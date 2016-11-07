Владимир Юрзинов: Теперь игроки могут на печке лежать. Жизнь удалась! (видео)

Обозреватель «Советского спорта» беседует с легендарным тренером Владимиром Юрзиновым, подводя итоги Кубка Карьяла.





- Вы раньше говорили, что у нашей молодежи есть проблемы с техникой, с катанием…

- Я наоборот говорил, что нет проблем! – воскликнул Юрзинов. – Золотые ребята.

- И какая у них теперь перспектива?

- Все, теперь надо заканчивать! – шутит Владимир Владимирович. – Лечь на печке и лежать. Всего уже добились. Жизнь удалась!

Но если серьезно, почему вы это считаете экспериментом? Вот в прошлом году в Чехию тоже ездили молодые ребята. Я сто раз заявлял: если на тебе свитер сборной России, то уже никакого эксперимента. Выходи и играй достойно. При чем тут возраст?

- Я хотел провести параллель с Олимпиадой-1992 в Альбервилле. Вы собрали тоже молодую сборную – и завоевали золото.

- Мы тогда это сделали от безысходности. Ведь ветераны уезжали за океан – в НХЛ. Другого пути у нас не было, откровенно говоря. Но ребята уже имели опыт. Они сплотились. То, что произошло на Кубке Карьяла… У нас тут была команда. Игроки защищали свой пятачок, свою территорию. Щетинились, никого туда не пускали.

А вот вы, Павел, написали в «Советском спорте» перед турниром: мол, этой сборной не хватает парочки старичков – Ильи Ковальчука, Сергея Мозякина…

- Разве нет?

- Нет! Потому что наши молодые ребята уже выросли. Хватит им выглядывать из-за чьих-то спин. В клубах КХЛ они сидят за спинами то иностранцев, то ветеранов. Пришла пора выходить на первые роли. Лидеры в четвертом звене не рождаются.

- Олег Знарок никогда не выделяет игроков. А вам кто-то понравился из этой сборной? Ничушкин, Гусев…

- Этих я знаю. И также знаю, над чем им в дальнейшем работать. А лично мне вот был интересен Зуб, вырванный из хабаровского «Амура». Интересен Барабанов из СКА. Вы помните, какой он забил соло-гол в традициях сборной?

- Такой вот крепыш.

- Ну что вы, я тоже – крепыш, - расправил плечи Юрзинов. – А какую шайбу он забросил в ситуации «2 в 2»! Как обыграл соперника!

- Олег Знарок сказал, что в этой сборной собраны сильнейшие игроки КХЛ. Как же тогда быть с Ильей Ковальчуком, Павлом Дацюком?

- Ну какие сильнейшие? Этот вопрос задайте тренерам. У нас и в других клубах КХЛ есть очень хорошие ребята. Не думаю, что между ними есть слишком большая разница. Но вот Зуб для меня стал приятной неожиданностью. И есть ведь еще у нас такие, есть!

- Сколько ребят из этой сборной сыграют на Кубке Первого канала?

- Откуда я знаю? А какая стратегия будет? В эту паузу опытные ребята перезарядят аккумуляторы, отдохнут. Перелеты ведь сложные – по своему сыну знаю, который тренирует «Куньлунь». Думаете, это так просто?

- Понятно, как теперь отреагирует пресса.

- И как же?

- Будет эйфория.

- Давайте без этого. О чем вы? Главное, что сделали сейчас парни – доставили радость нашим болельщикам. Обратили внимание, сколько наших людей приходили на Кубок Карьяла? Ребята показали, что такое команда. Как это – стоять друг за друга.