Казус Виммера. Как «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

«Советский спорт» рассказывает, как проходило дерби Северного Лондона.

Превосходство Венгера

Месяц назад, в начале октября, все прогрессивное футбольное человечество праздновало 20-летие работы Арсена Венгера в «Арсенале». Среди многочисленных достижений француза за эти годы есть и такое – еще ни разу под его руководством «канониры» не финишировали в турнирной таблице премьер-лиги ниже «Тоттенхэма». Серия могла закончиться в прошлом сезоне, когда «шпоры» большую часть сезона шли выше и боролись с «Лестером» за чемпионство. Но, лишившись шансов на титул, «Тоттенхэм» потерпел два поражения в двух последних турах и позволил «Арсеналу» опять обогнать себя.

Как долго будет продолжаться эта серия и войдет ли Венгер в историю как тренер, который всегда был выше заклятого врага? Контракт француза с «Арсеналом» истекает летом, и новое соглашение пока не подписано. Тренера очень хотят видеть в сборной Англии. А боссы лондонцев пока не говорят ничего конкретного. «Мы всегда были честны друг перед другом, так что мы сядем и примем совместное решение, как долго он будет работать в клубе. Но «Арсенал» - это не Арсен Венгер. Это не одно и то же», - сказал несколько недель назад исполнительный директор клуба Иван Газидис.

Возможно, Венгер уже знает, что это его последний сезон в «Арсенале». Поэтому перед очередным дерби обычно сдержанный и политкорректный француз позволил себе провокационное высказывание в адрес «Тоттенхэма». «Не думаю, что «Тоттенхэм» когда-либо превзойдет «Арсенал». У нас огромная армия болельщиков, пожалуй, самая большая в Лондоне. До тех пор, пока мы хорошо делаем свою работу, «Арсенал» всегда будет сильнее», - заявил он. Что ж, имеет право.

Клаттенбург-шоу

Впрочем, главному тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино наверняка было все равно. Во-первых, у него есть своя статистика: возглавляя «шпор», он еще «Арсеналу» в премьер-лиге не проигрывал – победа и три ничьих. А, во-вторых, наконец-то выздоровел и готов был играть Кейн, пропустивший больше месяца из-за травмы. В его отсутствие «шпоры» в десяти матчах во всех турнирах забили 13 голов, пять из которых пришлись на встречу Кубка лиги с «Джиллингемом». А в шести последних играх «Тоттенхэм» поразил ворота соперника всего трижды. Поэтому неудивительно, что Покеттино так радовался возвращению Кейна. «Очень важно, что он снова с нами. Уверен, Харри поможет нам добиться хорошего результата», - сказал аргентинец.

Но, на Кейна надейся, а сам не плошай, решил Покеттино и решил удивить всех, выбрав схему с тремя защитниками – 3-5-2, поскольку достойного напарника Фертонгену после травмы Алдервейрелда так и не нашел. В итоге в самом центре обороны вышел австриец Виммер, для которого был дебют в премьер-лиге в этом сезоне – до этого он играл только в Кубке лиги и Лиге чемпионов.

Именно Виммер стал героем самого скандального и неоднозначного эпизода матча, который наверняка будет обсуждаться еще долго. «Арсенал» выполнял штрафной, Озил сделал навес в штрафную, сразу два игрока «канониров» были в офсайде, однако первым к мячу успел Виммер и в падении переправил его в собственные ворота. Боковой арбитр флажок не поднял, а главный судьяМарк Клаттенбург гол засчитал.

Подарок от Косьелни

А до этого большую часть первого тайма на поле шла плотная тактическая борьба в лучших традициях итальянской серии А 10-15-летней давности. «Тоттенхэм» отказался от своего удушающего прессинга, но при этом практически не оставлял свободных зон сопернику, еще и раз за разом ловя его в офсайдную ловушку. При этом в атаке у «шпор» тоже мало что получалось, поскольку «Арсенал» старался плотно накрывать соперника уже на чужой половине поля. Правда, один момент у «Тоттенхэма» все же был, но Кейн после навеса Эриксена не попал в ворота.

Но к перерыву игра внезапно раскрылась. Началось все с двух быстрых атак «Арсенала» после отборов в центре поля: в первом случае Ивоби пробил во вратаря, а затем Уолкотт с угла штрафной зарядил в крестовину. «Тоттенхэм» порыв подхватил. Неожиданно помог «шпорам» и Косьелни: центральный защитник «Арсенала» привез пенальти, сбив Дембеле (тут к решению Клаттенбурга никаких вопросов нет), и сбросил мяч точно на ногу Эриксену – тут «канониров» выручил Чех. Да и вообще, несмотря на территориальное преимущество хозяев, «Тоттенхэм» был в своих атакующих устремлениях конкретней. В одном случае только расторопность Беллерина, успевшего накрыть удар Кейна, спасла «Арсенал» от пропущенного гола. Будь форвард «шпор» в лучшей форме, думается, он бы этот момент реализовал.

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» достигла уже семи матчей (в премьер-лиге – четвертая ничья подряд), но вряд ли игроки и болельщики «шпор» могут быть недовольны этим исходом. Тем более что с возвращением Кейна команда должна добавить. А вот Венгер наверняка огорчился: шанс возглавить таблицу упущен, да еще и личная серия без побед в дерби увеличилась до пяти матчей.



