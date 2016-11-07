Не верь, не бойся, не проси. Или в чем феномен молодой сборной Знарка

Обозреватель «Советского спорта» - о главных критериях успеха россиян на первом этапе Евротура.

Мы еще, конечно, обсудим – кто как сыграл. Воздадим почести надежнейшему Илье Сорокину, похвалим тройки нападения за содержательную игру, а защитников – за неожиданно крепкую оборону…

Но главный-то успех этой сборной – вовсе не в личном мастерстве игроков, не в удачном сочетании звеньев, и даже, да простит меня Олег Знарок, не в тренерской тактике.

Эта сборная играла принципиально по-другому. Она в кайф играла. В первую очередь – для себя. Не мучилась, не корчилась под давлением сверху, не куксилась от ответственности за результат, не робела перед более именитыми соперниками…

И вот от этого ощущения легкости, от кайфа мы, оказывается, отвыкли. А сборная поймала нас на выдохе и наполнила легкие свежим грозовым озоном…

От озона недолго и в эйфорию впасть, распустить розовые сопли и начать умиляться.

Но мы – уже ученые. Поэтому умиления и эйфории не будет. А чувство благодарности – пожалуйста. Честное и мужское «спасибо» эта команда заслужила.

Причем, «спасибо», отводя глаза в сторону. Потому что будущего у нее нет. И, что вот в этом победном составе она, скорее всего, никогда больше не соберется. Это было в первый и последний раз. И сам Знарок не скрывает: «Я и сам пока не знаю, что с ребятами делать. Ну поговорил…».

Но это не беда.

Главное, что они сами теперь знают. Знают цену и себе, и соперникам, и тем, кто в клубе получает больше, но в сборной не так хорош. Все по-честному.

Вы хотели смелый эксперимент? Он удался!

Не верь. Не бойся. Не проси.

Да простят меня хоккеисты за эти старые арестантские истины. Но есть в них «соль земли». Потому люди их и чтут.

Не верь.

Ни в могущество «Красной машины». Ни даже в самого себя. Ни в партнера. Бой самоуверенных не прощает. Поэтому до конца держи удар. А сбили с ног – не верь в арбитра, поднимайся быстро и продолжай делать дело.

Не верь, что твой вратарь все поймает – ныряй под шайбу и выноси соперника со своего пятака.

Не верь в партнера, даже когда он выкатывается один на один с чужим голкипером. Страхуй его до конца, как Ничушкин Светлакова в матче со шведами.

Не верь – и победишь!

Не бойся.

Все твои соперники - хоть из Европы, хоть из Канады, хоть из КХЛ, хоть из НХЛ – из той же самой плоти и крови, что и ты.

Пусть они чаще призывались раньше в свою сборную, но у них, как и у тебя всего две руки и две ноги и только одна клюшка.

Пусть у них больше титулов и побед за спиной, но в каждом матче на табло зажигаются «0:0» и только от тебя зависит, как потом будут меняться эти цифры.

Не бойся – и победишь.

Не проси.

Спасибо тренерам сборной и руководству ФХР за то, что после неудач на чемпионате и Кубке мира… Ведь для нас поражение в полуфинале – все-таки неудача. Пусть не провал, но и хвастаться нечем. И давайте из этого исходить.

Так вот, спасибо, что после этих двух неудач пустили молодых и голодных «на амбразуру». Потому что они просить места в сборной не могут. Им эти места надо доверить. И продолжать доверять. Уже не под будущие авансы. А потому что они доказали. Делом доказали, что могут.

А еще потому, что их, молодых, просить не надо. Они новый контракт подписывать из сборной не улетят, и удаления хватать не будут, показывая гонор. Посмотрите, нынешняя сборная России была самая дисциплинированн ая на этом турнире.

Не проси – и победишь.

Ну и уж если все это обобщить… Молодость – просто очень классная штука. Потому что в молодости ты всегда хочешь больше, чем можешь. Но при этом можешь все равно всегда, когда хочешь.

Отсюда и победы.