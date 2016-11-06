«Теперь микрофон надо взять Миллеру». Ловчев о матчах «Зенита» и ЦСКА

"Зенит" не смог удержать победный счет в матче с "Тереком" Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев предлагает способ, как завести «Зенит», отмечает «правостороннее движение» ЦСКА и говорит, что у спартаковских болельщиков очередной повод порадоваться.

О матче «Терек» – «Зенит» – 2:1

У вяловатого поначалу «Терека» появился мотиватор. Взял микрофон – и начал мотивировать команду. И тут хозяева забегали, как быки на корриде. К сожалению, Луческу сейчас не является мотиватором. Так что можно сказать, что переломил ход матча «Терек» за счет Кадырова.

Теперь надо, чтобы Миллер в микрофон подстегивал «Зенит». А то вижу, что Луческу недоволен действиями многих игроков. Например, когда Витсель передерживал мяч, тренер просто бесился! Кокорин и Дзюба тоже ничего не показали. И я подумал, почему «Зенит» вообще что-то большее должен выдавать? Это же игроки сборной России. Они, что там лучше играют? Нет. Вот это их уровень игры. И ждать «Зенит» может только чего-то от Жулиано. А наших нужно понукать все время. И для этого нужен Кадыров.

О матче ЦСКА – «Амкар» (2:2)

- Счет по делу. Но не ожидал много голов. Скользкое поле и снег наложили отпечаток. ЦСКА вышел на игру не с мальчиками для биться – сегодня «Амкар» серьезная команда. Но если Каррере удалось разрушить «правостороннее движение» ЦСКА, то у «Амкара» – нет. Опасность была и от Фернандеса, который заработал пенальти, и от Тошича, забившего гол. Время Траоре, думаю, прошло – Страндберг смотрится получше. Хотя тоже не дотягивает до Мусы и Думбия.

И в обороне у ЦСКА беспорядок, много ошибок. Причем претензии не только к Васе или Игнашевичу. Мячи-то в штрафную прилетают из средней зоны, где тоже все не так, как было. Вины Акинфеева в голах нет. Тем более второй гол «Амкара» – хоть из мизерного, но офсайда.

Во втором тайме по такой погоде надо было играть дедовским способом – в бей беги. Но кроме Вернблума некому было вверху за мячи бороться. Тем более «Амкар» был, как всегда, старателен. Правда, в концовке бросилась в глаза ошибка Селихова на выходе. Он не добрался до мяча – и мог быть гол. А так у ЦСКА теперь отрыв от «Спартака» уже девять очков. Спартаковские болельщики опять могут радоваться.