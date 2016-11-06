Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия0 : 3Россия
Футбол  Терек2 : 1Зенит
Футбол  Краснодар3 : 3Оренбург
Футбол  Ростов4 : 1Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 2Амкар
Футбол  Севилья0 : 0Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Метель, и мается былое. Как ЦСКА и «Амкар» сыграли вничью

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Метель, и мается былое. Как ЦСКА и «Амкар» сыграли вничью
Источник: «Советский спорт»

ЦСКА продолжает спотыкаться: на этот раз армейцам в заснеженной Москве не покорился «Амкар».

ЛЕТАЕТ — НЕ ТАЕТ

«Манчестер Сити» после еврокубков сыграл в чемпионате Англии вничью. Утомленный «Ростовом» «Атлетико» проиграл в примере. «Бавария» не выиграла в бундеслиге. Никем не утомленный «Монако» спустя всего два дня после крупной победы в Лиге чемпионов разложил на атомы «Нанси» - 6:0. В еврокубках «Монако» встречался с ЦСКА.

Все это чистое совпадение, разумеется. Да и про «Нанси» мы мало что знаем, кроме того, что идет эта команда на предпоследнем месте в чемпионате Франции. Но ЦСКА сейчас удобен для таких совпадений: у команды проблемы с результатами и игрой. А «Амкар» не «Нанси»: он приехал в Москву, чтобы усугубить ситуацию.

И подвез с собой проблемы еще и с погодой. Ранняя российская зима проявилась в воскресной столице сильной метелью и легким минусом по Цельсию. Работать на новом и удобном армейском стадионе не представлялось возможным: козырьки над трибунами не мешали ветру превращать ноутбук в сугроб. Но на то и существуют теплые пресс-центры.

А гостям такое привычно. Вот Конде, например, - истинный пермяк-»соленые уши», даром что гвинеец. Перед стартовым свистком встал на колени, ткнулся лицом в заснеженную траву, ритуально исполнил что-то свое, пермско-мусульманское. И, знаете, «Амкару» помогло. По крайней мере, в первом тайме.

ВОШЛИ - ВЫШЛИ

Обе команды выставили типовые составы. Что про ЦСКА можно было и не говорить: там в последнее время всегда типовой состав. При этом в заявке у гостей оказалось на шесть (!) человек больше, чем у хозяев. Не беда. Но показатель.

Мячик оранжевый отыскался, разметка красноватая была сделана — поехали. И езда эта вышла любопытной. В том смысле, что футбол давался командам с большим трудом. Голы — с легкостью.

Конструктив поначалу упорно не рождался. Игра шла без ворот, да, в общем, и без моментов. Текли минуты, и все более очевидной казалась возрастающая роль стандартов в этой встрече. «Амкар» по числу удачных обводок — предпоследний в чемпионате, ЦСКА — третий с конца: уже объективное обстоятельство для трудностей с созиданием. Да тут еще снег, забавным образом украшавший курчавые макушки темнокожих легионеров. Припорошенные головы Страндберга и Огуде — символ российского футбола в нынешней его поре.

Ну а когда в штрафной «Амкара» упал Марио Фернандес, вспомнилось пушкинское: «На красных лапках гусь тяжёлый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лёд,
скользит и падает; весёлый мелькает, вьется первый снег». Для Занева, подтолкнувшего армейца, веселья, впрочем, было мало. В ворота «Амкара» был назначен первый пенальти в этом чемпионате. ЦСКА получил такую опцию также впервые. И то, и другое оказалось результативным, - 1:0.

Ну а затем Джикия подтвердил важность стандартов в такую погоду, забив после углового. И почти сразу быстрый розыгрыш мяча головой превратил в гол Костюков. Возможны претензии к судейской бригаде, не зафиксировавшей подозрение на офсайд, но я бы не стал предъявлять претензии к тому, что различимо только на повторе. Пропустившей команде всегда обидно, но надо же и в положение судьи войти! Именно к этому призывает новый глава судейского корпуса А.Д.Будогосский, зачем же отказывать ему в такой малости? Вошли, убедились - момент непростой, вышли. Нам все равно, судье приятно.

НИЧЬЯ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ

ЦСКА отыгрался после обводящего удара Тошича. И крайне сложно говорить о том, что все четыре мяча в первой половине встречи стали результатом тонких комбинаций. Еще более сложно утверждать, что в такую погоду тонкие комбинации в принципе возможны хоть красным мячом, хоть ультрамариновым. Голы команды выжимали из бойцовских качеств. И уже за одно это им стоит быть благодарным.

Вторая половина встречи прошла при серьезном преимуществе хозяев. Армейцы поддушили и подпрессовали «Амкар», включили вольтаж и мощь. И все же матчи проще выигрывать умом, нежели силой. А с этим у армейцев сейчас не все так просто. Тем более если под снегом не видно разметки, и в соперниках команда физически крепкая, такая, как «Амкар».

