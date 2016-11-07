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Гран-при Абу-Даби: о чем нужно помнить перед поездкой

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гран-при Абу-Даби: о чем нужно помнить перед поездкой

До конца чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» осталось всего два этапа, а судьба титула до сих пор не определена. Если в ближайшее воскресенье выиграет Нико Росберг, то он гарантирует себе чемпионство. Но если - и именно такой результат букмекеры и эксперты считают более вероятным - первым финиширует Льюис Хэмилтон, то вы станем свидетелями драматичнейшего финиша сезона, а чемпион определится только в самой последней гонке сезона – на автодроме «Яс Марина» в эмирате Абу-Даби.  «Советский спорт» представляет несколько советов для зрителей: что (кроме, собственно, просмотра гонки) нужно обязательно сделать, если вы решили поехать и своими глазами увидеть, как определится самый быстрый гонщик планеты.

1. Приготовиться к жаре

Средняя температура днем в ноябре в Абу-Даби составляет 30,50 по Цельсию. Даже если в средней полосе России в это время случится внезапное потепление, вам все равно предстоит пережить климатический шок. Особенно суровым контраст будет по возвращению.

2. Подготовиться к непривычному

Одна из главных особенностей этапа в Абу-Даби – атмосфера на трибунах. Конечно, за время правления Экклстоуна «Формула-1» успела распространиться в самых экзотических местах, но фанаты автоспорта до сих пор испытывают легкую оторопь, попав на главный автодром Персидского залива. Здесь нет и никогда не будет атмосферы большого семейного пикника, которая так привлекает во время гонок в Северной Европе. Здесь нет непрерывного веселого хаоса, какой всегда царит в Южной Америке, нет расслабленного dolce far niente итальянских трибун, нет шумной ярмарки, в которую превращается любой этап в Штатах. И уж точно здесь нет того духа дорогого приема Монте-Карло, где болиды проносятся между коктейлями на террасах отелей и коктейлями на яхтах.

В Абу-Даби все иначе. Видимая роскошь и технологическое совершенство автодрома соседствуют с необычайной серьезностью людей в белом.  Здесь даже на мужчин в шортах смотрят осуждающе, на трибунах и в паддоках отчаянно не хватает паддок-герлз в бикини, победители обливаются безалкогольным шампанским, а большая часть местных зрителей ведет себя так чинно, будто смотрит не гонку, а трансляцию перехода пингвинов через айсберг.

3. Подобрать снаряжение

Публика на гонки ходит разная, но  в Абу-Даби она совсем не так демократична, как в Германии, Испании и уж тем более Венгрии. Не хотите чувствовать себя неуютно? Подготовьтесь. На формулических этапах случается настоящая ярмарка тщеславия, причем гордо демонстрировать надо не костюм или машину, а правильно подобранные гаджеты. Быстрый планшет или гигантский смартфон с заранее установленным приложением любимой команды – это как раз то, что нужно. И еще правильно подобранные часы. Они должны привлекать не показной роскошью (советы, как поражать роскошью арабских шейхов надо искать не на сайте «Советского спорта»), а технологическим совершенством. Идеальное решение – новая модель Edifice EQB-600D  от Casio. Они выглядят строго и круто, при этом с одного взгляда опознаются как нечто технически продвинутое. Модель EQB-600D подключается к смартфону и обладает новым дополнительным трёхмерным циферблатом в виде планеты Земля. Это хронограф, с которым можно мгновенно определить точное время на любом автодроме мира – от Яс-Марина до Сепанга.  Плюс, в модели EQB-600D дополнительный трехмерный циферблат выполнен в виде планеты Земля, что эстетически подчёркивает функциональность. Благодаря поляризованному напылению цвет циферблата меняется в зависимости от угла обзора, добавляя часам особую утонченность. Вы же помните, что Гран-при Абу-Даби – это единственный этап в сезоне, на котором гонка начинается при дневном освещении, а заканчивается ночью? Часы Edifice EQB-600D  для таких условий идеальны.


4. Посетить Ferrari World

Байки о том, что во время Гран-при все три дня нужно не отрываясь всматриваться в асфальт трассы, любят рассказывать хардкорные пуристы, которые сами ни разу в жизни не были ни на одном этапе. Если вам удалось на три дня попасть в центр гоночной вселенной, то надо стараться получать от этого приключения максимум удовольствий. Например, отправиться в единственный в мире тематический парк главного автогоночного бренда планеты. Даже если вы болеете за «Ред Булл» или «Форс Индия» (положим, такие люди и в самом деле существуют), вы все равно почувствуете особую ауру, которая всегда окружала алые болиды. При этом,  Ferrari World – это вовсе не музей: здесь можно не только любоваться машинами и трофеями, но и пережить ощущения настолько острые, что их хватит до следующего этапа в Абу-Даби. Специально для этого в парке сооружены два десятка аттракционов: одни помогают залезть в голову пилота, другие – стать частью команды техников на пит-стопе. Есть даже пневматическая горка, на которой вас  за 5 секунд разгонят до 240 км/ч!

5. Совершить шоппинг

Остров Яс, на котором построен автодром, в прямом смысле заполнен площадками для развлечений: помимо гоночной трассы здесь есть и яхт-клуб, и поле для гольфа, и аквапарк и еще много чего. Но если вы не планируете провести здесь несколько недель, то самым правильным будет потратить свободное от гонок (и Ferrari World) время на что-то одно. Большинство гостей выбирают шоппинг. Выстроенный здесь Yas Mall по размеру втрое превышает парк имени «Феррари», и времени отнимет не меньше. Не стоит даже пытаться одолеть его в один заход. Здесь есть практически все – и даже хронометры Edifice от Casio.

И еще немного полезной информации.

Билеты на Гран-при можно купить, не выезжая из Москвы. Стоимость пакета билетов на уик-энд составит от $735, плюс $80 доставка.  

Прямо на острове расположен отель Yas Viceroy: у него идеальное местоположение, но на время гоночного уик-энда стоимость номера составит от $1620 за ночь, при этом меньше чем на три ночи номера не сдаются.

Виза в ОАЭ оформляется заранее и стоит $85. 

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