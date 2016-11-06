Мартынович вместо Смолова. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом»

«Краснодар» на своем поле, ведя с разницей в два мяча, свел вничью матч с «Оренбургом».

«Оренбург» зачастил в Краснодар: десять дней назад уральцы играли здесь с «быками» в Кубке России, а теперь вернулись на матч чемпионата. Правда, встреча в Кубке запомнилась скорее не результатом («Краснодар» победил в дополнительное время 3:2), а судейским скандалом. После матча его раздул главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдомиков, назвав работу рефери Евгения Турбина «кошмаром». Отдельно он отметил «радушие» хозяев, не пустивших его команду на стадион на тренировку перед игрой, заметив, что это стало традицией. Ранее то же самое произошло с «Амкаром».

В «Краснодаре» выводы сделали, открыв двери арены за день до матча, как и положено по регламенту премьер-лиги. Вняли словам Евдокимова и судьи. В воскресенье Виталий Мешков давал командам играть, не останавливая игру постоянными свистками. И это было на руку «Краснодару». Как итог – 2:0 к 11-й минуте.

«Оренбург» не успевал за мобильными «быками». Но стоило «Краснодару» сбавить обороты, как гости забили. Сперва Бреев подкараулил отскок, пульнув по воротам с 20 метров. Затем его трюк повторил Полуяхтов, добив мяч, вывалившийся из рук Крицюка. «Быки» апеллировали к Мешкову, считая, что был фол. Рефери был непреклонен, как и в случае с удалением Куасси.

Беды «Краснодара» на этом не закончились. Дубль оформил Полуяхтов, а Крицюк попросил заменен. К слову, по ходу матча состояние голкипера не вызывало вопросов. На поле впервые в этом чемпионате Синицын. Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий только разводил руками в вип-ложе.

Спасти хозяев мог бы Смолов. Но он наблюдал за происходящим с трибуны. Хотя недавно главный тренер «быков» Игорь Шалимов говорил, что возвращение форварда на поле ожидается как раз в матче с «Оренбургом». В кубковой игре хозяев спас швед Гранквист, оформивший дубль. В воскресенье «Краснодар» выручил еще один защитник - Мартынович, забивший после подачи Жоаозиньо со штрафного. Штрафной был назначен за грубый фол игрока гостей Малых, который увидел перед собой красную карточку.

До конца матча счет так и не изменился. «Краснодар» уходит на двухнедельный перерыв в чемпионате на пятом месте в турнирной таблице.