Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Не верь, не бойся, не проси. Или в чем феномен молодой сборной Знарка

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не верь, не бойся, не проси. Или в чем феномен молодой сборной Знарка
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» - о главных критериях успеха россиян на первом этапе Евротура.

Мы еще, конечно, обсудим – кто как сыграл. Воздадим почести надежнейшему Илье Сорокину, похвалим тройки нападения за содержательную игру, а защитников – за неожиданно крепкую оборону…

Но главный-то успех этой сборной – вовсе не в личном мастерстве игроков, не в удачном сочетании звеньев, и даже, да простит меня Олег Знарок, не в тренерской тактике.

Эта сборная играла принципиально по-другому. Она в кайф играла. В первую очередь – для себя. Не мучилась, не корчилась под давлением сверху, не куксилась от ответственности за результат, не робела перед более именитыми соперниками…

И вот от этого ощущения легкости, от кайфа мы, оказывается, отвыкли. А сборная поймала нас на выдохе и наполнила легкие свежим грозовым озоном…

От озона недолго и в эйфорию впасть, распустить розовые сопли и начать умиляться.

Но мы – уже ученые. Поэтому умиления и эйфории не будет. А чувство благодарности – пожалуйста. Честное и мужское «спасибо» эта команда заслужила.

Причем, «спасибо», отводя глаза в сторону. Потому что будущего у нее нет. И, что вот в этом победном составе она, скорее всего, никогда больше не соберется. Это было в первый и последний раз. И сам Знарок не скрывает: «Я и сам пока не знаю, что с ребятами делать. Ну поговорил…».

Но это не беда.

Главное, что они сами теперь знают. Знают цену и себе, и соперникам, и тем, кто в клубе получает больше, но в сборной не так хорош. Все по-честному.

Вы хотели смелый эксперимент? Он удался!

Не верь. Не бойся. Не проси.

Да простят меня хоккеисты за эти старые арестантские истины. Но есть в них «соль земли». Потому люди их и чтут.

Не верь.

Ни в могущество «Красной машины». Ни даже в самого себя. Ни в партнера. Бой самоуверенных не прощает. Поэтому до конца держи удар. А сбили с ног – не верь в арбитра, поднимайся быстро и продолжай делать дело.

Не верь, что твой вратарь все поймает – ныряй под шайбу и выноси соперника со своего пятака.

Не верь в партнера, даже когда он выкатывается один на один с чужим голкипером. Страхуй его до конца, как Ничушкин Светлакова в матче со шведами.

Не верь – и победишь!

Не бойся.

Все твои соперники - хоть из Европы, хоть из Канады, хоть из КХЛ, хоть из НХЛ – из той же самой плоти и крови, что и ты.

Пусть они чаще призывались раньше в свою сборную, но у них, как и у тебя всего две руки и две ноги и только одна клюшка.

Пусть у них больше титулов и побед за спиной, но в каждом матче на табло зажигаются «0:0» и только от тебя зависит, как потом будут меняться эти цифры.

Не бойся – и победишь.

Не проси.

Спасибо тренерам сборной и руководству ФХР за то, что после неудач на чемпионате и Кубке мира… Ведь для нас поражение в полуфинале – все-таки неудача. Пусть не провал, но и хвастаться нечем. И давайте из этого исходить.

Так вот, спасибо, что после этих двух неудач пустили молодых и голодных «на амбразуру». Потому что они просить места в сборной не могут. Им эти места надо доверить. И продолжать доверять. Уже не под будущие авансы. А потому что они доказали. Делом доказали, что могут.

А еще потому, что их, молодых, просить не надо. Они новый контракт подписывать из сборной не улетят, и удаления хватать не будут, показывая гонор. Посмотрите, нынешняя сборная России была самая дисциплинированная на этом турнире.

Не проси – и победишь.

Ну и уж если все это обобщить… Молодость – просто очень классная штука. Потому что в молодости ты всегда хочешь больше, чем можешь. Но при этом можешь все равно всегда, когда хочешь.

Отсюда и победы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Третьяк: Такие игроки как Ковальчук и Дацюк должны выступить на домашнем этапе ЕвротураПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о комплектовании состава национальной команды на второй этап Евротура - Кубок Первого канала.Миронов и Сорокин – лучшие игроки Кубка КарьялаДиректорат Кубка Карьяля признал защитника сборной России Илью Сорокина лучшим вратарем турнира, а Андрея Миронова – лучшим защитником.Владимир Юрзинов: Ребята показали, что такое командаКонсультант сборной России Владимир Юрзинов подвел итоги Кубка Карьяла. Напомним, что российская команда выиграла турнир, обыграв в последнем туре сборную Чехии со счетом 3:0.Владимир Юрзинов: Наши молодые ребята уже выросли. Хватит им выглядывать из-за чьих-то спинКонсультант сборной России Владимир Юрзинов подвел итоги «Кубка Карьялы». Напомним, что российская команда выиграла турнир, обыграв в последнем туре сборную Чехии со счетом 3:0.Владимир Ткачев: Хороший турнир для нас, довольны игрой и результатомНападающий сборной России Владимир Ткачев поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Илья Сорокин: Мы играли здорово и самоотверженноГолкипер сборной России Илья Сорокин поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Никита Гусев: Игра «на ноль»? Основную работу сделал Сорокин, а команда ему помоглаФорвард сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Никита Гусев: Прохоркин хорошо отдал пас, мне осталось только попасть в пустой уголФорвард сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Владислав Третьяк: На «Кубке Карьяла» мы увидели, что в нашем хоккее не все так плохо, как некоторые рисуютПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил выступление сборной России на первом этапе Еврохоккейтура «Кубке Карьяла» в Хельсинки.«Сыграть с Северной Америкой? Мы бы дали бой!» Что говорили наши игроки (видео)«Сыграть с Северной Америкой? Мы бы дали бой!» Что говорили наши игроки (видео)Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Чехия (3:0) поговорил с хоккеистами нашей сборной.Олег Знарок: Ребята очень хотели победить и доказатьГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Олег Знарок: Отправить молодых на Кубок мира? А мы готовы к риску? (видео)Олег Знарок: Отправить молодых на Кубок мира? А мы готовы к риску? (видео)Обозреватель «Советского спорта» в беседе с главным тренером сборной России Олегом Знарком подводит итоги Кубка Карьяла.Олег Знарок: Первые две игры были получшеГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Никита Гусев: Самое яркое ощущение от Кубка Карьяла - победа во всех матчахНападающий сборной России Никита Гусев после победы на Кубке Карьяла поделился ощущениями от турнира.«Гусев снял 168-дневное проклятье со Знарка». Как Россия победила чехов«Гусев снял 168-дневное проклятье со Знарка». Как Россия победила чеховОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о матче Россия – Чехия (3:0) в рамках Кубка Карьяла.Россия всухую победила Чехию и выиграла «Кубок Карьяла»Россия одержала победу над Чехией (3:0) в матче третьего тура первого этапа Еврохоккейтура «Кубок Карьяла» на «Хартвалл Арене» в Хельсинки.Чехия – Россия - 0:3. Как это былоВ воскресенье в матче третьего тура Кубка Карьяла сыграют хоккеисты сборных Чехии и России.Сорокин займет место в воротах сборной России в матче с ЧехиейИлья Сорокин будет защищать ворота сборной России в ее заключительном матче на Кубке Карьяла против команды Чехии.Поквитаться с Фурхом! Топ-пять сборной Чехии на Кубке КарьялаПоквитаться с Фурхом! Топ-пять сборной Чехии на Кубке КарьялаСборная России встретится с чехами в решающем матче за победу на финском этапе Евротура.Знарок, давай и чехов на бис! Что ждет россиян в битве за лидерство в ЕвротуреЗнарок, давай и чехов на бис! Что ждет россиян в битве за лидерство в ЕвротуреСегодня молодая сборная России встречается с национальной командой Чехии. В этом матче определится победитель Кубка Карьяла.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок Карьяла
Кубок Карьяла

Cпецпредложение