«Радулов отдает чудо-пас, а Овечкин гонится за Кросби». 5 гвоздей НХЛ (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
МАТЧ ДНЯ
Очень интересно было посмотреть, как «Монреаль» выдержит удар и сыграет на следующий день после кошмарных 0:10 от «Коламбуса». В ворота «Канадиенс» вернулся Кэри Прайс, играли уже дома в «Белл Центр». В общем, дела должны были пойти на лад.
И вот первый гол дальним броском забивает защитник Андрей Марков. В прошлой игре он получил «-4» за полезность и очень хотел доказать, что это было случайно. Что ж, в этом матче Марки был одним из лучших.
Но вскоре «Филадельфия» забила два – неужели «Монреаль» снова развалится? Вот Патерин сравнивает счет. А потом Александр Радулов выкладывает изумительную передачу на Алекса Гальченюка, который оказывается перед пустым углом ворот. И там крайне сложно было не забить. Вот он, гений Радулова. Вроде бы набирает не так много очков. Но в любой момент может сотворить шедевр, особенно если выходит с Гальченюком.
Голы залетали то туда, то сюда, но «Монреаль» удержал преимущество в одну шайбу. Пока трудно сказать, что «Канадиенс» оправился от колумбийского удара. Слишком много пропускает команда. Да и соотношение бросков: 17-38 в пользу «Флайерз». Но победа есть победа.
ГОЛ ДНЯ
Экс-форвард СКА Павел Бучневич забил свой первый гол в НХЛ. Получил передачу от Дерека Степана и уверенно положил шайбу в угол. Со времен Александра Могильного в лиге не было такого талантливого русского форварда с номером 89!
Собственно, только 13 хоккеистов в истории НХЛ вообще брали 89 – из наших это защитник Никита Нестеров, а также Миккель Бедкер, Сэм Ганье, Майк Комри…
Что радует в случае Бучневича – новичка стабильно ставят в состав. Павел не играл, только когда у него был спазм мышц спины. Никто его на лавке не маринует. При этом «Рейнджерс» по забитым голам идет на первом месте в лиге (50). Команда на очень хорошем ходу, и с атакой там все в порядке.
ОВЕЧКИН ДНЯ
Не пропустим матч «Вашингтона». Что там сотворил Александр Овечкин?
При счете 0:1 капитан красиво прошел по левому флангу и не пожадничал, отдав верную передачу на Ти-Джея Оши. А в третьем периоде, когда «Флорида» вела 2:1 и была близка к тому, чтобы дожать «Кэпиталз», Александр Овечкин очень грамотно подставил клюшку на пятачке после броска Орпика. Саша нечасто забивает такие голы. А этот был очень важным.
В итоге «Вашингтон» одержал победу. Овечкин же забил 532-й гол за карьеру. Это 33-е место в истории лиги. Еще одна шайба, и он догонит Фрэнка Маховлича (533). А там и до Кита Ткачука (538) со Стэном Микитой (541) будет подать.
Вообще гонка за «Морис Ришар Трофи» теперь приобрела правильный вид. Овечкин забил седьмой гол в сезоне и идет на втором месте в лиге. А первый – Сидни Кросби (8), который сделал дубль в Сан-Хосе. Это было повторение финала Кубка Стэнли-2016.
Вот это я понимаю, дуэль! Моя ставка – Саша догонит Кросби. И даже обгонит!
ГЕРОЙ ДНЯ
Владимир Тарасенко не забивал семь матчей подряд. Что-то на него нашло. Причем Вова очень старался и в этой серии нанес 29 бросков. Но бывает такое с хоккеистами, что идет полоса невезения.
И вот теперь Тарасенко отличился. Овертайм матча с командой «Коламбус 10:0 Блю Джекетс». Владимир отлично играет на левом фланге, разбираясь с защитником и неотразимо бросает в дальний угол ворот. Сергей Бобровский, возможно, эту шайбу бы взял. Но на этот раз играл его сменщик.
ТРЕВОГА ДНЯ
«Колорадо» был в кризисе, проигрывая всем подряд, Семен Варламов пропускал по 4-5 шайб. И вот на матч против непростой «Миннесоты» вышел сменщик Келвин Пикар. И он сделал сухарь, отразив 32 сэйва.
А теперь объясните, зачем главному тренеру «Эвеланш» дальше ставить в ворота Варламова, когда есть такой Пикар? Это очень тревожный момент в карьере Семена.
