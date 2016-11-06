«Радулов отдает чудо-пас, а Овечкин гонится за Кросби». 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





Очень интересно было посмотреть, как «Монреаль» выдержит удар и сыграет на следующий день после кошмарных 0:10 от «Коламбуса». В ворота «Канадиенс» вернулся Кэри Прайс, играли уже дома в «Белл Центр». В общем, дела должны были пойти на лад.

И вот первый гол дальним броском забивает защитник Андрей Марков. В прошлой игре он получил «-4» за полезность и очень хотел доказать, что это было случайно. Что ж, в этом матче Марки был одним из лучших.

Но вскоре «Филадельфия» забила два – неужели «Монреаль» снова развалится? Вот Патерин сравнивает счет. А потом Александр Радулов выкладывает изумительную передачу на Алекса Гальченюка, который оказывается перед пустым углом ворот. И там крайне сложно было не забить. Вот он, гений Радулова. Вроде бы набирает не так много очков. Но в любой момент может сотворить шедевр, особенно если выходит с Гальченюком.

Голы залетали то туда, то сюда, но «Монреаль» удержал преимущество в одну шайбу. Пока трудно сказать, что «Канадиенс» оправился от колумбийского удара. Слишком много пропускает команда. Да и соотношение бросков: 17-38 в пользу «Флайерз». Но победа есть победа.

ГОЛ ДНЯ





Экс-форвард СКА Павел Бучневич забил свой первый гол в НХЛ. Получил передачу от Дерека Степана и уверенно положил шайбу в угол. Со времен Александра Могильного в лиге не было такого талантливого русского форварда с номером 89!

Собственно, только 13 хоккеистов в истории НХЛ вообще брали 89 – из наших это защитник Никита Нестеров, а также Миккель Бедкер, Сэм Ганье, Майк Комри…

Что радует в случае Бучневича – новичка стабильно ставят в состав. Павел не играл, только когда у него был спазм мышц спины. Никто его на лавке не маринует. При этом «Рейнджерс» по забитым голам идет на первом месте в лиге (50). Команда на очень хорошем ходу, и с атакой там все в порядке.

ОВЕЧКИН ДНЯ





Не пропустим матч «Вашингтона». Что там сотворил Александр Овечкин?

При счете 0:1 капитан красиво прошел по левому флангу и не пожадничал, отдав верную передачу на Ти-Джея Оши. А в третьем периоде, когда «Флорида» вела 2:1 и была близка к тому, чтобы дожать «Кэпиталз», Александр Овечкин очень грамотно подставил клюшку на пятачке после броска Орпика. Саша нечасто забивает такие голы. А этот был очень важным.

В итоге «Вашингтон» одержал победу. Овечкин же забил 532-й гол за карьеру. Это 33-е место в истории лиги. Еще одна шайба, и он догонит Фрэнка Маховлича (533). А там и до Кита Ткачука (538) со Стэном Микитой (541) будет подать.

Вообще гонка за «Морис Ришар Трофи» теперь приобрела правильный вид. Овечкин забил седьмой гол в сезоне и идет на втором месте в лиге. А первый – Сидни Кросби (8), который сделал дубль в Сан-Хосе. Это было повторение финала Кубка Стэнли-2016.

Вот это я понимаю, дуэль! Моя ставка – Саша догонит Кросби. И даже обгонит!





ГЕРОЙ ДНЯ





Владимир Тарасенко не забивал семь матчей подряд. Что-то на него нашло. Причем Вова очень старался и в этой серии нанес 29 бросков. Но бывает такое с хоккеистами, что идет полоса невезения.

И вот теперь Тарасенко отличился. Овертайм матча с командой «Коламбус 10:0 Блю Джекетс». Владимир отлично играет на левом фланге, разбираясь с защитником и неотразимо бросает в дальний угол ворот. Сергей Бобровский, возможно, эту шайбу бы взял. Но на этот раз играл его сменщик.

ТРЕВОГА ДНЯ





«Колорадо» был в кризисе, проигрывая всем подряд, Семен Варламов пропускал по 4-5 шайб. И вот на матч против непростой «Миннесоты» вышел сменщик Келвин Пикар. И он сделал сухарь, отразив 32 сэйва.

А теперь объясните, зачем главному тренеру «Эвеланш» дальше ставить в ворота Варламова, когда есть такой Пикар? Это очень тревожный момент в карьере Семена.

