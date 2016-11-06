«Еще штук восемь забить в крышку». «Северсталь» тянется к уровню Кубка мира

Череповецкий клуб испытал на игроке и главном тренере главную «фишку» возрожденного турнира – нацепил на них микрофоны во время матчей.

Такой возможностью в КХЛ пока пользуются не очень активно. Иногда микрофоны цепляют на тренеров для сюжетов в программу «Континентальный вечер» на «Матч ТВ», а таких роликов от самих клубов вряд ли много, если они вообще есть.

Не зря участники Кубка мира говорили, что хотят использовать увиденный там опыт в своей работе – этого не скрывает, например, главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев. У «Северстали» в Торонто никто не поехал, но после турнира решились на эксперимент. 1 октября на домашний матч против московского «Динамо» (2:1) микрофон прицепили к форме Дмитрия Кагарлицкого. В видеонарезку попало больше подбадривающих речей со скамейки запасных, чем непосредственно со льда, но очень забавно смотреть, как форвард пытается донести свои просьбы на английском языке до Войтеха Полака, партнера по звену.

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Спустя месяц «жертвой» выбрали главного тренера череповчан Александра Гулявцева. Запись попала на домашнюю игру с «Медвешчаком», в которой было 10 заброшенных шайб, 81 штрафная минута, а «Северсталь» одержала победу со счетом 7:3. Тренер доносил свои мысли до игроков без особых эмоций, плевался после каждого гола и просил «воевать». При счете 0:5 загребская команда эту войну и развязала, устроив драку. После этого Гулявцеву захотелось, чтобы его подопечные набросали сопернику как можно больше голов.

– Концентрируйтесь. Еще штук восемь забить в крышку, – обращался тренер, вставляя по ходу и нецензурные слова. Их приглушили при монтаже видео.

Также в подборку попал и диалог с судьей. Редкая возможность увидеть и услышать, как арбитры объясняют свои решения. Это было как раз после драк во втором периоде. Николай Казаковцев подрался с Майком Глумаком и получил тычок в спину от прибежавшего со скамейки Натана Перковича, Томас Ларкин незаметно напал на Александра Авцина, а Адам Мазур уложил на лед Габриэля Сове. Итог: Перковича удалили до конца матча, Мазур, Ларкин, Казаковцев и Глумак получили штрафы за драку, а Николаю еще выписали дополнительные две минуты как зачинщику.

– Он зачинщиком не был, ты ему пятерку даешь, – обращается Гулявцев к главному арбитру Алексею Раводину.

Раводин: Вы можете потом написать...

Гулявцев: Да ну не, я справедливость хочу.

Раводин: Я увидел, что оба дерутся, и дал им по пять.

Гулявцев: А как зачинщику?

Раводин: Мне тяжело ответить на вопрос, потому что не видел, с чего все началось.

Гулявцев: Сейчас мы не будем играть в неравных составах?

Раводин: Сейчас четыре на четыре, а потом минутку они («Медвешчак») будут играть в большинстве.

Гулявцев: Они в меньшинстве?

Кагарлицкий: Мы.

Гулявцев (обращается к линейному арбитру Петру Алешину): Они в меньшинстве?

Алешин: Мы вам пять, а им четыре.

Ответ Гулявцева шокирует, но дальше тренер не спорит.

В общей сумме видеоцикл «Хоккей ON AIR» с участием Кагарлицкого и Гулявцева собрал больше 50 тысячи просмотров – для не самого раскрученного клуба КХЛ показатель отличный. Теперь дело за остальными.