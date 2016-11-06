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Как русский парень стал чемпионом мира по Hearthstone

Виталий Коваленко
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Павел Бельтюков с кубком чемпиона мира по Hearthstone. Фото: twitter.com/playhearthstone
Павел Бельтюков с кубком чемпиона мира по Hearthstone. Фото: twitter.com/playhearthstone

В эти выходные в рамках международной выставки Blizzcon 2016 проходил финал чемпионата мира по Hearthstone. Впервые в истории в финале боролся российский игрок.


Вот и случилось событие, которого так давно ждали российские любители киберспорта. Игрок Павел «Pavel» Бельтюков  стал победителем чемпионата мира по Hearthstone и получил приз в размере 250 000 долларов. Примечательно, что в финале Павел встретился с украинцем Артемом «DrHippi» Кравецом из российской команды Virtus.Pro.

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Этот турнир вообще можно считать триумфальным для ребят из СНГ, поскольку из четырех возможных участников от Европы, трое являлись представителями нашего региона. Ну и конечно, Российско-украинский финал стал украшением всего состязания.

Для Павла соревнования начались с довольно чувствительного поражения от американца HotMEOWTH, которое поставило под вопрос его  дальнейшие участие в турнире. В этой карточной игре накал страстей ничуть не уступает шахматам и главное для спортсменов сохранять ясность ума. Павел сумел собраться и сделал две победы подряд, что позволило ему миновать групповой этап. Дважды россиянину приходилось отыгрываться со счета 0-3 без права на ошибку, и каждый раз ему удавалось расправиться с оппонентами.

Яркая игра на грани вылета так понравилась зрителям, что за Pavla в финале болели даже украинские комментаторы. К слову среди англоязычной публики был проведен опрос, где нашего игрока назвали вторым по популярности участником турнира. Первым был хозяин турнира американец Amnesiasc, которого Павел как раз переиграл  в четвертьфинале, уступая со счетом 0-3.

Это была одна из самых крупных побед отечественных киберспортсменов за последнее время и мы надеемся, что данное событие даст положительный импульс к развитию индустрии в России.

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