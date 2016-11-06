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Кто был круче: Фернандо, Балай или Бреев? Выбери лучший гол 13-го тура РФПЛ

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кто был круче: Фернандо, Балай или Бреев? Выбери лучший гол 13-го тура РФПЛ
Источник: ФК «Спартак»

В воскресенье четырьмя матчами завершился 13-й тур чемпионата России по футболу. «Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол тура.

ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА, ПОНРАВИВШИХСЯ ВАМ В ТУРЕ

Голосование: Выбери лучший гол 13-го тура РФПЛ

ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ 

1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
9 - Александр Гацкан («Ростов») в ворота ЦСКА (2:0)
10 - Павел Нехайчик («Оренбург») в ворота «Томи» (3:1)
11 - Маркес Майкон («Локомотив») в ворота ЦСКА (1:0)
12 - Зе Луиш («Спартак») в ворота ЦСКА (3:1)

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 13-ГО ТУРА РФПЛ 

«Томь» - «Спартак» - 0:1
«Уфа» - «Рубин» - 2:3
«Крылья Советов» - «Урал» - 2:2
«Локомотив» - «Анжи» - 4:0
«Терек» - «Зенит» - 2:1
«Ростов» - «Арсенал» - 4:1
ЦСКА - «Амкар» - 2:2
«Краснодар» - «Оренбург» - 3:3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА


БОМБАРДИРЫ

1 Беким Балай Терек 8 (0)
2 Фёдор Смолов Краснодар 8 (2)
3 Жонатас Рубин 6 (1)
4 Жулиано Зенит 6 (2)
5 Артём Дзюба Зенит 5 (0)
6 Зе Луиш Спартак 5 (0)
7 Квинси Промес Спартак 5 (0)

АССИСТЕНТЫ

1 Квинси Промес Спартак 5
2 Олег Шатов Зенит 5
3 Зе Луиш Спартак 4
4 Тимофей Калачёв Ростов 4
5 Дмитрий Полоз Ростов 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1 Понтус Вернблум ЦСКА 6
2 Вадим Афонин Рубин 5
3 Игорь Безденежных Уфа 5
4 Роман Воробьёв Оренбург 5
5 Луиш Нету Зенит 5
6 Роман Павлюченко Урал 5
7 Андрей Семёнов Терек 5
8 Лукас Фернандо Спартак 5

УДАЛЕНИЯ

1 Александр Гацкан Ростов 2
2 Андрей Малых Оренбург 2
3 Сердар Азмун Ростов 1
4 Павел Аликин Уфа 1
5 Евгений Башкиров Крылья Советов 1

ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ

1 Зенит 57.0
2 Краснодар 57.0
3 Спартак 55.0
4 Локомотив 54.0
5 ЦСКА 53.0
6 Рубин 51.0
7 Терек 48.0
8 Урал 48.0
9 Анжи 47.0
10 Уфа 47.0
11 Амкар 46.0
12 Арсенал 46.0
13 Оренбург 46.0
14 Крылья Советов 45.0
15 Ростов 45.0
16 Томь 44.0

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