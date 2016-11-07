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FIS уже готова наказать Россию. Действовать будут «быстро и решительно»

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
FIS уже готова наказать Россию. Действовать будут «быстро и решительно»
Источник: FIS

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) постановил действовать «быстро и решительно» после оглашения второй части доклада Макларена.

- Мы будет действовать быстро и решительно после публикации последней части доклада комиссии Ричарда Макларена. Действовать в соответствии с практикой нулевой терпимости к нарушениям антидопинговых правил, принятым в FIS, -- говорится в заявлении по итогам заседания Совета FIS. – После того как мы получим информацию о потенциальных нарушениях антидопинговых правил, которые будут содержаться в докладе Макларена, мы свяжемся с представителями МОК, чтобы скоординировать дальнейшие шаги.

Между тем до опубликования второй части доклада комиссии еще более месяца. Первоначально датой обнародования результатов работы комиссии назывался конец октября, потом в планах значился ноябрь, теперь – декабрь. Дело в том, что первая часть доклада, которую огласили 17 июля, подверглась критике со стороны президента МОК Томаса Баха за голословность большинства обвинений. Видимо, теперь с доказательной базой будет все в порядке.

Желание FIS сыграть на опережение – плохой признак. Президента федерации швейцарцаДжанкарло Каспера при всем желании нельзя назвать другом России, зато рьяным борцом с допингом – легко. Для доказательства последнего достаточно ознакомиться с его недавними призывами не делать никаких снисхождений Терезе Йохауг, и, если будет доказана ее вина, дисквалифицировать норвежскую лыжницу на положенные четыре года.

Что касается отношения к России, то перед Играми в Сочи Каспер наговорил столько всего, что странно, почему на него не подали в суд. Тут и «дурной пример для будущих городов-кандидатов из-за невероятных трат», и коррупция как «нормальная ситуация для страны».

Сдается, что недружелюбному Касперу не дают покоя лавры президента IAAF Себастьяна Коэ, заработавшего себе славу несгибаемого борца за чистоту в спорте, заставив невиновных платить за ошибки других. Но если IAAF – это один, пусть и большой вид спорта, то FIS включает в себя почти половину видов, включенных в программу Белых Олимпиад. А точнее – шесть: лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.

В общем, нас ждут тревожные шесть недель, а, судя по разговору с одним из руководителей российского спорта, мы не очень-то представляем, что именно поведает в середине декабря профессор Макларен…

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