То же самое касается Марка-Андре Флери. Его уже не сменщик, а молодой конкурент Мэтт Мюррей сделал сухарь в Сан-Хосе. У главного тренера «Питтсбурга» есть теперь полное право сажать Флери в запас. Пусть даже у него и больше контракт.
ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* - Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)
Забил в овертайме матча с «Коламбусом» (2:1 ОТ)
2** - Павел БУЧНЕВИЧ (Рейнджерс)
Забил первый гол в НХЛ в матче с «Бостоном» (5:2)
3*** - Андрей МАРКОВ (Монреаль)
Набрал 2 (1+1) очка при полезности «+1» в матче с «Филадельфией» (5:4)
ЦИТАТА ДНЯ
«Сид – невероятный игрок! Это лучший хоккеист мира. Он выкладывается на льду, сражается за шайбу. Кросби наш настоящий капитан».
Карл ХАГЕЛИН, форвард «Питтсбурга»
ТАБЛО ДНЯ
Монреаль – Филадельфия – 5:4 (2:2, 1:0, 2:2)
МАРКОВ, Патерин, Гальченюк (РАДУЛОВ, МАРКОВ), Дано, Плеканец – Вандевельде, Гостисбир, Жиру, Конечны (ПРОВОРОВ)
М: Радулов (0+1; 0, 0, 0, 15.11)
Марков (1+1; +1, 0, 2, 20.46)
Емелин (0+0; +1, 0, 1, 23.21)
Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 1, 7.09)
Проворов (0+1; 0, 0, 2, 18.15)
Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Бойл, Хедман, Поинт (КУЧЕРОВ), КУЧЕРОВ – Сиверсон
ТБ: Кучеров (1+1; +1, 0, 2, 16.22)
Наместников (0+0; +2, 0, 1, 15.53)
НД: Калинин (0+0; -2, 0, 1, 10.58)
Колорадо – Миннесота – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Ландеског
К: Тютин (0+0; 0, 4, 1, 17.17)
Задоров (0+0; 0, 2, 1, 18.49)
Григоренко (0+0; 0, 0, 1, 11.58)
Вашингтон – Флорида – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Оши (ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН, Оши, Эллер – МакКэнн, Р.Смит
В: Овечкин (1+1; +3, 0, 6, 19.28)
Кузнецов (0+0; 0, 0, 1, 16.19)
Орлов (0+0; +2, 2, 1, 16.46)
Торонто – Ванкувер – 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
Кадри (ЗАЙЦЕВ), Бозак (2), Марнер, СОШНИКОВ, Гардинер – Дорсетт, Х.Седин, Д.Седин
Т: Зайцев (0+1; 0, 0, 1, 22.17)
Сошников (1+0; +1, 0, 1, 8.22)
В: Трямкин (0+0; +1, 0, 2, 20.02)
Даллас – Чикаго – 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
Ритчи, Маккензи – Паник, Хартмэн, П.Кейн (АНИСИМОВ, ПАНАРИН)
Ч: Панарин (0+1; 0, 2, 1, 17.51)
Анисимов (0+1; 0, 2, 1, 17.26)
Сент-Луис – Коламбус – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Боумистер, ТАРАСЕНКО – Андерсон
СЛ: Тарасенко (1+0; +1, 0, 4, 19.36)
Айлендерс – Эдмонтон – 3:4 бул. (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Ледди, Принс, Сизикас – Марун, Драйзайтль, Лючич, Летесту (п.бул.)
А: Кулемин (0+0; +1, 0, 1, 11.09)
Бостон – Рейнджерс – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Бержерон, Пастрнак – Холден, Степан, Хэйес, БУЧНЕВИЧ, Грабнер
Р: Бучневич (1+0; 0, 0, 5, 12.53)
Оттава – Баффало – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Хоффман – Окпосо, Райнхарт
Б: Куликов (0+0; 0, 4, 0, 20.35)
Сан-Хосе – Питтсбург – 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)
Куниц (МАЛКИН), Кросби (2), Фер, Бонино
П: Малкин (0+1; +1, 0, 1, 15.20)
Нэшвилл – Каролина – 2:3 бул. (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Нил, Ирвин – Скиннер, Хейнси, Славин (п.бул.)
Лос-Анджелес – Калгари – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Картер, Сетогучи (2), Клиффорд, Льюис
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.