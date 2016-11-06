«Зенит», это старость. Колонка Юрия Цыбанева
Это совсем даже не про возраст Мирчи Луческу, не подумайте. Это, напротив, зенитовскому тренеру в помощь и в поддержку.
В туровую череду футбола по-зимнедворовом
«Терек» начал против «Зенита», как начинают почти все в премьер-лиге. То ли робея, то ли стесняясь. Отдал инициативу. Вежливо, на расстоянии эту зенитовскую инициативу сопровождал. Быстро и легко пропустил.
А потом – взял и раздухарился. Бросил вызов. Взял на вооружение ту же четкость игровых линий, что и «Зенит». Ту же сцепку. Вот только обращались с мячом игроки команды Рахимова на пару мгновений быстрее, чем гости. И раскручивали комбинации соответственно на такт проворнее. А уж фланги-то «Зенита» грозненские форварды вспарывали так, словно по степи гуляли. Фланги у Питера держали уважаемые Анюков и Жирков.
Понимаю, «Терек» - команда специфическая. Быть может, главная его цель во всем сезоне (так, во всяком случае, это выглядело до сих пор) – вот так веско и убедительно срезать самого авторитетного соперника. Но! Уже не в первый раз именно «Терек» противопоставляе
Оказывается, этого мало - надежно двигать мяч в эстафетном порядке, чему Луческу уже команду научил. Нужно делать это гораздо быстрее и энергичнее. «Терек» преподал ведущим академикам премьер-лиги очередной наглядный урок. И коль скоро в еврокубках жребий заботливо оберегает зенитовское самолюбие, не подпуская к нему топ-соперников, - что ж, будем сверять заведомого нашего флагмана по «Тереку» в высшем его потенциале.
Так вот: рядом с «Тереком» «Зенит» имел такой вид, словно его настигла футбольная старость. Какой-то заряд энергии привнес разве Чернов, игрок еще не затертый, выйдя на замену. Вот о том и речь. О том и твердит настойчиво с некоторых пор Луческу, сильно засомневавшись в перспективах нынешнего «Зенита».
Слушайте, «Шахтер» у Мирчи мог что угодно вытворить – но он не был ни академичен, ни тем паче скучен! Там игровая искорка бежала от одних ног к другим. А «Зенит» - погасший. «Зенит», такое чувство, - что называется, бывший в употреблении. И оставивший позади самые заветные футбольные желания.
Луческу ведь прямо-таки взывает к клубному начальству: дайте мне в работу молодых, я могу поднять их на уровень! Приобретайте игроков на вырост! Давайте их откроем вместе! Но зенитовские боссы, скользя по поверхности, по-прежнему приглашают таких, кто с именем и с опытом. И те, успев уже на предыдущем рабочем месте достичь своего пика, в «Зените» просто окунаются в сытое благополучие. Даже Кокорин, хоть и старается, наматывая объемы, он же пешком ходит по сравнению с прежними своими временами…
Питерские болельщики со стажем не дадут мне соврать: Зенит» исторически был командой темпераментной, наэлектризованно
Спасибо «Тереку». Он предельно заострил зенитовскую злобу дня.
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция