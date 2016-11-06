«Сыграть с Северной Америкой? Мы бы дали бой!» Что говорили наши игроки (видео)

Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Чехия (3:0) поговорил с хоккеистами нашей сборной.

ГУСЕВ: ТЕПЕРЬ МНЕ ПОВЕЗЛО





- Наконец-то сборная России забила в большинстве! Как это у вас получилось?

- Николай Прохоркин хорошо отдал пас. Мне оставалось только попасть в пустой угол.

- Накануне в матче со шведами вам не повезло. Вы не попали в пустые ворота. Теперь судьба вернула долг?

- Да, теперь мне один раз повезло.

- Как говорит Знарок, большинство надо долго наигрывать. Или это импровизация чистой воды?

- Все равно какие-то комбинации есть. А в основном это импровизация.

- Многие опасались чехов, которые в ворота финнов и шведов забросили 11 шайб. Как они вам?

- У них хорошая команда. Нам было тяжело играть. Но мы удачно забили в меньшинстве, большинстве, а потом старались удержать счет.

- Чья заслуга, что мы сыграли на ноль?

- Основную работу сделал голкипер Илья Сорокин. А команда ему помогла.

- Удивительный результат, что сборная 22-летних парней так ярко победила на «Кубке Карьялы»?

- Все старались. Что тут еще скажешь?

- У этой сборной вообще есть минусы?

- Ну что вы, нам во всем надо прибавлять. И в меньшинстве, и в большинстве, и в равных составах, и в игре в своей зоне.

СОРОКИН: ОЧЕНЬ УВАЖАЮ БРОДО





- Поздравляем с сухарем. Что скажете о матче?

- Наша команда играла здорово, дисциплинированно, самоотверженно. Бились, боролись, ложились под шайбы. Спасибо парням.

- Много работы у вас было?

- Трудно сказать по горячим следам. Надо проанализировать.

- Вы читали отзыв Мартина Бродо, который сказал, что у вас потрясающая выдержка?

- Если честно, я не читаю интернет. Поэтому впервые от вас слышу. Но очень уважаю Бродо. Это великий вратарь.

- Со стороны эта победа сборной из 22-летних парней очень радует. А что сами игроки чувствуют по этому поводу?

- Мы не смотрим на возраст. Просто выходим и выполняем тренерское задание.

- Вы хотели бы сыграть во всех трех матчах?

- Мне без разницы. Как сказали, так я и делаю.

ТКАЧЕВ: МЫ ВСЕ ИЗ ПЛОТИ И КРОВИ





- Хороший турнир для нас получился. Мы испытываем удовлетворение от игры и результата, - сказал Ткачев. – Я думаю, все остались рады.

- Каким поединком лично вы больше всего довольны?

- Со шведами был неплохой матч. Этот турнир показал мои личные ошибки, в чем нужно прибавить. Сейчас будет работа в клубе. Нужно сделать акцент на тех вещах, которые здесь не получались.

- У вас есть мечта сыграть на чемпионате мира?

- Она есть у всех хоккеистов. Об этом думают все ребята из этой сборной. Они для этого много работают.

- Когда вы смотрели Кубок мира и видели сборную молодых звезд Северной Америки, эти игроки вам казались какими-то удивительными? Макдэвид, Мэттьюз…

- Мы все из плоти и крови. Они просто здорово играют на очень высоком уровне. Мы стремимся не уступать им в каких-то компонентах. Потому что пора бы и нам прибавлять!

- То есть могли бы достойно сыграть с Северной Америкой?

- Я думаю, мы бы выкладывались по полной программе, что и делали на «Кубке Карьялы». Этот вопрос бы точно не стоял.