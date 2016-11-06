Как русский парень стал чемпионом мира по Hearthstone

Павел Бельтюков с кубком чемпиона мира по Hearthstone. Фото: twitter.com/playhearthstone

В эти выходные в рамках международной выставки Blizzcon 2016 проходил финал чемпионата мира по Hearthstone. Впервые в истории в финале боролся российский игрок.





Вот и случилось событие, которого так давно ждали российские любители киберспорта. Игрок Павел «Pavel» Бельтюков стал победителем чемпионата мира по Hearthstone и получил приз в размере 250 000 долларов. Примечательно, что в финале Павел встретился с украинцем Артемом «DrHippi» Кравецом из российской команды Virtus.Pro.



Этот турнир вообще можно считать триумфальным для ребят из СНГ, поскольку из четырех возможных участников от Европы, трое являлись представителями нашего региона. Ну и конечно, Российско-украинский финал стал украшением всего состязания.





Для Павла соревнования начались с довольно чувствительного поражения от американца HotMEOWTH, которое поставило под вопрос его дальнейшие участие в турнире. В этой карточной игре накал страстей ничуть не уступает шахматам и главное для спортсменов сохранять ясность ума. Павел сумел собраться и сделал две победы подряд, что позволило ему миновать групповой этап. Дважды россиянину приходилось отыгрываться со счета 0-3 без права на ошибку, и каждый раз ему удавалось расправиться с оппонентами.



Яркая игра на грани вылета так понравилась зрителям, что за Pavla в финале болели даже украинские комментаторы. К слову среди англоязычной публики был проведен опрос, где нашего игрока назвали вторым по популярности участником турнира. Первым был хозяин турнира американец Amnesiasc, которого Павел как раз переиграл в четвертьфинале, уступая со счетом 0-3.



Это была одна из самых крупных побед отечественных киберспортсменов за последнее время и мы надеемся, что данное событие даст положительный импульс к развитию индустрии в России.