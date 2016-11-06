Метель, и мается былое. Как ЦСКА и «Амкар» сыграли вничью

ЦСКА продолжает спотыкаться: на этот раз армейцам в заснеженной Москве не покорился «Амкар».

ЛЕТАЕТ — НЕ ТАЕТ

«Манчестер Сити» после еврокубков сыграл в чемпионате Англии вничью. Утомленный «Ростовом» «Атлетико» проиграл в примере. «Бавария» не выиграла в бундеслиге. Никем не утомленный «Монако» спустя всего два дня после крупной победы в Лиге чемпионов разложил на атомы «Нанси» - 6:0. В еврокубках «Монако» встречался с ЦСКА.

Все это чистое совпадение, разумеется. Да и про «Нанси» мы мало что знаем, кроме того, что идет эта команда на предпоследнем месте в чемпионате Франции. Но ЦСКА сейчас удобен для таких совпадений: у команды проблемы с результатами и игрой. А «Амкар» не «Нанси»: он приехал в Москву, чтобы усугубить ситуацию.

И подвез с собой проблемы еще и с погодой. Ранняя российская зима проявилась в воскресной столице сильной метелью и легким минусом по Цельсию. Работать на новом и удобном армейском стадионе не представлялось возможным: козырьки над трибунами не мешали ветру превращать ноутбук в сугроб. Но на то и существуют теплые пресс-центры.

А гостям такое привычно. Вот Конде, например, - истинный пермяк-»соленые уши», даром что гвинеец. Перед стартовым свистком встал на колени, ткнулся лицом в заснеженную траву, ритуально исполнил что-то свое, пермско-мусульма нское. И, знаете, «Амкару» помогло. По крайней мере, в первом тайме.

ВОШЛИ - ВЫШЛИ

Обе команды выставили типовые составы. Что про ЦСКА можно было и не говорить: там в последнее время всегда типовой состав. При этом в заявке у гостей оказалось на шесть (!) человек больше, чем у хозяев. Не беда. Но показатель.

Мячик оранжевый отыскался, разметка красноватая была сделана — поехали. И езда эта вышла любопытной. В том смысле, что футбол давался командам с большим трудом. Голы — с легкостью.

Конструктив поначалу упорно не рождался. Игра шла без ворот, да, в общем, и без моментов. Текли минуты, и все более очевидной казалась возрастающая роль стандартов в этой встрече. «Амкар» по числу удачных обводок — предпоследний в чемпионате, ЦСКА — третий с конца: уже объективное обстоятельство для трудностей с созиданием. Да тут еще снег, забавным образом украшавший курчавые макушки темнокожих легионеров. Припорошенные головы Страндберга и Огуде — символ российского футбола в нынешней его поре.

Ну а когда в штрафной «Амкара» упал Марио Фернандес, вспомнилось пушкинское: «На красных лапках гусь тяжёлый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лёд,

скользит и падает; весёлый мелькает, вьется первый снег». Для Занева, подтолкнувшего армейца, веселья, впрочем, было мало. В ворота «Амкара» был назначен первый пенальти в этом чемпионате. ЦСКА получил такую опцию также впервые. И то, и другое оказалось результативным, - 1:0.

Ну а затем Джикия подтвердил важность стандартов в такую погоду, забив после углового. И почти сразу быстрый розыгрыш мяча головой превратил в гол Костюков. Возможны претензии к судейской бригаде, не зафиксировавшей подозрение на офсайд, но я бы не стал предъявлять претензии к тому, что различимо только на повторе. Пропустившей команде всегда обидно, но надо же и в положение судьи войти! Именно к этому призывает новый глава судейского корпуса А.Д.Будогосский, зачем же отказывать ему в такой малости? Вошли, убедились - момент непростой, вышли. Нам все равно, судье приятно.

НИЧЬЯ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ

ЦСКА отыгрался после обводящего удара Тошича. И крайне сложно говорить о том, что все четыре мяча в первой половине встречи стали результатом тонких комбинаций. Еще более сложно утверждать, что в такую погоду тонкие комбинации в принципе возможны хоть красным мячом, хоть ультрамариновым. Голы команды выжимали из бойцовских качеств. И уже за одно это им стоит быть благодарным.

Вторая половина встречи прошла при серьезном преимуществе хозяев. Армейцы поддушили и подпрессовали «Амкар», включили вольтаж и мощь. И все же матчи проще выигрывать умом, нежели силой. А с этим у армейцев сейчас не все так просто. Тем более если под снегом не видно разметки, и в соперниках команда физически крепкая, такая, как «Амкар».

В целом, то что было на поле, выглядело азартно. Но, во-первых, ЦСКА нужно очень серьезно прибавлять, команда и сама это понимает. Во-вторых, недобор очков против «Амкара» приятно щекочет самосознание «Спартака». Еще пара таких туров, как этот, и в турнирной таблице запахнет настоящим отрывом.



