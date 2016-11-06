В «Ростове» проснулся забивака. Как желто-синие разгромили «Арсенал»

«Советский спорт» о матче «Ростов» - «Арсенал» (4:1).

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Игра «Ростова» наконец-таки произвела впечатление на потенциальных партнеров и спонсоров. Перед матчем с «Арсеналом» желто-синие провели презентацию нового партнера. Им стал российский бренд смартфонов. О сумме соглашения ничего не рассказали, но место на игровых футболах просто так не отдают, поэтому можно догадаться, что финансовое положение ростовчан улучшилось.

– Рад, что благодаря успехам команды мы начинаем представлять интерес для компаний. Это «кирпичик», из которого будут складываться наши отношения с партнерами и спонсорами в дальнейшем, - отметил исполнительный директор «Ростова» Константин Дзюба.

Рассказал один из руководителей желто-синих и про отношения с «Группой Агроком», которой руководит Иван Саввиди. Напомним, что генеральный спонсор «Ростова» заявил о том, что намерен прекратить сотрудничество с клубом.

– Насколько мне известно, отношения с «Группой Агроком» еще не расторгнуты. Мы бы не хотели терять эту компанию в качестве генерального спонсора. Пока никаких документов о расторжении контракта не подписано, – сказал Дзюба.

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Если с финансовым положением у «Ростова» все терпимо, то с результатами возникли проблемы. С учетом Лиги чемпионов серебряный призер прошлого чемпионата не выигрывал уже пять матчей подряд. Результат – непривычное место в середине таблицы. С голами еще хуже. В РФПЛ желто-синие не забивали три встречи.

Матч против аутсайдера отличный повод прервать подобную серию. Видимо понял это и Курбан Бердыев, который присутствовал на всех тренировках команды перед игрой с тульским «Арсеналом».

В итоге на поле вышел самый боевой состав «Ростова». В игре даже Калачев, который матч с «Атлетико» провел на уколах. Ветерана беспокоит пятка. На больничном лишь Бухаров. Вне игры нападающий уже два месяца.

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Руководство желто-синих снизило цены на билеты до минимума (на одну из центральных трибун можно было попасть за 200 рублей), но посещаемости это особо не помогло. К стартовому свистку собралось около 10 тысяч зрителей. Ростовский зритель избаловался Лигой чемпионов, да и погода подвела. Столбик термометра поднялся чуть выше нуля градусов.

Первые минуты матча «Ростов» действовал так, словно еще не пришел в себя после обидного поражения в Мадриде. Итог – гол Бурмистрова после ряда ошибок в обороне. Отыгрались хозяева практически сразу. Ерохин остался один перед воротами Левашова и пробил в угол. Диктор на стадионе объявил, что автором мяча стал Азмун, чем вызвал негодование трибун, но уже через почти десять предсказание сбылось.Иранец забил свой гол после своего фирменного волейбольного прыжка – 2:1.

После перерыва «Ростов» забил еще дважды и доказал, что играет дома лучше всех в России. Желто-синие одержали шестую домашнюю победу в нынешнем чемпионате.