То же самое касается Марка-Андре Флери. Его уже не сменщик, а молодой конкурент Мэтт Мюррей сделал сухарь в Сан-Хосе. У главного тренера «Питтсбурга» есть теперь полное право сажать Флери в запас. Пусть даже у него и больше контракт.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Забил в овертайме матча с «Коламбусом» (2:1 ОТ)

2** - Павел БУЧНЕВИЧ (Рейнджерс)

Забил первый гол в НХЛ в матче с «Бостоном» (5:2)

3*** - Андрей МАРКОВ (Монреаль)

Набрал 2 (1+1) очка при полезности «+1» в матче с «Филадельфией» (5:4)

ЦИТАТА ДНЯ

«Сид – невероятный игрок! Это лучший хоккеист мира. Он выкладывается на льду, сражается за шайбу. Кросби наш настоящий капитан».

Карл ХАГЕЛИН, форвард «Питтсбурга»

ТАБЛО ДНЯ

Монреаль – Филадельфия – 5:4 (2:2, 1:0, 2:2)

МАРКОВ, Патерин, Гальченюк (РАДУЛОВ, МАРКОВ), Дано, Плеканец – Вандевельде, Гостисбир, Жиру, Конечны (ПРОВОРОВ)

М: Радулов (0+1; 0, 0, 0, 15.11)

Марков (1+1; +1, 0, 2, 20.46)

Емелин (0+0; +1, 0, 1, 23.21)

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 1, 7.09)

Проворов (0+1; 0, 0, 2, 18.15)

Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Бойл, Хедман, Поинт (КУЧЕРОВ), КУЧЕРОВ – Сиверсон

ТБ: Кучеров (1+1; +1, 0, 2, 16.22)

Наместников (0+0; +2, 0, 1, 15.53)

НД: Калинин (0+0; -2, 0, 1, 10.58)

Колорадо – Миннесота – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Ландеског

К: Тютин (0+0; 0, 4, 1, 17.17)

Задоров (0+0; 0, 2, 1, 18.49)

Григоренко (0+0; 0, 0, 1, 11.58)

Вашингтон – Флорида – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Оши (ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН, Оши, Эллер – МакКэнн, Р.Смит

В: Овечкин (1+1; +3, 0, 6, 19.28)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 1, 16.19)

Орлов (0+0; +2, 2, 1, 16.46)

Торонто – Ванкувер – 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Кадри (ЗАЙЦЕВ), Бозак (2), Марнер, СОШНИКОВ, Гардинер – Дорсетт, Х.Седин, Д.Седин

Т: Зайцев (0+1; 0, 0, 1, 22.17)

Сошников (1+0; +1, 0, 1, 8.22)

В: Трямкин (0+0; +1, 0, 2, 20.02)

Даллас – Чикаго – 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Ритчи, Маккензи – Паник, Хартмэн, П.Кейн (АНИСИМОВ, ПАНАРИН)

Ч: Панарин (0+1; 0, 2, 1, 17.51)

Анисимов (0+1; 0, 2, 1, 17.26)

Сент-Луис – Коламбус – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Боумистер, ТАРАСЕНКО – Андерсон

СЛ: Тарасенко (1+0; +1, 0, 4, 19.36)

Айлендерс – Эдмонтон – 3:4 бул. (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Ледди, Принс, Сизикас – Марун, Драйзайтль, Лючич, Летесту (п.бул.)

А: Кулемин (0+0; +1, 0, 1, 11.09)

Бостон – Рейнджерс – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Бержерон, Пастрнак – Холден, Степан, Хэйес, БУЧНЕВИЧ, Грабнер

Р: Бучневич (1+0; 0, 0, 5, 12.53)

Оттава – Баффало – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Хоффман – Окпосо, Райнхарт

Б: Куликов (0+0; 0, 4, 0, 20.35)

Сан-Хосе – Питтсбург – 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)

Куниц (МАЛКИН), Кросби (2), Фер, Бонино

П: Малкин (0+1; +1, 0, 1, 15.20)

Нэшвилл – Каролина – 2:3 бул. (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Нил, Ирвин – Скиннер, Хейнси, Славин (п.бул.)

Лос-Анджелес – Калгари – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Картер, Сетогучи (2), Клиффорд, Льюис

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.