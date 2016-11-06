Зима наступает. Правила тренировок на улице в холодное время года

У вас нет средств для покупки абонемента в спортзал, а уже наступила зима? Это не повод прекратить занятия спортом. «Советский спорт» рассказывает как заниматься в холодное время погоды.

Многие считают, что зима — не самое лучшее время для тренировок. Но это не так.

В чем плюс занятий зимой на улице?

1. Занятие спортом в холодное время года — это отличное закаливание для организма. Постоянные тренировки на холоде помогут вам распрощаться с простудными заболеваниями.

2. Зимние тренировки помогут вам приумножить тот прогресс, который вы сумели достичь во время летних занятий.

3. Впечатления. Вы испытаете эмоции от утренних пробежек зимой, когда солнце только встает над горизонтом.

4. Тренировки в холоде — это воспитание целеустремленности и силы духа.

Как нужно тренироваться?

Обязательно нужно проводить разминку перед пробежкой на холоде. Разогрев мышц и связок поможет вашему организму подготовиться к работе. Желательно делать разминку до выхода на улицу.

Между элементами желательно не делать передышек. Итого разминка должна занять примерно 10-15 минут. Вы готовы перейти к упражнениям: станет жарко, но тело не вспотело.

При занятиях на улице в холодное время года организм тратит почти в два раза больше энергии, чем в обычное время года. Обязательно нужно спланировать тренировку. Нельзя на улицу выходить в разгоряченном состоянии, иначе можно заболеть.

Зимой следует исключить все сложные элементы из комплекса, оставив лишь базовые: подтягивания, отжимания на брусьях и от земли, подъем прямых ног в висе на турнике, выход силой на одну или две руки, приседания и выпады. Все упражнения выполняются медленно, а не рывками.

Тренироваться нужно хотя бы раз в два дня по 30-40 минут. Перерывы между упражнениями должны быть сведены к минимуму. Во время пауз желательно как можно больше двигаться. Останавливаться нельзя. Само важное в занятиях зимой на улице — сохранять баланс разогретого, но не вспотевшего тела.

Одежда для бега зимой

Для бега зимой вам необходимо правильно одеваться. Желательно иметь трехслойную одежду.

Первый слой должен сохранять тепло и не давать телу потеть (отводить влагу). Это вам может обеспечить специальное термобелье, которое продается почти во всех спортивных магазинах.

Второй слой должен обеспечить теплоизоляцию, и не дать уйти теплу. Лучше всего для этого подойдет спортивный костюм.

Задача третьего слоя — обеспечить защиту от ветра. Для этого прекрасно подойдет легкая ветрозащитная куртка.

Главное помните, что вы должны отдавать предпочтение синтетическим тканям, которые не впитывают влагу и быстро сохнут.

Если вы занимаетесь в то время, когда на улице темно, лучше запастись светоотражающей одеждой. Также если на улице скользко, идет дождь или снег, лучше запастись не скользкой обувью, чтобы предотвратить падения. При занятиях лыжным спортом, катанием на коньках или сноуборде, оденьте защитый шлем.

Что брать с собой?

Пить во время тренировки на улице необходимо. Нужно употреблять 150-250 мл жидкости каждые 10-15 минут. Холодную воду из пластиковой бутылки пить нельзя, а вот чай с лимоном и медом из термоса — это реально круто для вашего организма.