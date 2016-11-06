Кто был круче: Фернандо, Балай или Бреев? Выбери лучший гол 13-го тура РФПЛ
В воскресенье четырьмя матчами завершился 13-й тур чемпионата России по футболу. «Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол тура.
ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА, ПОНРАВИВШИХСЯ ВАМ В ТУРЕ
ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ
1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
9 - Александр Гацкан («Ростов») в ворота ЦСКА (2:0)
10 - Павел Нехайчик («Оренбург») в ворота «Томи» (3:1)
11 - Маркес Майкон («Локомотив») в ворота ЦСКА (1:0)
12 - Зе Луиш («Спартак») в ворота ЦСКА (3:1)
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 13-ГО ТУРА РФПЛ
«Томь» - «Спартак» - 0:1
«Уфа» - «Рубин» - 2:3
«Крылья Советов» - «Урал» - 2:2
«Локомотив» - «Анжи» - 4:0
«Терек» - «Зенит» - 2:1
«Ростов» - «Арсенал» - 4:1
ЦСКА - «Амкар» - 2:2
«Краснодар» - «Оренбург» - 3:3
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
БОМБАРДИРЫ
|1
|Беким Балай
|Терек
|8 (0)
|2
|Фёдор Смолов
|Краснодар
|8 (2)
|3
|Жонатас
|Рубин
|6 (1)
|4
|Жулиано
|Зенит
|6 (2)
|5
|Артём Дзюба
|Зенит
|5 (0)
|6
|Зе Луиш
|Спартак
|5 (0)
|7
|Квинси Промес
|Спартак
|5 (0)
АССИСТЕНТЫ
|1
|Квинси Промес
|Спартак
|5
|2
|Олег Шатов
|Зенит
|5
|3
|Зе Луиш
|Спартак
|4
|4
|Тимофей Калачёв
|Ростов
|4
|5
|Дмитрий Полоз
|Ростов
|4
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
|1
|Понтус Вернблум
|ЦСКА
|6
|2
|Вадим Афонин
|Рубин
|5
|3
|Игорь Безденежных
|Уфа
|5
|4
|Роман Воробьёв
|Оренбург
|5
|5
|Луиш Нету
|Зенит
|5
|6
|Роман Павлюченко
|Урал
|5
|7
|Андрей Семёнов
|Терек
|5
|8
|Лукас Фернандо
|Спартак
|5
УДАЛЕНИЯ
|1
|Александр Гацкан
|Ростов
|2
|2
|Андрей Малых
|Оренбург
|2
|3
|Сердар Азмун
|Ростов
|1
|4
|Павел Аликин
|Уфа
|1
|5
|Евгений Башкиров
|Крылья Советов
|1
ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ
|1
|Зенит
|57.0
|2
|Краснодар
|57.0
|3
|Спартак
|55.0
|4
|Локомотив
|54.0
|5
|ЦСКА
|53.0
|6
|Рубин
|51.0
|7
|Терек
|48.0
|8
|Урал
|48.0
|9
|Анжи
|47.0
|10
|Уфа
|47.0
|11
|Амкар
|46.0
|12
|Арсенал
|46.0
|13
|Оренбург
|46.0
|14
|Крылья Советов
|45.0
|15
|Ростов
|45.0
|16
|Томь
|44.0
УДАРЫ
ПЕНАЛЬТИ