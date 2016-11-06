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Поквитаться с Фурхом! Топ-пять сборной Чехии на Кубке Карьяла

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Доминик Фурх
Доминик ФурхИсточник: ХК «Авангард»
Сегодня сборная России встретится с чехами в решающем матче за победу на финском этапе Евротура. «Советский спорт» выделил в составе наших соперников самых колоритных игроков.

1. Вратарь Доминик Фурх («Авангард»)

Нашим болельщикам горько вспоминать матч открытия домашнего чемпионата мира. Наши всухую (0:3) уступили чехам и их вратарю Фурху. Фальстарт, посеявший в тренерском штабе Олега Знарка если не панику, то неуверенность.

Голкипер «Авангарда» остановил Павла Дацюка, Сергея Мозякина, Артемия Панарина и их партнеров, отразив все 25 бросков.

В российской команде финского созыва в этом матче-позоре приняли участие защитник Виктор Антипин и вратарь Илья Сорокин. Последний – косвенно, поскольку с лавки наблюдал за горем своего земляка Сергея Бобровского .

Сегодня у лучшего вратаря КХЛ распрекрасный шанс поквитаться с чехами. Кстати, дебютировал Сорокин в сборной на Кубке «Карьяла»-2014 как раз матчем с чехами. Причем победно!

Фурх вчера отдыхал, с хозяевами ворота защищал Шимон Грубец, «ястреб» же в четверг помог победить шведов (6:3). Он свеж и готов еще раз остановить команду Знарка.

2. Защитник Якуб Йержабек («Витязь»)

В последнем матче чемпионата КХЛ перед каникулами (с минским «Динамо») этот 25-летний защитник разжился 5 (2+3) очками. Он же открыл счет голам сборной на Кубке «Карьяла», поразив ворота шведов уже на 29-й секунде.

А вчера Йержабек не только забил своему одноклубнику Харри Сятри, но и дважды ассистировал партнерам. В бомбардирской гонке турнира он на третьем месте.

На лед выходит в первой пятерке с Адамом Полашеком из «Сибири». Принял участие в порке сборной России на ЧМ-2016.

3. Нападающий Ян Коварж («Металлург» Мг)

Один из сильнейших центрфорвардов КХЛ, лидер атак чешской сборной. Творческий союз в «Магнитке» с Сергеем Мозякиным и Данисом Зариповым настолько обогатил технический и тактический арсенал Коваржа, что мой коллега Павел Лысенков записал чеха в прожженные ветераны. А ведь Яну всего 26 лет.

В вынесенном матче со шведами Коварж к голу прибавил три передачи. Но вчера «промолачал». Видно, точит клюшку на сборную России.

4. Нападающий Томаш Зогорна («Амур»)

Если Коварж и Радил – нападающие креативного плана, то Зогорна – из класса залезающих под кожу соперникам. Этакий чешский Брэд Маршан, которому пол-лиги не прочь начистить физиономию.

Вчера с его передачи Петр Холик сравнял счет в матче с хозяевами турнира.

Выходит в третьем звене, однако не упустит случая забросить шайбу.

5. Нападающий Лукаш Радил («Спартак»)

Один из лидеров атак «Спартака» с 5 (3+2) очками возглавляет рейтинг бомбардиров турнира. Сделал дубль в стартовом матче с «Тре Крунур», а вчера поразил пустые ворота финнов. С коэффициентом «+5» он со своими партнером по сборной Домиником Кубаликом самый полезный игрок перед заключительным днем турнира.

Матч

Чехия - Россия

Место и дата

06 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция

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