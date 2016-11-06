Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Теперь микрофон надо взять Миллеру». Ловчев о матчах «Зенита» и ЦСКА

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Зенит" не смог удержать победный счет в матче с "Тереком"
"Зенит" не смог удержать победный счет в матче с "Тереком"Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев предлагает способ, как завести «Зенит», отмечает «правостороннее движение» ЦСКА и говорит, что у спартаковских болельщиков очередной повод порадоваться.

О матче «Терек» – «Зенит» – 2:1

У вяловатого поначалу «Терека» появился мотиватор. Взял микрофон – и начал мотивировать команду. И тут хозяева забегали, как быки на корриде. К сожалению, Луческу сейчас не является мотиватором. Так что можно сказать, что переломил ход матча «Терек» за счет Кадырова.

Теперь надо, чтобы Миллер в микрофон подстегивал «Зенит». А то вижу, что Луческу недоволен действиями многих игроков. Например, когда Витсель передерживал мяч, тренер просто бесился! Кокорин и Дзюба тоже ничего не показали. И я подумал, почему «Зенит» вообще что-то большее должен выдавать? Это же игроки сборной России. Они, что там лучше играют? Нет. Вот это их уровень игры. И ждать «Зенит» может только чего-то от Жулиано. А наших нужно понукать все время. И для этого нужен Кадыров.

Матч

Терек - Зенит - 2:1 (2:1)

Голы

Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).

Состав

Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)

Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)

Предупреждения:

Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87

Удаления:

нет - Нету, 90

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

О матче ЦСКА – «Амкар» (2:2)

- Счет по делу. Но не ожидал много голов. Скользкое поле и снег наложили отпечаток. ЦСКА вышел на игру не с мальчиками для биться – сегодня «Амкар» серьезная команда. Но если Каррере удалось разрушить «правостороннее движение» ЦСКА, то у «Амкара» – нет. Опасность была и от Фернандеса, который заработал пенальти, и от Тошича, забившего гол. Время Траоре, думаю, прошло – Страндберг смотрится получше. Хотя тоже не дотягивает до Мусы и Думбия.

И в обороне у ЦСКА беспорядок, много ошибок. Причем претензии не только к Васе или Игнашевичу. Мячи-то в штрафную прилетают из средней зоны, где тоже все не так, как было. Вины Акинфеева в голах нет. Тем более второй гол «Амкара» – хоть из мизерного, но офсайда.

Во втором тайме по такой погоде надо было играть дедовским способом – в бей беги. Но кроме Вернблума некому было вверху за мячи бороться. Тем более «Амкар» был, как всегда, старателен. Правда, в концовке бросилась в глаза ошибка Селихова на выходе. Он не добрался до мяча – и мог быть гол. А так у ЦСКА теперь отрыв от «Спартака» уже девять очков. Спартаковские болельщики опять могут радоваться.

Матч

ЦСКА - Амкар - 2:2 (2:2)

Голы

Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)

Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63 , 90), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул

Предупреждения:

Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73

Удаления:

нет - Огуде, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Говорили, что у ЦСКА некому забивать, но на этот раз подвела оборонаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча ЦСКА – «Амкар» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью – 2:2.Ткачук вызван в сборную России, Березуцкий, Фернандес и Головин пропустят сборПолузащитник «Рубина» Денис Ткачук вызван в сборную России на подготовку к товарищеским матчам с Катаром и Румынией.Журналист Антон Тихий: Евдокимов сказал, что журналисты – клоуны. И добавил слово из пяти буквЖурналист краснодарской «Независимой спортивной газеты» Антон Тихий прокомментировал инцидент с главным тренером «Оренбурга» Робертом Евдокимовым после пресс-конференции, посвященной матчу с «Краснодаром» (3:3).«Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей, ЦСКА опустился на четвертое местоПосле 13-го тура премьер-лиги «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория красно-белых – 31924 человека.Матч «Краснодар» – «Оренбург» стал самым посещаемым в 13-м туреМатчи 13-го тура посетили 78484 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 9811 человек. Стадионы заполнились на 40,4%.Секу Конде: Я уже играл на Украине на снегу, но все равно это тяжелоЗащитник «Амкара» Секу Конде прокомментировал матч 13-го тура с ЦСКА (2:2) на «Арене ЦСКА» в Москве.Доменико Кришито: Мы смотрим только вперед – сезон длинный, а отставание от первого места всего три очкаЗащитник «Зенита» Доменико Кришито подвел итоги матча 13-го тура премьер-лиги с «Тереком» (2:2) на «Ахмат Арене» в Грозном.Гаджи Гаджиев: Джикия хочет играть за Россию, но его интенсивно «атакует» ГрузияГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после матча против ЦСКА в 13-м туре чемпионата России (2:2) рассказал о вызове в сборную России центрального защитника команды Георгия Джикии. Он отметил, что Джикию приглашают и в сборную Грузии.Роман Бабаев: Надеюсь, Чалов вырастет в игрока основного состава ЦСКАГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о дебюте форварда Федора Чалова в основном составе команды в премьер-лиге.«Зенит», это старость. Колонка Юрия Цыбанева«Зенит», это старость. Колонка Юрия ЦыбаневаЭто совсем даже не про возраст Мирчи Луческу, не подумайте. Это, напротив, зенитовскому тренеру в помощь и в поддержку.Игорь Шалимов: То, что случилось, катастрофаГлавный тренер «Краснодара» после ничьей в матче с «Оренбургом» в рамках 13-го тура премьер-лиги заявил, что не знает, что случилось с его командой в середине первого тайма.Роберт Евдокимов: У Воробьева – серьезная травма. Он не устраивал циркГлавный тренер «Оренбурга» после ничьей в матче 13-го тура премьер-лиги назвал основные причины того, почему его команда сбавила обороты во втором тайме.Мартынович вместо Смолова. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом»Мартынович вместо Смолова. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом»«Краснодар» на своем поле, ведя с разницей в два мяча, свел вничью матч с «Оренбургом».Георгий Джикия: Полторы тысячи ради сборной не жалкоГеоргий Джикия: Полторы тысячи ради сборной не жалкоПосле ничьей с ЦСКА центральный защитник «Амкара», вызванный в сборную России, ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».13-й тур РФПЛ стал самым результативным в сезонеВ восьми матчах 13-го тура было забито 32 мяча.«Терек» – «Зенит». Витсель стал лучшим по ударам и обводкамВ матче 13-го тура премьер-лиги «Зенит» в гостях уступил «Тереку» – 1:2.Аксель Витсель: Мы заслуживали большего в матче с «Тереком»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о матче против «Терека», который состоялся в Грозном (1:2).Гаджи Гаджиев: Мы справились с задачами, которые стояли перед нами в матче с ЦСКАГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, матч завершился вничью (2:2).РФПЛ. 13-й тур. «Терек» обыграл «Зенит», ЦСКА и «Амкар» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура чемпионата России.«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Оренбургом»«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Оренбургом»«Краснодар и «Оренбург» сыграли вничью (3:3) в матче 13-го тура премьер-лиги на стадионе «Краснодар».

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Терек
Тереккалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение