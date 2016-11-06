Шаляй-Балай на вечеринке в Грозном. «Зенит» проиграл и отпустил «Спартак» вперед

Беким Балай при помощи Рамзана Кадырова вывел «Терек» на третье место, а «Зенит» все-таки не справился с плотным графиком.

Ограждение и вообще тишина

Всю неделю о «Тереке» говорили, «Терек» обсуждали, но далеко не в том ключе, в котором хотелось бы Рашиду Рахимову и игрокам его команды.

После разгромной победы над «Уралом» только очень ленивый не высказался о возможном отсутствии спортивной борьбы в этой встрече. В итоге руководству грозненцев это надоело, и «Терек» обратился в РФС с просьбой провести объективное расследование. Игроков команды из Грозного попытались оградить от всего того, что писали и говорили в СМИ. Правда, если верить самим футболистам, никаких особенных разговоров среди них и не было.

- У нас в команде по поводу матча с «Уралом» вообще тишина, - сказал перед матчем в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» защитник грозненцев Сергей Брызгалов.

Сергей Брызгалов: «Терек» не обращает внимания на разговоры об игре с «Уралом»

У «Зенита» все мысли только о футболе: седьмая игра за 22 дня и последняя перед паузой на товарищеские матчи сборной.

Мирча Луческу с этим плотным графиком пока справлялся: всего одно поражение, хоть и 0:4 от «Анжи», и пять побед. Огромная заслуга такой успешной игры - постоянная ротация в каждой линии.

В обороне, учитывая множество травм среди защитников, это вынужденные меры, а в атаке - приятный выбор из Дзюбы и Кержакова.

С «Тереком» снова обновление защиты по сравнению с прошлой победой: Юрий Жирков слева с первых, с Доменико Кришито и Луиш Нету в центре и Александр Анюков справа. Среди футболистов, которые привыкли созидать, в состав возвращаются Артем Дзюба и Хави Гарсия, пропускавшие матч против «Дандолка», и Роберт Мак, который вышел против ирландцев на замену.

На матче с «Зенитом» у «Терека» громко

- Для нас потеря любого игрока - серьезный момент, - Рашид Рахимов объясняет проблемы из-за дисквалификации Олега Иванова. - Это креативный футболист, от которого зависит ритм нашей игры. Поэтому его потеря очень серьезна, но ее постараемся компенсировать, у нас есть свои мысли и доработки.

Начало встречи, как под копирку в игре с «Уралом», не на стороне «Терека». Только вот пропускает Евгений Городов на минуту раньше, чем тогда: на 10-й. И не с пенальти, а с игры - это Роберт Мак оказывается первым на добивании после прохода Акселя Витселя.

Креатива Иванова действительно очень не хватает, но у грозненцев в домашних матчах всегда есть свой козырь в рукаве.

Примерно за 15 минут до перерыва начинается то, что Андре Виллаш-Боаш в прошлом году назвал «вечеринкой». Рамзан Кадыров берет в руки микрофон и заставляет болельщиков проснуться, а своих футболистов - заиграть. За четыре минуты Беким Балай в лучших традициях Аилтона, который любил забивать «Зениту», делает дубль и выводит свою команду вперед. Один в один как неделю назад в игре против «Урала». На этом аналогии с игрой в Екатеринбурге закончились, наверняка не будет таких и после матча.

«Зенит» второй год подряд проигрывает в Грозном, но вряд ли это спровоцирует волну подозрений.

Во втором тайме голов больше нет, поэтому дубль Балая приносит «Тереку» очередные три очка и третье место в турнирной таблице. А сам албанец теперь делит с Федором Смоловым первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Для Мирчи Луческу следующий матч в чемпионате против «Крыльев Советов» станет очередной головной болью, потому что в концовке встречи Луиш Нету получает красную карточку, а Витсель с Кришито - четвертые желтые.