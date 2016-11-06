«Зенит», это старость. Колонка Юрия Цыбанева

Это совсем даже не про возраст Мирчи Луческу, не подумайте. Это, напротив, зенитовскому тренеру в помощь и в поддержку.

В туровую череду футбола по-зимнедворовом у залихватского вклинилось академическое. Дело было в Грозном.

«Терек» начал против «Зенита», как начинают почти все в премьер-лиге. То ли робея, то ли стесняясь. Отдал инициативу. Вежливо, на расстоянии эту зенитовскую инициативу сопровождал. Быстро и легко пропустил.

А потом – взял и раздухарился. Бросил вызов. Взял на вооружение ту же четкость игровых линий, что и «Зенит». Ту же сцепку. Вот только обращались с мячом игроки команды Рахимова на пару мгновений быстрее, чем гости. И раскручивали комбинации соответственно на такт проворнее. А уж фланги-то «Зенита» грозненские форварды вспарывали так, словно по степи гуляли. Фланги у Питера держали уважаемые Анюков и Жирков.

Понимаю, «Терек» - команда специфическая. Быть может, главная его цель во всем сезоне (так, во всяком случае, это выглядело до сих пор) – вот так веско и убедительно срезать самого авторитетного соперника. Но! Уже не в первый раз именно «Терек» противопоставляе т «Зениту» нечто более качественное, чем то, чем располагает сам «Зенит». И я даже не скажу навскидку, кто другой в премьер-лиге на такое способен.

Оказывается, этого мало - надежно двигать мяч в эстафетном порядке, чему Луческу уже команду научил. Нужно делать это гораздо быстрее и энергичнее. «Терек» преподал ведущим академикам премьер-лиги очередной наглядный урок. И коль скоро в еврокубках жребий заботливо оберегает зенитовское самолюбие, не подпуская к нему топ-соперников, - что ж, будем сверять заведомого нашего флагмана по «Тереку» в высшем его потенциале.

Так вот: рядом с «Тереком» «Зенит» имел такой вид, словно его настигла футбольная старость. Какой-то заряд энергии привнес разве Чернов, игрок еще не затертый, выйдя на замену. Вот о том и речь. О том и твердит настойчиво с некоторых пор Луческу, сильно засомневавшись в перспективах нынешнего «Зенита».

Слушайте, «Шахтер» у Мирчи мог что угодно вытворить – но он не был ни академичен, ни тем паче скучен! Там игровая искорка бежала от одних ног к другим. А «Зенит» - погасший. «Зенит», такое чувство, - что называется, бывший в употреблении. И оставивший позади самые заветные футбольные желания.

Луческу ведь прямо-таки взывает к клубному начальству: дайте мне в работу молодых, я могу поднять их на уровень! Приобретайте игроков на вырост! Давайте их откроем вместе! Но зенитовские боссы, скользя по поверхности, по-прежнему приглашают таких, кто с именем и с опытом. И те, успев уже на предыдущем рабочем месте достичь своего пика, в «Зените» просто окунаются в сытое благополучие. Даже Кокорин, хоть и старается, наматывая объемы, он же пешком ходит по сравнению с прежними своими временами…

Питерские болельщики со стажем не дадут мне соврать: Зенит» исторически был командой темпераментной, наэлектризованно й, взрывной. Да, Виллашу-Боашу никакого дела не было до клубных традиций, ему было одно важно – чтобы его родные игроки входили в ближний рабочий круг. Но Луческу-то может завести командный мотор! И он совсем не случайно с грустью подсчитывает, скольких игрокам «Зенита» под 30 или вовсе далеко за.

Спасибо «Тереку». Он предельно заострил зенитовскую злобу дня.