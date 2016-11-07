«Я не хотел провоцировать Евдокимова». Журналист – о перепалке с тренером

Журналист краснодарской «Независимой спортивной газеты» Антон Тихий прокомментировал инцидент с главным тренером «Оренбурга» Робертом Евдокимовым после пресс-конференци и, посвященной матчу с «Краснодаром» (3:3).

Тихий спросил у Евдокимова: «22 тысячи болельщиков было на трибунах. Вам не стыдно за цирк, который команда «Оренбург», и, в частности, господин Воробьев, устроили в последние 10 минут?». Имелось в виду то, что футболисты гостей тянули время.

- Евдокимов ответил, что ему не было стыдно за такую игру, - сказал Тихий корреспонденту «Советского спорта». – Также тренер «Оренбурга» отметил, что будь на его месте «Краснодар», команда действовала бы так же. Евдокимов предположил, что я не играл в футбол, поэтому и задаю такие вопросы. Я сказал, что в футбол играю. Последовала реплика, что значит так и играю, что не понимаю такие моменты. После этого пресс конференция закончилась. То есть во время нее непарламентских выражений не прозвучало.

- Когда они прозвучали?

- Когда главный тренер «Оренбурга» направлялся к выходу из пресс-центра, у него появилось желание добавить что-то к сказанному.

- И он добавил.

- Сказал, что он думал, что в Краснодаре все добрые, а к нему тут так отнеслись несправедливо. В перепалку вступил еще один наш журналист. После этого господин Евдокимов назвал собравшихся и, думаю, в первую очередь, меня, как автора вопроса, клоунами. И прибавил слово из пяти букв, которое многие знают. Продолжалась полемика минут пять, но все остались при своих.

- Вы хотели вывести Евдокимова на такие эмоции?

- Не ставил задачу спровоцировать тренера. Да, вопрос был острый и во многом резкий. Но я хотел поднять проблему того, какое зрелище дарит болельщику команда РФПЛ, которая недавно из первого дивизиона пришла. И у них до сих пор мышление первого дивизиона. Если задача премьер-лиги – увеличение зрительского интереса, надо и играть соответственно. А тут матч достиг кульминации. Но вместо развязки у Воробьева на протяжении нескольких минут сводило ногу, потом он брел к кромке поля. Если б публика увидела красивый гол, пусть даже «Оренбурга», это все равно гораздо больше эмоций дало бы. Чтобы футбол прибавлял в популярности, надо, чтобы матчи были интенсивными до 90-й минуты, а не до 80-й.

- Вы или ваш коллега употребляли непарламентские, как вы говорите, выражения во время этой перепалки?

- Я – точно нет. А во второй части не участвовал. Насколько слышал, коллега тоже не употреблял.

- Разочаровались ли вы в Евдокимове после этого?

- Нет обиды. Тренер разгорячен после матча – бывает. Разочарован, Разочарован, что для него такой метод достижения результата нормален.