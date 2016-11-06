Как русский парень стал чемпионом мира по Hearthstone
В эти выходные в рамках международной выставки Blizzcon 2016 проходил финал чемпионата мира по Hearthstone. Впервые в истории в финале боролся российский игрок.
Вот и случилось событие, которого так давно ждали российские любители киберспорта. Игрок Павел «Pavel» Бельтюков стал победителем чемпионата мира по Hearthstone и получил приз в размере 250 000 долларов. Примечательно, что в финале Павел встретился с украинцем Артемом «DrHippi» Кравецом из российской команды Virtus.Pro.
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Этот турнир вообще можно считать триумфальным для ребят из СНГ, поскольку из четырех возможных участников от Европы, трое являлись представителями нашего региона. Ну и конечно, Российско-украинский финал стал украшением всего состязания.
Для Павла соревнования начались с довольно чувствительного поражения от американца HotMEOWTH, которое поставило под вопрос его дальнейшие участие в турнире. В этой карточной игре накал страстей ничуть не уступает шахматам и главное для спортсменов сохранять ясность ума. Павел сумел собраться и сделал две победы подряд, что позволило ему миновать групповой этап. Дважды россиянину приходилось отыгрываться со счета 0-3 без права на ошибку, и каждый раз ему удавалось расправиться с оппонентами.
Яркая игра на грани вылета так понравилась зрителям, что за Pavla в финале болели даже украинские комментаторы. К слову среди англоязычной публики был проведен опрос, где нашего игрока назвали вторым по популярности участником турнира. Первым был хозяин турнира американец Amnesiasc, которого Павел как раз переиграл в четвертьфинале, уступая со счетом 0-3.
Congratulations to @Pavel_HS, @PlayHearthstone World Champion! #BlizzCon pic.twitter.com/C3tlqOX416— Twitch Esports (@TwitchEsports) November 5, 2016
Это была одна из самых крупных побед отечественных киберспортсменов за последнее время и мы надеемся, что данное событие даст положительный импульс к развитию индустрии в России.