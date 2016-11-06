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Пакьяо вернулся. Надолго? Филиппинец вновь чемпион мира

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мэнни Пакьяо - Джесси Варгас
Мэнни Пакьяо - Джесси Варгас

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Джесси Варгасом в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг). «Советский спорт» наблюдал за тем, как «Пэкмен» вернулся в бокс.

Более года назад Пакьяо провел бой с Флойдом Мэйвезером, на котором оба боксера заработали рекордные деньги. После этого каждый из них провел по одному поединку и оба завершили карьеры.

Мэйвезер громко кричал, что о нем все вспоминают и ждут его возвращения. Вернулся же Пакьяо. Причем интересно то, что это решение он принял во время просмотра боя Геннадия Головкина с Келлом Бруком. «Чем я хуже и почему я не в ринге?» - подумал Мэнни.

Больше всех возвращению «Пэкмана», конечно, радовался промоутер Боб Арум. Его любовь к большим деньгам не была ни для кого секретом, а поскольку нынешний поединок не был самым рейтинговым, Арум наобещал, что Пакьяо теперь побьет всех - от самого Головкина до Василия Ломаченко. Разок Арум признался, что среди возможных соперников филиппинца видел даже Владимира Кличко. Но сразу пояснил, что то была шутка.

При этом выбор соперника был до безобразия рационален. Ни ударной мощи. ни серийных атак, ни скорости – ничего не мог предложить сопернику Джесси Варгас. Трудно сказать, каким образом он собирался побеждать в поединке.

Тренер Пакьяо Фредди Роуч даже поставил «Бенджамина Франклина» на досрочную победу своего подопечного. 

Фредди Роуч
Фредди Роуч

Пакьяо же вышел на ринг с улыбкой на лице. Еще бы, это не работа в сенате, на ринге думать нужно. Любимое дело. Кстати, бой посетил и сам Мэйвезер. Только сегодня он мало кого интересовал. Даже Пакьяо. Появившись в зале, филиппинец просто махнул на бывшего соперника рукой. Мол, ты прошлое приятель, а я еще здесь. И все скандируют мое имя.

С началом боя Пакьяо еще несколько раз махнул руками, нащупывая цель. К конку раунда филиппинец уже просчитал все действия Варгаса, а в следующем отрезке даже отправил американца на настил ринга. Уже даже Джесси Варгас не сомневался в победе Пакьяо. Слишком ощутима разница в классе.

И Пакьяо победил. Хотя судья Дэйв Моретти как-то углядел равенство по раундам, выставив счет 114-113. То есть, ли бы не нокдаун, он бы поставил ничью. И это в поединке, в котором Варгас не доставил никаких неприятностей Пакьяо.

Очевидно на этой победе филиппинец не остановится. Кто будет следующим? На Мэйвезера Пакьяо просто махнул рукой, а может он замахнулся и готовиться к реваншу?

Счет «Советского спорта»

БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Счет
Пакьяо 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 118
Варгас 9 8 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9 109

Счет судейских записок: 118-109, 118-109, 114-113

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