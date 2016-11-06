Клюшкой для бенди, подаренной Массимо Каррере, соперников не победить

В субботу, 5 ноября, «Спартак» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги в гостях со счётом 1:0 обыграл «Томь».

«Более 1000 болельщиков нашей команды поддерживали «Спартак» в Томске, причем не только на фанатской трибуне. Красно-белые встречали футболистов в городе, фотографировалис ь, брали автографы у гостиницы и дарили подарки. Массимо Каррере, например, досталась клюшка для хоккея с мячом», - говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в «Фейсбуке».

На клюшке, которая называется «Ленинград» написано: «Товарищу Каррере на память о Сибири от коммунистов г. Томска».

Отметим, что такие клюшки не выпускают лет 20. Поэтому она рассохлась и сломается после первого же удара.