В целом, то что было на поле, выглядело азартно. Но, во-первых, ЦСКА нужно очень серьезно прибавлять, команда и сама это понимает. Во-вторых, недобор очков против «Амкара» приятно щекочет самосознание «Спартака». Еще пара таких туров, как этот, и в турнирной таблице запахнет настоящим отрывом.

Матч

ЦСКА - Амкар - 2:2 (2:2)

Голы

Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)

Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63 , 90), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул

Предупреждения:

Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73

Удаления:

нет - Огуде, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит», это старость. Колонка Юрия Цыбанева«Зенит», это старость. Колонка Юрия ЦыбаневаЭто совсем даже не про возраст Мирчи Луческу, не подумайте. Это, напротив, зенитовскому тренеру в помощь и в поддержку.Роберт Евдокимов: У Воробьева - серьезная травма. Он не устраивал циркГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдомиков после ничьей в матче 13 тура Премьер-Лиги назвал основные причины того, почему его команда сбавила обороты во втором тайме.Мартынович вместо Смолова. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом»Мартынович вместо Смолова. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом»«Краснодар» на своем поле, ведя с разницей в два мяча, свел вничью матч с «Оренбургом».Георгий Джикия: Полторы тысячи ради сборной не жалкоГеоргий Джикия: Полторы тысячи ради сборной не жалкоПосле ничьей с ЦСКА центральный защитник «Амкара», вызванный в сборную России, ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».13-й тур стал самым результативным в сезонеВ восьми матчах 13-го тура было забито 32 мяча.«Терек» – «Зенит». Витсель стал лучшим по ударам и обводкамВ матче 13-го тура премьер-лиги «Зенит» в гостях уступил «Тереку» – 1:2.Аксель Витсель: Мы заслуживали большего в матче с «Тереком»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о матче против «Терека», который состоялся в Грозном (1:2).Гаджи Гаджиев: Мы справились с задачами, которые стояли перед нами в матче с ЦСКАГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, матч завершился вничью (2:2).РФПЛ. 13-й тур. «Терек» обыграл «Зенит», ЦСКА и «Амкар» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура чемпионата России.«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Оренбургом»«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Оренбургом»«Краснодар и «Оренбург» сыграли вничью (3:3) в матче 13-го тура премьер-лиги на стадионе «Краснодар».Кто был круче: Фернандо, Балай или Бреев? Выбери лучший гол 13-го тура РФПЛКто был круче: Фернандо, Балай или Бреев? Выбери лучший гол 13-го тура РФПЛВ воскресенье четырьмя матчами завершился 13-й тур чемпионата России по футболу. «Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол тура.Леонид Слуцкий: Погода — точно не основная причина того, что не смогли победитьГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча против «Амкара» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).Беким Балай: Гол «Зенита» пробудил насГерой матча в Грозном нападающий Беким Балай, оформивший дубль в ворота Михаила Кержакова, рассказал о своих впечатлениях от матча, планах команды на сезон и станцевал для журналистов лезгинку.Рамзан Кадыров: «Терек» в очередной раз доказал, что изначально является командой с духом победителяПрезидент Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем инстаграме поделился впечатлениями от посещения матча 13-го тура РФПЛ «Терек» - «Зенит», который прошел в Грозном (2:1).ЦСКА и «Амкар» сыграли вничью в матче РФПЛЦСКА сыграл вничью с «Амкаром» (2:2) в матче 13-го тура премьер-лиги на «Арене ЦСКА» в Москве.Валерий Масалитин: ЦСКА будет тяжело бороться за чемпионство с такой игройБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне.Мирча Луческу: Когда забивался второй гол, судья не заметил фол в центре поляГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу посчитал, что второй гол «Терека» был забит не по правилам. По его словам, голевой атаке грозненцев предшествовал фол в центре поля на зенитовце, который судья проигнорировал.Чалов дебютировал за ЦСКА в премьер-лигеФорвард ЦСКА Федор Чалов вышел на замену в матче 13-го тура премьер-лиги с «Амкаром» на «Арене ЦСКА» в Москве.Евгений Чернов: Даже не обращал внимания на звуковое сопровождение матча в ГрозномЗащитник «Зенита» Евгений Чернов подвел итоги матча 13-го тура премьер-лиги против «Терека», который прошел в Грозном (1:2).Мирча Луческу: Потеряли Нету, Кришито и ВитселяТренер «Зенита» пожаловался после поражения от «Терека» на плохое качество газона в Грозном, в том числе из-за которого питерцы потеряли троих игроков.

Амкар
Амкаркалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение