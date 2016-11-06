Нефутбольная и отмороженная. Колонка Василия Уткина

По мнению обозревателя «Советского спорта», у российского климата в российском футболе есть соучастники.

Нетрудно заметить, что люди, которые утверждают, что играть в условиях ноябрьского Томска в футбол на уровне премьер-лиги недопустимо – это те же самые граждане, которых возмутила фраза «Россия – нефутбольная страна». Выходит, Томск – не Россия. Тут явное противоречие в позиции, которая еще в десять утра субботы, пока замечательный морозный матч не был сыгран, могла быть даже названа патриотической.

С другой стороны, я так просто уверен, что Россия абсолютно нефутбольная страна. И это при том, что с нескрываемым удовольствием уселся в одиннадцать утра субботы к телевизору, не то чтоб пожалел, что я не на стадионе (поскольку это было нереально), но подумал, как было бы круто оказаться сейчас там, – и посмотрел игру в Томске от начала до конца со все возрастающим интересом. Тоже, скажете, противоречие? А вот и нет. Сейчас увидите.

Во-первых, если не играть в чемпионате России при минус четырнадцати в Томске, то к чему тогда вообще Россия? У нас такая погода. Вот за это наши ведущие клубы и переплачивают иностранцам - чемпионат с марта по начало декабря, будьте любезны. Всё по-честному, а могли ведь вести себя как Катар, который, чтобы получить чемпионат мира, рассказывал про системы кондиционировани я стадионов и специальные искусственные облака, которые будут повисать над футбольными полями.

Во-вторых, это полная ерунда, что на плохом поле мастерство нивелируется. Все ровно наоборот. Чем сложнее условия, тем большее мастерство нужно проявить, чтобы справиться с задачей. Вот когда люди, которые видели это своими глазами, рассказывают, например, про Александра Бородюка, который может довольно долго чеканить мяч большим пальцем ноги, – не подъемом, не всеми частями тела, а конкретно ловя его на большой палец ноги – это же они рассказывают, чтобы восхититься его неувядающей техникой? Заодно подчеркнув: окружающие его футболисты повторить этого не могут? Ну вот и на морозе, когда мяч становится похож на надувной кирпич, когда поле твердое и отскок от него непривычный, все то же самое.

Наконец, в-третьих: как я провел утро? Вышел на улицу, прогулялся с собакой по снежку, зашел выпить чашку кофе, воздух чист, город весь в белом – у меня наступила зима! И в жизни, и в телевизоре. Гармония!

И матч получился отличный. «Томь» могла спасти игру вплоть до последней атаки. Спартаковский победный гол был просто красив! Забил его Фернандо, спартаковский новобранец, которому наша экзотика внове.

Мы помним, что Фернандо долго отговаривала от поездки в Россию его жена, и можно понять жену! Но вот сейчас, съездив в Томск, Фернандо, полагаю, приобнял свою женщину и сказал ей: «Что-то в этом есть, дорогая!» Как-то так. Впечатление точно на всю жизнь. Как у моего товарища, который два года назад ездил на чемпионат мира и побывал на «Маракане». Хотя это просто футбольный стадион. Вовсе не самый красивый и удобный на свете, скажу я вам.

Только между посещением «Мараканы» и Томска в ноябре есть она существенная разница: в первом случае все вокруг ахают, говорят «круто!» - и все. А во втором загораются глаза, и все ждут рассказа о приключении, - как же это было?

Но при этом Россия, конечно же, нефутбольная страна. И если по уму, то в Томске играть, конечно, не надо. Но не потому, что там холодно.

О том, что следующая игра у «Спартака» в Сибири, разговоров было на всю неделю – с перерывами на еврокубки. Поедут ли туда спартаковские лидеры, и будут ли играть, вспоминая странную с точки зрения кадровой политики поездку в Хабаровск два месяца назад, и прочие подробности – все это, включая прогноз погоды, было стойким предвкушением. Логично предположить, что аналогичным образом в Томске люди ждали приезда «Спартака». Это событие. А тут еще и лидер, и после громовой победы в большом московском дерби… Это правда: люди купили билеты, надели кальсоны с шарфами и пришли на футбол.

Этих людей гораздо больше, чем тех, кто должен был этот матч организовать. Вот мы с вами, с привлечением экспертов, обсуждаем детали игры в мороз, и для нас это экзотика. Но для людей, которые работают в клубе «Томь», это простые будни. Привычное дело. И у них на поле почему-то нет цветной разметки, она осталась белой, то есть на припорошенном снегом поле незаметной. Цена вопроса – две банки соответствующей краски и час работы на пару человек накануне. Это даже президент клуба может для здоровья сделать накануне вместе с вице-президентом , как некоторые любят, например, сами колоть дрова или веники для бани резать.

Впрочем, может, это особый томский шик такой: чтобы все было, - но как бы секретно, незаметно. Вот и цвет формы у команды прямо-таки маскировочный, на фоне поля максимально незаметный. Очень удобно, наверно, для контратакующего стиля. Такой оттенок зеленого называется «мечта телевидения».

Все уже знают историю про примерзшую дверь в билетной кассе. Вы скажете: мороз. Ну, конечно. А в жилых домах в Томске была такая проблема в этот день? В магазинах, в общественном, не побоюсь этого слова, транспорте? Сомневаюсь. Иначе мы увидели бы репортажи в новостях: «Сегодня десятки тысяч томичей не смогли утром покинуть свои дома. Причиной стала…» и так далее.

Дверь примерзает, когда ею не пользуются. И выясняется это в самый последний момент. Во всех остальных случаях двери работают.

Самое смешное, это, конечно, мяч. Оранжевый мяч, которым играют в снежную погоду. Ладно бы его вообще не было в Томске; спрашивается, где ему тогда быть? У команды «Томь», вообще говоря, обязан иметься комплект таких мячей для тренировок, потому что это Сибирь. Если бы его не было вообще, можно было бы списать на обычный идиотизм. Но он, оказывается, был. Просто никто не подумал привезти этот мяч к началу матча.

В общем, пришли вы в гости, а в квартире не убрано, ворох грязной посуды на кухне и откуда-то запах несвежий. Вы больше туда не пойдете никогда, и не потому, что вы сноб или чистоплюй, а потому, что навести порядок в доме занимает полчаса.

Вот и в Томске была неделя, чтобы всего-то навсего на поле полоски нарисовать, обойти в прогулочном режиме стадион, не примерзло ли что, и мяч оранжевый привезти (ну, форму уж ладно, в другой раз купят подходящего оттенка зеленого, тут одной заботы мало, тут мозги нужны). Что сказать? Хлопот – как детей утром в школу отправить.

Глядя на несколько тысяч людей на томских трибунах, наблюдая вместе с ними со своего дивана отличный матч, я думал о том, что было, наверное, очень трудно в большом городе найти и поставить управлять «Томью» именно тех людей, которым футбол до такой степени неинтересен.



