Ну вот и россияне разгромили канадцев. Можем ведь!

Юношеская сборная России завоевала бронзовые медали на мировом Кубке Вызова, обыграв в решающем поединке канадцев – 6:1.

Очень обнадеживающий результат для команды Игоря Ефимова, которая в матче за медали не оставила от сборной Канады камня на камне.

Конечно, есть тут одно «но». На этот турнир канадцы, воспользовавшись своим правом хозяев и массовым увлечением мальчишек своей страны хоккеем, выставили сразу три сборные.

Знаете, ведь это любимое выражение «кленовых» - «мы можем на любое соревнование выставить хоть десять равноценных команд»?

Ну на счет десяти канадцы явно преувеличивают. Сейчас даже три состава распылили их силы.

Потому что европейцы оказались тоже не лыком шиты. И в то время, когда россияне громили одну канадскую сборную в матче за «бронзу», шведы одолели другую канадскую команду в финале – 2:1. Ну а третий состав кленовых вылетел еще на стадии четвертьфинала.

Все это, конечно, не говорит о слабости канадского хоккея. Может быть слегка – о недооценке соперника. Но наша-то команда должна в любом случае сказать хозяевам турнира огромное спасибо.

И вовсе не за медаль. И не за то, что наши парни закончили соревнование на мажорной ноте. А в первую очередь – за отличную практику. Ведь так вышло, что сборная России встретилась по ходу турнира со всеми тремя сборными Канады. И во всех трех поединках показала себя неплохо.

В группе россияне в плотной борьбе уступили канадцам (в красном) – 0:1.

Затем в полуфинале только по буллитам проиграли канадцам (в черном) – 2:3.

И вот, наконец, в матче за «бронзу» разгромили канадцев (в белом) – 6:1.

По матчам уступили 2:3.

По заброшенным шайбам оказались впереди за явным преимуществом – 8:5.

По результату в игровое время – ничья.

При этом отметим, что россияне блеснули и в индивидуальном зачете.

Наш 16-летний форвард Андрей Свечников стал лучшим снайпером и бомбардиром Кубка Вызова – 8 (5+3) очков. Также пять шайб забросил и его партнер по сборной России Александр Хаванов.

Свечников, отметившийся дублями в двух последних поединках с канадцами, вошел и в символическую сборную турнира. Советую любителям хоккея запомнить его фамилию. Потому что из этой «Свечки» может разгореться новая звезда российского хоккея.

Ну а пока Андрей показал себя скромным и дальновидным собеседником на официальном сайте ФХР

- Мы показали неплохой результат на турнире, - подвел итог соревнований Свечников. - Главное теперь – проанализировать все игры, продолжать работать, смотреть видео. И тогда, мне кажется, на следующем турнире мы возьмем золото. Когда я присоединился к сборной перед стартом Кубка вызова, был готов к нему отлично. Немножко подвело то, что заболел. Но последние три матча сыграл хорошо. Поэтому мне кажется, что в целом турнир прошел для меня неплохо.



