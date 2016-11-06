Шаляй-Балай на вечеринке в Грозном. «Зенит» проиграл и отпустил «Спартак» вперед
Беким Балай при помощи Рамзана Кадырова вывел «Терек» на третье место, а «Зенит» все-таки не справился с плотным графиком.
Ограждение и вообще тишина
Всю неделю о «Тереке» говорили, «Терек» обсуждали, но далеко не в том
ключе, в котором хотелось бы Рашиду Рахимову и игрокам его команды.
После разгромной победы над «Уралом» только очень ленивый не высказался о
возможном отсутствии спортивной борьбы в этой встрече. В итоге руководству
грозненцев это надоело, и «Терек» обратился в РФС с просьбой провести
объективное расследование. Игроков команды из Грозного попытались оградить от
всего того, что писали и говорили в СМИ. Правда, если верить самим футболистам,
никаких особенных разговоров среди них и не было.
- У нас в команде по поводу матча с «Уралом» вообще тишина, - сказал перед матчем в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» защитник грозненцев Сергей Брызгалов.
Сергей Брызгалов: «Терек» не обращает внимания на разговоры об игре с «Уралом»
У «Зенита» все мысли только о футболе: седьмая игра за 22 дня и последняя
перед паузой на товарищеские матчи сборной.
Мирча Луческу с этим плотным графиком пока справлялся: всего одно
поражение, хоть и 0:4 от «Анжи», и пять побед. Огромная заслуга такой успешной
игры - постоянная ротация в каждой линии.
В обороне, учитывая множество травм среди защитников, это вынужденные меры,
а в атаке - приятный выбор из Дзюбы и Кержакова.
С «Тереком» снова обновление защиты по сравнению с прошлой победой: Юрий
Жирков слева с первых, с Доменико Кришито и Луиш Нету в центре и Александр
Анюков справа. Среди футболистов, которые привыкли созидать, в состав
возвращаются Артем Дзюба и Хави Гарсия, пропускавшие матч против «Дандолка», и
Роберт Мак, который вышел против ирландцев на замену.
На матче с «Зенитом» у «Терека» громко
- Для нас потеря любого игрока - серьезный момент, - Рашид Рахимов
объясняет проблемы из-за дисквалификации Олега Иванова. - Это креативный
футболист, от которого зависит ритм нашей игры. Поэтому его потеря очень
серьезна, но ее постараемся компенсировать, у нас есть свои мысли и доработки.
Начало встречи, как под копирку в игре с «Уралом», не на стороне «Терека».
Только вот пропускает Евгений Городов на минуту раньше, чем тогда: на 10-й. И
не с пенальти, а с игры - это Роберт Мак оказывается первым на добивании после
прохода Акселя Витселя.
Креатива Иванова действительно очень не хватает, но у грозненцев в домашних
матчах всегда есть свой козырь в рукаве.
Примерно за 15 минут до перерыва начинается то, что Андре Виллаш-Боаш в
прошлом году назвал «вечеринкой». Рамзан Кадыров берет в руки микрофон и
заставляет болельщиков проснуться, а своих футболистов - заиграть. За четыре
минуты Беким Балай в лучших традициях Аилтона, который любил забивать «Зениту»,
делает дубль и выводит свою команду вперед. Один в один как неделю назад в игре
против «Урала». На этом аналогии с игрой в Екатеринбурге закончились, наверняка
не будет таких и после матча.
«Зенит» второй год подряд проигрывает в Грозном, но вряд ли
это спровоцирует волну подозрений.
Во втором тайме голов больше нет, поэтому дубль Балая приносит
«Тереку» очередные три очка и третье место в турнирной таблице. А сам
албанец теперь делит с Федором Смоловым первое место в списке лучших
бомбардиров чемпионата.
Для Мирчи Луческу следующий матч в чемпионате против «Крыльев Советов» станет очередной головной болью, потому что в концовке встречи Луиш Нету получает красную карточку, а Витсель с Кришито - четвертые желтые.
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция