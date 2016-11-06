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Шаляй-Балай на вечеринке в Грозном. «Зенит» проиграл и отпустил «Спартак» вперед

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Артем Дзюба
Артем ДзюбаИсточник: ФК «Зенит»

Беким Балай при помощи Рамзана Кадырова вывел «Терек» на третье место, а «Зенит» все-таки не справился с плотным графиком.

Ограждение и вообще тишина

Всю неделю о «Тереке» говорили, «Терек» обсуждали, но далеко не в том ключе, в котором хотелось бы Рашиду Рахимову и игрокам его команды.

После разгромной победы над «Уралом» только очень ленивый не высказался о возможном отсутствии спортивной борьбы в этой встрече. В итоге руководству грозненцев это надоело, и «Терек» обратился в РФС с просьбой провести объективное расследование. Игроков команды из Грозного попытались оградить от всего того, что писали и говорили в СМИ. Правда, если верить самим футболистам, никаких особенных разговоров среди них и не было.

- У нас в команде по поводу матча с «Уралом» вообще тишина, - сказал перед матчем в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» защитник грозненцев Сергей Брызгалов.

Сергей Брызгалов: «Терек» не обращает внимания на разговоры об игре с «Уралом»

У «Зенита» все мысли только о футболе: седьмая игра за 22 дня и последняя перед паузой на товарищеские матчи сборной.

Мирча Луческу с этим плотным графиком пока справлялся: всего одно поражение, хоть и 0:4 от «Анжи», и пять побед. Огромная заслуга такой успешной игры - постоянная ротация в каждой линии.

В обороне, учитывая множество травм среди защитников, это вынужденные меры, а в атаке - приятный выбор из Дзюбы и Кержакова.

С «Тереком» снова обновление защиты по сравнению с прошлой победой: Юрий Жирков слева с первых, с Доменико Кришито и Луиш Нету в центре и Александр Анюков справа. Среди футболистов, которые привыкли созидать, в состав возвращаются Артем Дзюба и Хави Гарсия, пропускавшие матч против «Дандолка», и Роберт Мак, который вышел против ирландцев на замену.

На матче с «Зенитом» у «Терека» громко

- Для нас потеря любого игрока - серьезный момент, - Рашид Рахимов объясняет проблемы из-за дисквалификации Олега Иванова. - Это креативный футболист, от которого зависит ритм нашей игры. Поэтому его потеря очень серьезна, но ее постараемся компенсировать, у нас есть свои мысли и доработки.

Начало встречи, как под копирку в игре с «Уралом», не на стороне «Терека». Только вот пропускает Евгений Городов на минуту раньше, чем тогда: на 10-й. И не с пенальти, а с игры - это Роберт Мак оказывается первым на добивании после прохода Акселя Витселя.

Креатива Иванова действительно очень не хватает, но у грозненцев в домашних матчах всегда есть свой козырь в рукаве.

Примерно за 15 минут до перерыва начинается то, что Андре Виллаш-Боаш в прошлом году назвал «вечеринкой». Рамзан Кадыров берет в руки микрофон и заставляет болельщиков проснуться, а своих футболистов - заиграть. За четыре минуты Беким Балай в лучших традициях Аилтона, который любил забивать «Зениту», делает дубль и выводит свою команду вперед. Один в один как неделю назад в игре против «Урала». На этом аналогии с игрой в Екатеринбурге закончились, наверняка не будет таких и после матча.

«Зенит» второй год подряд проигрывает в Грозном, но вряд ли это спровоцирует волну подозрений. 

Во втором тайме голов больше нет, поэтому дубль Балая приносит «Тереку» очередные три очка и третье место в турнирной таблице. А сам албанец теперь делит с Федором Смоловым первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Для Мирчи Луческу следующий матч в чемпионате против «Крыльев Советов» станет очередной головной болью, потому что в концовке встречи Луиш Нету получает красную карточку, а Витсель с Кришито - четвертые желтые.

Матч

Терек - Зенит - 2:1 (2:1)

Голы

Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).

Состав

Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)

Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)

Предупреждения:

Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87

Удаления:

нет - Нету, 90

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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