Олег Знарок: Отправить молодых на Кубок мира? А мы готовы к риску? (видео)

Обозреватель «Советского спорта» в беседе с главным тренером сборной России Олегом Знарком подводит итоги «Кубка Карьялы».

«ВЫ МЕНЯ СЛЫШИТЕ?»

- Олег Валерьевич, какое впечатление на вас произвел матч с чехами?

- Наверное, первые две игры были получше.

- Правда?

- Да.

- Но ведь сейчас все было идеально. Вратарь сделал сухарь, мы забили в меньшинстве, в большинстве, даже защитники подключались в атаке. Что же вам не понравилось?

- У меня другое мнение. Потому что в первом периоде мы выглядели неважно. Второй – получше, но тоже так себе. Уступили по вбрасываниям, броскам.

- Чехи в двух предыдущих матчах забросили 11 шайб. А вы их засушили полностью.

- Ну давайте отметим игру в защите.

- Наша команда по нарастающей проводила матчи, - начал задавать вопрос один репортер, но Знарок его пресек:

- Что значит «по нарастающей»? Я ведь только что сказал, что с чехами мы сыграли хуже, чем с финнами и шведами. Вы слышите меня вообще?

«ОЧЕНЬ ХОТЕЛИ ДОКАЗАТЬ»

- Эта сборная молодая. Можно сказать, экспериментальная. За счет чего удалось так хорошо сыграть?

- Наверное, за счет самоотдачи, блокировки бросков… Вообще за счет того, что ребята так выкладывались. Они очень хотели победить и доказать.

- Нет желания продолжить этот эксперимент? Понятно, что в декабре на Кубок Первого канала нужно приглашать больше именитых ветеранов – Дацюка, Ковальчука, Мозякина. Но что делать с этими ребятами? Они ведь достойны играть дальше.

- Я даже не знаю, - улыбнулся Знарок. – Попытаемся их привлекать дальше, конечно. Сейчас проанализируем, кто как сыграл. Кто-то из этой команды наверняка поедет на Кубок Первого канала. А остальные…

Я поговорил с ними после игры. Сказал так: «Ребята, нужно работать, совершенствоваться». С кем-то индивидуально поговорил.

- Челябинские болельщики расстроились, что вратарю Василию Демченко не дали сыграть. А почему мало играл Константин Окулов?

- Потому что у нас не было травм. Разве что Анатолий Голышев со второго периода играл на обезболивающих. А в третьем выйти не смог, вот и поставили Окулова. Но вообще это не планировалось. Больше народу мы берем на случай травм.

Вратарей же мы готовим на чемпионат мира. Двух ребят вы видели в деле.

- Сорокин и Шестеркин. А есть третий голкипер, кто может составить им конкуренцию?

- Пока давайте остановимся на двух. Может, еще кто-то появится.

«С МЕНЯ ТРЕБУЮТ РЕЗУЛЬТАТ»

- Олег, позвольте задать вам острый вопрос, - обратился бородатый репортер-ветеран из Питера. – Вас не задело высказывание Сергея Гимаева о том, что СКА – это государственный проект?

- Ребята, вам снова повторю – я не читаю, что вы пишете! Поэтому меня ничто не задевает. Я просто не открываю, и все.

- Гусев хорошо взаимодействовал с Прохоркиным и Барабановым. Не создать ли такое звено в СКА?

- Посмотрим. Сборная – это одно, клуб – другое.

- Мы забили два гола в меньшинстве в трех матчах – радует?

- Неплохо сыграли, конечно. Мы требовали действовать на контратаках – это и увидели.

- У вас теперь больше оптимизма насчет того, что в КХЛ оказывается, очень много молодых талантливых игроков. Вы ведь даже не всех смогли привлечь в эту сборную.

- Да, такие ребята были. Но они не поехали в Хельсинки из-за травм. Очень хорошо, что у нас есть такое поколение. Парни доказывают это своей игрой.

- Вы реализовали большинство в официальных матчах впервые с 22 мая. Прошло 168 дней…

- У нас ведь была только одна тренировка до «Кубка Карьялы». И еще одна – в Хельсинки. Вот чем можно объяснить. Даже в клубах, бывает, не идет большинство, хотя его наигрывают каждый день. Что уж о сборной говорить?

- На Кубке мира все болельщики влюбились в сборную молодых звезд Северной Америки. А у вас есть мечта, чтобы наши 22-летние ребята играли на таком уровне?

- Это зависит от… - задумался Знарок. – Мы же все хотим побеждать. Большой риск. Наши руководители готовы рисковать?

- А лично вы готовы?

- С меня требуют результат.

- Сильно ли давление со стороны руководства?

- Я совершенно свободен. И в жизни, и везде.



