни с сего неудачно сыграл. А Майкон уже становится палочкой-выручалочкой «Локомотива».

А то, что «Локомотив» и другие столько голов забивают, говорит о том, что команды хотят уйти на перерыв не аутсайдерами, подняться выше. А для этого нужны голы. И вот, чтобы забить, пришлось раскрепоститься. И получилось!

Матч

Локомотив - Анжи - 4:0 (2:0)

Голы

Майкон 3 (1:0). Майкон 5 (2:0). Фернандеш 50 (3:0). Самедов 60 (4:0 - пен.).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука (Н'Динга, 74), Пейчинович, Михалик, Янбаев, Денисов И., Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 67), Самедов, Майкон (Шкулетич, 82)

Анжи: Беленов, Менса, Мусалов, Шандао, Тигиев, Паршивлюк, Гасанов (Георгиевский, 46), Иличевич, Будковский (Бериша, 56), Обертан, Эбесилио (Маевский, 70)

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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