«Теперь микрофон надо взять Миллеру». Ловчев о матчах «Зенита» и ЦСКА
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев предлагает способ, как завести «Зенит», отмечает «правостороннее движение» ЦСКА и говорит, что у спартаковских болельщиков очередной повод порадоваться.
О матче «Терек» – «Зенит» – 2:1
У вяловатого поначалу «Терека» появился мотиватор. Взял микрофон – и начал мотивировать команду. И тут хозяева забегали, как быки на корриде. К сожалению, Луческу сейчас не является мотиватором. Так что можно сказать, что переломил ход матча «Терек» за счет Кадырова.
Теперь надо, чтобы Миллер в микрофон подстегивал «Зенит». А то вижу, что Луческу недоволен действиями многих игроков. Например, когда Витсель передерживал мяч, тренер просто бесился! Кокорин и Дзюба тоже ничего не показали. И я подумал, почему «Зенит» вообще что-то большее должен выдавать? Это же игроки сборной России. Они, что там лучше играют? Нет. Вот это их уровень игры. И ждать «Зенит» может только чего-то от Жулиано. А наших нужно понукать все время. И для этого нужен Кадыров.
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
О матче ЦСКА – «Амкар» (2:2)
- Счет по делу. Но не ожидал много голов. Скользкое поле и снег наложили отпечаток. ЦСКА вышел на игру не с мальчиками для биться – сегодня «Амкар» серьезная команда. Но если Каррере удалось разрушить «правостороннее движение» ЦСКА, то у «Амкара» – нет. Опасность была и от Фернандеса, который заработал пенальти, и от Тошича, забившего гол. Время Траоре, думаю, прошло – Страндберг смотрится получше. Хотя тоже не дотягивает до Мусы и Думбия.
И в обороне у ЦСКА беспорядок, много ошибок. Причем претензии не только к Васе или Игнашевичу. Мячи-то в штрафную прилетают из средней зоны, где тоже все не так, как было. Вины Акинфеева в голах нет. Тем более второй гол «Амкара» – хоть из мизерного, но офсайда.
Во втором тайме по такой погоде надо было играть дедовским способом – в бей беги. Но кроме Вернблума некому было вверху за мячи бороться. Тем более «Амкар» был, как всегда, старателен. Правда, в концовке бросилась в глаза ошибка Селихова на выходе. Он не добрался до мяча – и мог быть гол. А так у ЦСКА теперь отрыв от «Спартака» уже девять очков. Спартаковские болельщики опять могут радоваться.
Матч
Голы
Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)
Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63 , 90), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул
Предупреждения:
Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73
Удаления:
нет - Огуде, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция