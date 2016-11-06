Георгий Джикия: Полторы тысячи ради сборной не жалко

После ничьей с ЦСКА 22-летний центральный защитник «Амкара», вызванный в сборную России, ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

- Как вам игралось в снежную погоду? Точнее, в непогоду?

- Нормально, привыкшие. Снега после перерыва было многовато, в остальном — без проблем.

- Вы чуть ли не единственный, кто вышел на поле без термобелья и перчаток, с коротким рукавом.

- Мне мешает это немножко. Комфортней себя чувствую без утепления.

- Януш Гол навешивал с углового специально на вас, когда забили?

- У каждого есть определенное тренерское задание. Я набегал по мячу, получилось, кажется, неплохо.

- Ходит много разговоров про отсутствие достойной смены многолетним центральным защитникам сборной. И вот приглашают вас. Что скажете про собственные перспективы?

- Пока мне просто очень приятно. Еду, чтобы доказать свою состоятельность. Готов ли заменить кого-то? Готов конкурировать. А там как получится.

- Вы москвич. Много знакомых и друзей было на трибунах в воскресенье?

- Прилично. Родители не смогли, но брат и друзья пришли.

- Кто из соперников по чемпионату произвел на вас наиболее сильное впечатление своей игрой?

- ЦСКА точно не слабый — чемпион страны, на всякий случай. Армейцы доминировали, но на победу, мое мнение, не наиграли. Вместе с тем, ничья - почетный для нас результат.

- Какие планы у вас были на предстоящую паузу до вызова в сборную?

- Особых не было. Готовился чуть-чуть отдохнуть, взял обратный билет в Пермь. Пришлось сдавать. Полторы тысячи потерял — но не жалко.

- Кто вам сообщил о приглашении в сборную?

- В клуб пришло письмо. Ходили разговоры о приглашении меня в декабре, когда тренеры сборной собрались просматривать группу новичков. Но в итоге я вызван уже сейчас. Что радует.

- Вы играли на новых стадионах «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА. Какой лучше?

- Рядом с «Краснодаром» близко никого нет. Ничего подобного раньше не видел.

- Российский футбол захлестнули задержки зарплат. В «Амкаре с этим как?

- Все нормально, так скажем. Сейчас задержек нет. Почти. Времена трудные, руководство старается, мы понимаем.

- Когда заканчивается ваш контракт с пермским клубом?

- Еще полтора года будет действовать.

- Есть уверенность, что останетесь в Перми после зимнего перерыва?

- Другим людям нужно задавать этот вопрос.

- Каким?

- Агентам или тем, кто хочет меня пригласить. Я игрок «Амкара», и о предложениях из других клубов ничего не знаю в данный момент. Все мысли только о поездке со сборной.



