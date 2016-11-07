Как судья Моретти отдал шесть раундов сопернику Пакьяо? Разбор боя

Джесси Варгас в нокдауне Источник: Reuters

«Советский спорт» провел детальный анализ боя за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) между филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Джесси Варгасом.

По итогам поединка на моей карточке был счет 118-109 в пользу Пакьяо. Аналогичный счет выставили двое официальных судей поединка Гленн Троубридж и Гленн Фельдман. Причем у совпали оценки по всем раундам.



Лишь в четвертом и шестом раундах мы отдали победу Варгасу. Тем интереснее было узнать, каким образом третий официальный судья Дэйв Моретти насчитал лишь 114-113 в пользу Пакьяо. То есть он отдал шесть раундов Варгасу. И если бы не нокдаун во втором раунде, на его карточке была бы ничья.

Естественно, трезво мыслящие люди объявили Моретти сумасшедшим, заявив, что его счет никак не отображает происходящего на ринге. Это утверждение не лишено оснований. Моретти отдал Варгасу первый, с третьего по шестой и двенадцатый раунды. Поскольку с остальным раундами все понятно, остановимся именно на выборе Моретти и разберем только их.

Первый раунд. Пакьяо начал раунд не слишком удачно. Долгое время он искал удобную дистанцию, которую «изменял» джебом. Джеб до лица Варгаса не доходил. В первой части раунда филиппинец ушел вперед по промахам эдак на 10 ударов, но во второй части промахивался уже Варгас. В результате он совершил на два промаха больше - 24:22. При этом точных джебов соперники не нанесли ни одного, а по точным силовым ударам преимущество осталось за Пакьяо, но какие-то основания отдать раунд Варгасу все-таки у Моретти были.

Третий раунд. Две минуты назад американец был в нокдауне. Поэтому он вышел с задачей взять реванш. Джесси старался держать Пакьяо на дальней дистанции, но вчистую проигрывал филиппинцу в скорости, поэтому Мэнни легко сближался и без потерь уходил. Раунд выявил у Варгаса серьезный технический изъян – он низко наклонял голову и, не видя соперника, выбрасывал руку. Получался размашистый эффектный удар в пустоту. По всем показателям Пакьяо соперника превзошел. Конечно, предыдущий раунд филиппинец взял еще более убедительно, но его чуть меньший КПД никак не давал повода Моретти отдать победу Варгасу.

Четвертый раунд. По мнению всех судей этот раунд Варгас реально и без всяких подделок взял. Ключевыми моментами раунда стали два точных силовых удара Джесси. И самое важное то, что Пакьяо был к ним совершенно не готов. Удары не доставили Мэнни проблем, но он их пропустил, как будто и не видел замаха. Тем более, что второй удар Варгас нанес под самый гонг, «украв» концовку. Но языком цифр преимущество Варгаса было минимальным.

Пятый раунд. Варгас стал больше промахиваться. Джебов и силовых ударов он нанес меньше соперника. Единственное, что он смог записать себе в актив в этом раунде – выпад с тремя ударами. В том числе единственным силовым. выпад он завершил тем, что эмоционально ударил себя по перчаткам. Отдать этот раунд Варгасу можно было только за артистизм.



Шестой раунд. Лучший раунд Варгаса в поединке. И лучшим он стал благодаря тому, что Пакьяо взял паузу. За первые две минуты Мэнни нанес лишь шесть ударов - половину смазал. За последнюю минуту он выбросил 17 ударов, но концовку взять не смог. Варгас же впервые с первого раунда нанес пять акцентированных ударов по сопернику.

Двенадцатый раунд. Варгас выбрасывал чудовищное количество неточных ударов. Пакьяо был избирательнее и осторожнее. Причем у него удачнее получались контратаки. К его атакам Варгас был готов и успевал уходить. Сам Мэнни особо не усердствовал и выжидал, понимая, что дело уже сделано.

Примечательно, что в плане статистики последний раунд практически ничем не отличался от предыдущего. Поэтому непонятно, почему Моретти отдал эти раунды каждому из боксеров.

Показательным получился седьмой раунд. После паузы, которую взял Пакьяо раундом ранее, он стал работать на очень ближней дистанции и более половины его ударов пришлись в соперника. В то же время Варгас, имеющий преимущество в длине рук, не нанес ни одного чистого попадания.

Кстати, следующий – восьмой раунд как раз можно было записать в актив Варгасу. Он нанес аж 15 точных джебов. Но его удары проигрывали в динамике. Даже дальние «выстрелы» Мэнни визуально казались опаснее силовых ударов Джесси, потому что Пакьяо наносил их в движении. К тому же против Варгаса в восьмом раунде сыграла его статичная стойка и рассечение.

Итоги. Пакьяо с хорошим запасом победил Варгаса. Мэнни очень эффективно отработал в обороне. Он сближался с соперником и наносил точные удары, попутно заставляя Варгаса «проваливаться» и допускать эффектные промахи. Способствовало этому и широкая стойка американца. Большую часть поединка Джесси провел чуть ли не на шпагате, что лишило его мобильности на ногах. Этим преимуществом в скорости Пакьяо воспользовался сполна.