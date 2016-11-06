Знарок, давай и чехов на бис! Что ждет россиян в битве за лидерство в Евротуре

Сегодня молодая сборная России встречается с национальной командой Чехии. В этом матче определится победитель Кубка «Карьяла».

После двух побед нашей сборной в Хельсинки, начну, как ни странно, с грустного факта. Пристальное изучение матчей прошлого Евротура повергло меня в легкий шок.

Мы вот по инерции рассуждаем о своем противостоянии с Канадой. Но если взять в сумме все поединки нашей национальной команды за прошлый сезон, выясняется, что мы только со шведами – на равных. А и финнам, и даже чехам уступаем.

Я говорю «даже», потому что тренеры из Чехии давно не скрывают, что развитие хоккея в их стране находится в плачевном состоянии. Денег на этот вид спорта просто нет и количество игроков постоянно сокращается.

И тем не менее! В прошлом сезоне чехи побеждали нас чаще…

Кубок Карьяла-2015, 8 ноября

Россия – Чехия – 3:4 бул. Голы: Широков, Григорьев, Антипин – Зогорна, Доудера, Гулаш, Коварж.

Ворота россиян защищал Сорокин.

Кубок Первого канала-2015, 20 декабря

Россия – Чехия – 2:4. Голы: Картаев, Антипин – Винцоур, Кундратек-2, Затевич.

Ворота россиян защищал Мурыгин.

Чешский этап Евротура-2015/16

11 февраля

Чехия – Россия – 3:2 бул. Голы: Кренжелок, Ржепик, Винцоур – Шумаков, Любимов.

Ворота россиян защищал Сорокин.

13 февраля

Чехия - Россия – 2:4. Голы: Кундратек, Бухтеле – Любимов, Семин, Телегин, Гусев.

Ворота россиян защищал Сорокин.

ЧМ-2016, 6 мая

Чехия – Россия – 3:0. Голы: Кундратек, Червенка, Бирнер.

Ворота россиян защищал Бобровский.

… Кроме того, мы в сентябре сыграли два товарищеских матча с чехами в рамках подготовки кКубку мира-2016.

8 сентября

Россия – Чехия – 4:3. Голы: Панарин, Тарасенко, Кучеров, Дадонов – Кемпни, Ганзал, Плеканец.

Ворота россиян защищал Бобровский.

10 сентября

Россия – Чехия – 1:2 бул. Голы: Кучеров – Плеканец, Хемски.

Ворота россиян защищал Варламов.

…Если присмотреться, именно поединки с чехами еще в прошлом сезоне должны были навести наш тренерский штаб на мысли о нынешнем удачном эксперименте на Кубке Карьяла.

Год назад мы привезли на первый этап Евротура сильнейших игроков. Но звезды КХЛ были биты чехами и в Финляндии, и на Кубке Первого канала.

Беспросветная тоска!

И вот тогда в феврале Знарок повез в Чехию экспериментальны й, сильно омоложенный (хотя и не так радикально, как сейчас) состав.

И сразу вышел в плюс после двух неудачных турниров. Правда, первый поединок наши вновь уступили по буллитам. Но второй выиграли. Единственный раз у чехов в прошлом сезоне.

Потому что на чемпионате мира молодых игроков из состава опять подвинули именитые звезды. И с треском продули чехам в стартовом матче московского турнира, уступив во всех трех периодах – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Отмечу, что и в двух товарищеских матчах с чехами чаще отличались голами не признанные лидеры НХЛ, а опять-таки молодые игроки. Дважды 23-летний Никита Кучеров. Еще по разу 24-летний Владимир Тарасенко и 25-летний Артемий Панарин.

Осталось только и сейчас в Хельсинки доказать, что чехи, уже одолевшие на турнире и шведов (6:3) и финнов (5:3) нашей молодежи по зубам.

Похоже, что Знарок в этом матче собирается сильно рискнуть и доверить ворота дебютанту сборной Василию Демченко из «Трактора».

Сорокин и Шестеркин свои матчи уже сыграли. Проверку прошли. Демченко был дублером в первом поединке, а вот во втором в заявку не попал. Все это говорит о том, что сейчас его очередь играть.

И это опасно! Поскольку чехи пока – самая забивная команда на финском этапе Евротура. 11 шайб в двух матчах. Плюс, как я уже отмечал раньше, россияне плохо держат удар в меньшинстве. А чехи – мастера раскручивать соперников на удаления тактикой скрытого фола.

В общем нас сегодня ждет интереснейшая битва, в которой и определится победитель Кубке Карьяла-2016. Причем, многое в ней будет зависеть именно от тренерской тактики.

Матч Чехия - Россия Место и дата 06 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция



