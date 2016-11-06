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Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт»

Андрей Симоненко
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Анна Погорилая
Анна ПогорилаяИсточник: «Советский спорт»

Развязка московского этапа «Гран-при» по фигурному катанию, завершившегося на арене «Мегаспорт», оказалась драматичной. Олимпийская чемпионка 2014 года в команде Юлия Липницкая не сумела полноценно исполнить произвольную программу из-за травмы и оказалась на последнем месте. Через несколько минут разыгралась еще одна драма, но она закончилась слезами счастья: Анна Погорилая в наполненной трагизмом постановке не допустила ни единой ошибки и одержала великолепную победу.

«Вот она, без соли»

Что называется, ничто не предвещало беды. Три российские участницы соревнований в женском одиночном катании должны были завершить московский этап «Гран-при» своим триумфом. К этому все шло: в короткой программе Анна Погорилая, Елена Радионова и Юлия Липницкая на троих не допустили, фактически, ни одной ошибки. Да, произвольный прокат намного сложнее, это понятно, но предыдущие фигуристки выступали так, что не должны были создать нашим девушкам проблем.

Первой вышла на лед Липницкая. Начала отлично: на неплохие плюсы исполнила три прыжковых элемента. Потом, правда, недокрутила тройной флип, исполнила вращение... И тут случилось непредвиденное. Заходя на двойной аксель, фигуристка вдруг поморщилась — и проехала мимо, не прыгая.

Я находился буквально в метре от центра событий, и мне показалось, что это просто была досадная ошибка. У Юлии за последние два года таких было достаточно — когда она на ровном месте делала «бабочки». К тому же Липницкая продолжила программу. Исполнила шаги, продемонстрировала свою знаменитую «ласточку», но потом пропустила еще один прыжок. И уже после этого начала подтягивать ногу, как будто она онемела. Затем фигуристка остановилась и подъехала к тренеру. На трибунах воцарилась могильная тишина — никто не мог понять, что происходит.

«Отнимается нога», - пояснил позднее тренер олимпийской чемпионки Алексей Урманов. Но в чем именно заключается причина этой проблемы, сказать не смог и он. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в этот момент произнесла в телевизионной трансляции фразу «Вот она, худоба. Вот она, без соли». Действительно, на то, что Липницкая приехала на московский «Гран-при» очень сильно похудевшей, обратили внимание все. Могло ли произошедшее стать результатом чересчур активного контроля веса? Не будем спекулировать: врачи, которые займутся теперь здоровьем фигуристки, разберутся.

Ясно одно: первый после Олимпийских игр международный турнир на территории России, в котором принимала участие Юлия, и на который она, без сомнения, возлагала огромные надежды, обернулся крахом. Обидно было до слез — и они текли по лицам многих зрителей, сполна прочувствовавших весь трагизм произошедшего. Заплакала и Юля. Точнее, после довольно долгой паузы она сначала все-таки докатала произвольную программу. Исполнила дорожку шагов на второй уровень сложности, упала с двойного акселя и сделала вращение. А потом, сидя в ожидании вердикта судей (который, естественно, оказался безжалостным — последнее место), не смогла справиться с эмоциями. Сезон для Липницкой начался ужасно — снятие с этапа «Гран-при» в Америке из-за обострения старой травмы, драма на глазах забитого почти под завязку «Мегаспорта» и теперь предстоящее лечение и восстановление.

Страсть сдержанная и бурная

Выступавшая после Липницкой Елена Радионова не смогла идеально исполнить произвольную программу, но боролась до конца — и сделала максимум для того, чтобы лидер после короткой программы Анна Погорилая, которой предстояло кататься последней, не расслабилась. Но Погорилая и не собиралась этого делать. Бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 явно учла ошибки, которые допустила месяц назад на «Финляндия Трофи». Там в похожей ситуации она упустила верное золото, не сделав чисто ни одного прыжка в произвольном прокате. В Москве Анна становящимся все более модным движением зажала уши, чтобы не слышать оценок Радионовой, хладнокровно исполнила в начале программы каскад тройной лутц-тройной тулуп, а затем, без малейшего сомнения, и все остальные элементы.

До личного рекорда Погорилая не дотянула несколько десятых баллов, но это совершенно неважно. Главное, что фигуристке удалось второй раз за эти два дня продемонстрировать, что она окончательно обрела способность сочетать исполнение элементов колоссальной сложности со стопроцентным воплощением художественного замысла постановщика. Артистический дар Погорилой начал раскрываться еще в прошлом году, но все мы помним, чем на некоторых турнирах заканчивались потери концентрации на прыжках. В нынешнем сезоне энергетика обеих программ Анны невероятная. Объединяет их страсть. В короткой, танго, до определенного момента подчеркнуто сдержанная. В произвольной, пронизанной нотками трагизма — бурная. Но в обоих случаях одновременно пропитывающая зрителей огненными флюидами и находящаяся под контролем — иначе бы элементы не были такими отточенными.

А закончилось все, как и полагается, слезами. Но это были, конечно, слезы счастья.

В состязаниях спортивных пар и мужчин россияне по итогам произвольной программы сделали шаг назад по сравнению с короткой. Серебряный призер последнего чемпионата России Михаил Коляда, шедший на промежуточном третьем месте, допустил ошибки в прокате и пропустил вперед израильтянина Алексея Быченко. В потрясающей же по накалу и качеству катания схватке за победу преуспел двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес, обошедший маленького по росту, но большого по мастерству фигуриста японца Сому Уно. Что касается парного катания, то там, как и ожидалось, победили немцы Алена Савченко и Брюно Массо - хотя упорство Натальи Забияко и Александра Энберта, до конца сражавшихся за произвольную программу, заслуживает глубочайшего уважения. Бронза Кристины Астаховой и Алексея Рогонова - несомненный успех и первая серьезная награда в их совместной карьере.

Статистика

Кубок Ростелекома. Москва

Итоговое положение

Женщины

1. Анна Погорилая (Россия) — 215,21

2. Елена Радионова (Россия) — 195,60

3. Кортни Хикс (США) — 182,98

...12. Юлия Липницкая (Россия) — 148,13

Мужчины

1. Хавьер Фернандес (Испания) - 292,98

2. Сома Уно (Япония) - 285,07

3. Алексей Быченко (Израиль) -255,52

4. Михаил Коляда (Россия) - 245,30

...9. Гордей Горшков (Россия) -223,51

10. Артур Дмитриев (Россия) - 221,52

Спортивные пары

1. Алена Савченко/Брюно Массо (Германия) - 207,89

2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 197,77

3. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) - 188,74

...7. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 165,07


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