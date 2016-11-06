Олег Знарок: Отправить молодых на Кубок мира? А мы готовы к риску? (видео)
Обозреватель «Советского спорта» в беседе с главным тренером сборной России Олегом Знарком подводит итоги «Кубка Карьялы».
«ВЫ МЕНЯ СЛЫШИТЕ?»
- Олег Валерьевич, какое впечатление на вас произвел матч с
чехами?
- Наверное, первые две игры были получше.
- Правда?
- Да.
- Но ведь сейчас все было идеально. Вратарь сделал сухарь, мы
забили в меньшинстве, в большинстве, даже защитники подключались в атаке. Что
же вам не понравилось?
- У меня другое мнение. Потому что в первом периоде мы выглядели
неважно. Второй – получше, но тоже так себе. Уступили по вбрасываниям, броскам.
- Чехи в двух предыдущих матчах забросили 11 шайб. А вы их засушили
полностью.
- Ну давайте отметим игру в защите.
- Наша команда по нарастающей проводила матчи, - начал
задавать вопрос один репортер, но Знарок его пресек:
- Что значит «по нарастающей»? Я ведь только что сказал, что с
чехами мы сыграли хуже, чем с финнами и шведами. Вы слышите меня вообще?
«ОЧЕНЬ ХОТЕЛИ ДОКАЗАТЬ»
- Эта сборная молодая. Можно сказать, экспериментальная. За счет
чего удалось так хорошо сыграть?
- Наверное, за счет самоотдачи, блокировки бросков… Вообще за счет
того, что ребята так выкладывались. Они очень хотели победить и доказать.
- Нет желания продолжить этот эксперимент? Понятно, что в декабре
на Кубок Первого канала нужно приглашать больше именитых ветеранов – Дацюка,
Ковальчука, Мозякина. Но что делать с этими ребятами? Они ведь достойны играть
дальше.
- Я даже не знаю, - улыбнулся Знарок. – Попытаемся их привлекать
дальше, конечно. Сейчас проанализируем, кто как сыграл. Кто-то из этой команды
наверняка поедет на Кубок Первого канала. А остальные…
Я поговорил с ними после игры. Сказал так: «Ребята, нужно
работать, совершенствоваться». С кем-то индивидуально поговорил.
- Челябинские болельщики расстроились, что вратарю Василию
Демченко не дали сыграть. А почему мало играл Константин Окулов?
- Потому что у нас не было травм. Разве что Анатолий Голышев со
второго периода играл на обезболивающих. А в третьем выйти не смог, вот и
поставили Окулова. Но вообще это не планировалось. Больше народу мы берем на
случай травм.
Вратарей же мы готовим на чемпионат мира. Двух ребят вы видели в деле.
- Сорокин и Шестеркин. А есть третий голкипер, кто может составить
им конкуренцию?
- Пока давайте остановимся на двух. Может, еще кто-то появится.
«С МЕНЯ ТРЕБУЮТ РЕЗУЛЬТАТ»
- Олег, позвольте задать вам острый вопрос, - обратился бородатый репортер-ветеран из
Питера. – Вас не задело высказывание Сергея
Гимаева о том, что СКА – это государственный проект?
- Ребята, вам снова повторю – я не читаю, что вы пишете! Поэтому
меня ничто не задевает. Я просто не открываю, и все.
- Гусев хорошо взаимодействовал с Прохоркиным и Барабановым. Не
создать ли такое звено в СКА?
- Посмотрим. Сборная – это одно, клуб – другое.
- Мы забили два гола в меньшинстве в трех матчах – радует?
- Неплохо сыграли, конечно. Мы требовали действовать на
контратаках – это и увидели.
- У вас теперь больше оптимизма насчет того, что в КХЛ
оказывается, очень много молодых талантливых игроков. Вы ведь даже не всех
смогли привлечь в эту сборную.
- Да, такие ребята были. Но они не поехали в Хельсинки из-за травм.
Очень хорошо, что у нас есть такое поколение. Парни доказывают это своей игрой.
- Вы реализовали большинство в официальных матчах впервые с 22
мая. Прошло 168 дней…
- У нас ведь была только одна тренировка до «Кубка Карьялы». И еще
одна – в Хельсинки. Вот чем можно объяснить. Даже в клубах, бывает, не идет
большинство, хотя его наигрывают каждый день. Что уж о сборной говорить?
- На Кубке мира все болельщики влюбились в сборную молодых звезд
Северной Америки. А у вас есть мечта, чтобы наши 22-летние ребята играли на
таком уровне?
- Это зависит от… - задумался Знарок. – Мы же все хотим побеждать.
Большой риск. Наши руководители готовы рисковать?
- А лично вы готовы?
- С меня требуют результат.
- Сильно ли давление со стороны руководства?
- Я совершенно свободен. И в жизни, и везде.
Матч
Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Ткачёв (Санников), 25:54 (0:1 - мен.). Гусев (Прохоркин, Антипин), 37:10 (0:2 - бол.). Береглазов (Гусев), 49:09 (0:3).
Место и дата
06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция