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«Гусев снял 168-дневное проклятье со Знарка». Как Россия победила чехов

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Гусев снял 168-дневное проклятье со Знарка». Как Россия победила чехов
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о матче Россия – Чехия (3:0) в рамках «Кубка Карьялы».

«Завтра нас ждет финал», - сказал руководитель делегации Роман Ротенберг. А потом еще раз повторил.

– Ну какой же финал? – скажете вы. – На «Кубке Карьялы» не бывает финалов. Это просто турнир по круговой системе.

Но чехи победили финнов (5:3) и тоже набрали 6 очков. Как и Россия. Значит, в воскресенье нас в самом деле ждал финал.

Состав в целом не изменился, если не считать перестановки в защите. Богдан Киселевич по-прежнему болел. А в ворота сборной России встал Илья Сорокин, который уже приносил победу над финнами (5:1).

Если говорить о чехах, то они в прошлом сезоне для нас были крепким орешком. Команда пана Владимира Вуйтека частенько побеждала Россию на Евротуре, а также огорчила в первом матче домашнего чемпионата мира – 3:0.

Теперь, правда, сборную Чехии тренирует Йозеф Яндач – хмурого вида мужик, который на Кубке мира лично мне запомнился тем, что категорически отказался общаться с североамериканской прессой. На подиум он отправлял помощника Вацлава Проспала, а сам в тесном кругу разговаривал со своими. Объяснял это тем, что языками не владеет. Впрочем, и Олег Знарок по-английски вряд знает больше, чем «хеллоу». Но это не мешало ему разговаривать с помощью переводчицы, бросая в медиа-толпу короткие рубленые фразы, как приказы боцмана при морской качке.

…Первый период прошел в плотной борьбе, причем моментов у сборной России возникало побольше. Вячеслав Лещенко на скамейке прикусил губу от досады. Он только что выскочил на чешского вратаря, но умудрился не забить. Опытные хоккеисты знают, что неудачи нужно тут же выкидывать из головы. Но молодежь этому не обучена и слишком близко принимает все к сердцу. Может, потому и играет со страстью?

Во втором периоде в меньшинстве отличился Владимир Ткачев из «Ак Барса». Борьба достигла такого накала, что наш капитан Андрей Миронов начал вольную борьбу с Томашем Филиппи, оседлав чеха как боевого скакуна. Сергей Шумаков случайно заехал сопернику клюшкой по лицу. И кажется, выбил ему зуб. Тем же ответил Радим Шимек, который врезал клюшкой Андрею Светлакову.

Сборная России получила большинство и… Случилось невероятное – мы забили! Николай Прохоркин сыграл на Никиту Гусева, и тот прекрасно выстрелил с левого фланга. Очень красивая комбинация!

Надо напомнить, что сборная России при Олеге Знарке последний раз реализовывала большинство в официальных матчах аж 22 мая, когда отличился Вадим Шипачев в бронзовом матче против США (7:2). С тех пор – как отрезало.

А ведь прошло уже 168 дней! Пять с половиной месяцев.

Какое-то проклятье висело над Олегом Валерьевичем. О самой команде такое сказать нельзя, потому что там игроки постоянно менялись. Нулевая реализация была и на Кубке мира, и вот теперь на Евротуре. Не забивали мы даже в концовке матча со шведами, когда они остались втроем против пятерых, а потом сняли вратаря. Тот же Гусев бросал в пустую рамку, но попал в ногу защитника.

«В пустые ворота тоже надо уметь забивать! – воскликнул Гусев в субботу. – А в большинстве мы стараемся, много бросаем. Верим, что может, кто-то подставит клюшку, сыграет на добивании. Но пока шайба не идет в ворота».

«Не везет, наверное. Я не знаю, - пожимал плечами Знарок. - У нас было не так много времени на большинство. Провели только две тренировки. А связки наигрываются годами! И то бывает, что не идет».

А вот теперь пошло.

Вообще эта молодая сборная России играла так идеально, что было удивительно. Ну просто не к чему придраться!

Так, давайте подумаем… Вот защитники у нас слабо к атаке подключаются. Где наши Ши Уэберы и Эрики Карлссоны?

И в третьем периоде Никита Гусев роскошным пасом разрезал всю оборону чехов, выведя по левому флангу защитника Алексея Береглазова. А тот сыграл как Карлссон и Уэбер в одном флаконе, подъехав к воротам и разрядив от всей души свою страшную пушку.

3:0. Вот это да!

Итак, наша сборная впервые с 2011 года выиграла «Кубок Карьялы».

Три победы в трех матчах. Да, за этим стоит тяжелый труд. Но с какой же легкостью и изяществом играли наши ребята!

Всего три матча, а уже хоккейные болельщики в России влюбились в эту команду. Так понравилась эта сборная, что не хочется ее отпускать.

Матч

Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы:

Ткачёв (Санников), 25:54 (0:1 - мен.). Гусев (Прохоркин, Антипин), 37:10 (0:2 - бол.). Береглазов (Гусев), 49:09 (0:3).

Место и дата

06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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