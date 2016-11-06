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Юлия Ефимова: Врачи настаивают на операции. Я пропущу чемпионат мира

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  FacebookКомментарии
Юлия Ефимова
Юлия ЕфимоваИсточник: «Советский спорт»

Четырежды чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выступила со специальным заявлением.

«Привет! Всем огромное спасибо за поддержку на протяжении всего Кубка мира, - написала Юлия Ефимова. - Мне было очень тяжело, особенно во время заключительного кластера, трёх последних этапов в Азии. Но благодаря, в том числе, вашим позитивным эмоциям мне удалось завершить Кубок мира призовыми местами и даже победами. В целом, я довольна своими осенними выступлениями. Впервые прошла весь Кубок мира. Показала высокий уровень. Обновила личные достижения. Установила несколько рекордов России.

Однако сегодня у меня неприятная новость. После возвращения в Лос-Анджелес случился рецидив гнойной ангины, которой я мучаюсь с апреля. Честно говоря, я и на этапах Кубка мира выступала - когда не совсем здоровой, а иногда и больной. Несколько раз всерьёз думала сняться. Но решила пройти это испытание до конца.

А сейчас - опять начались проблемы. Думаю, меня «добили» трансатлантические перелёты из Азии в Америку и обратно. Не буду портить вам настроение всякими медицинскими подробностями. Скажу только, что врачи настаивают на операции. Я надеюсь, что поможет полноценный отдых и консервативное лечение. Ближайшие несколько недель я не буду ни тренироваться, ни даже «купаться». И - не выступлю на чемпионате мира в 25-метровом бассейне, который пройдёт в начале декабря в Канаде.

Конечно, пропускать чемпионат мира очень обидно. И принять решение об этом было сложно. Хотя «короткая» вода - не моё, я хотела и планировала выступить в Канаде. Министерство спорта РФ с Центром спортивной подготовки сборных команд России даже изыскали средства для проведения в Майами (США) заключительного сбора перед чемпионатом мира, за что им огромное спасибо. Но болезнь внесла коррективы. Я понимаю, что не смогу качественно подготовиться и побороться за высокие места. Не хочу подводить команду. Надеюсь, смогут проявить себя молодые девчонки.

К тому же, впереди очень ответственный летний сезон с чемпионатом мира в Будапеште (Венгрия). Мне предстоит провести его с новым тренером и с новой командой - вы знаете, что сейчас мы создаём профессиональный клуб Efimova Team. Дело, с помощью многих хороших людей, продвигается вперёд. Мне нужно будет не только показывать результат самой, но и помогать молодым одноклубникам - и словом, и личным примером. Первый сбор Efimova Team начнётся уже в середине января. К этому моменту мне нужно быть полностью здоровой и готовой к тяжёлой работе.

Мой агент Андрей Митьков сейчас находится в Казани, где стартовал отборочный чемпионат России в 25-метровом бассейне. Сегодня он объяснил ситуацию главному тренеру сборной России Сергею Колмогорову. Я благодарна Сергею Валентиновичу, что он с пониманием отнесся к моему решению пропустить чемпионат мира - ведь меня включили в состав команды без участия в отборочном турнире.

Желаю сборной России успешного выступления на чемпионате мира в «короткой» воде! Уверена, мы будем получать из Канады хорошие новости. Обязательно будут хорошие новости и у меня. Причем, очень скоро».

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