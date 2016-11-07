«Ты попадешь в Вальхаллу». Кто виноват в смерти школьника, убитого на ринге

Антон Сидоров Источник: ВКонтакте

Во Владимире 15-летний Антон Сидоров умер прямо во время юношеского турнира по боксу.

Посмотрите на это фото. Оно совсем свежее. И сделано на том самом роковом боксерском турнире во Владимире. Где Антон Сидоров погиб или где его убили. Следствие по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом должностных обязанностей» уже возбуждено.

Это фото – последняя запись 15-летнего Антона ВКонтакте. Оно сопровождалось всего одним-единственн ым словом – победа!

Под ним очень много лайков. И подписи поначалу очень жизнеутверждающи е:

«Красавчик», «Горжусь!», «Молодец», «Хорош!»…

Они сделаны 2 ноября, сразу после публикации. А сейчас под этим фото уже совсем другие слова друзей Антона:

«Земля пухом», «Любим…Скорбим…» «Спи спокойно» «Ты попадешь в Вальхаллу»…

Антон Сидоров в свои 15 лет был обычным учащимся школы №42. Он занимался боксом, как занимаются этим видом спорта сотни тысяч мальчишек на Земле. И, как и все они, был в душе настоящим воином.

Он и погиб, как воин. Потому что не хотел проигрывать важный – только для него самого - бой на обычном городском турнире памяти Владимира Сальникова, проходившем во Владимире, во дворце спорта «Молодежный».

В последний день турнира Сидоров пропустил сильный удар и побывал в нокдауне. Рефери открыл счет и, по идее, должен был остановить поединок. Похоже, он и хотел это сделать. Но Антон отчаянно замотал головой. Не хотел проигрывать.

Бой продолжился. И Сидоров тут же пропустил еще, последовал второй нокдаун. Как выяснилось позже – смертельный.

Я не виню рефери. Мне даже страшно подумать, как он винит себе сейчас сам. Я даже не хочу этого представлять. Потому что он наверняка понимал, что мальчишка после первого нокдауна уже не восстановится. А, скорее всего, напропускает еще. Ведь и более опытные боксеры в подобных ситуациях требуют продолжения боя. Даже когда продолжать его явно не могут физически.

Но рефери дал команду «бокс». Думаю, потому что в таких боях не только растет опыт и мудрость, но закаляется и характер юных спортсменов. И иногда надо им дать возможность сражаться через «не могу».

Да, это был не тот случай. Но разве кто-то мог заранее знать какая трагедия случиться?

После второго нокдауна Антон почувствовал себя совсем плохо. У него начались судороги. 15-летний мальчик умер в карете «Скорой помощи» не приходя в сознание.

Как я уже сказал ранее, я не виню рефери за его смерть. И уж, конечно, в ней неповинен соперник Сидорова.

Но у меня есть большие претензии к организаторам этого турнира.

Прививать мальчишкам любовь к спорту – благородное, очень хорошее дело. Но бокс – опасный боевой вид. А человеческий организм порой очень хрупкая вещь. И не надо думать, что у мальчишек удар еще не так силен. Ведь у них и защита порой хромает. Они могут увлечься и пойти в открытый размен… Или нарваться по неопытности на тяжелый встречный…

Это далеко не первая смерть на ринге. И, наверное, не последняя. Боксеры умирают и получают тяжелые травмы не так часто, но довольно регулярно.

И бывает, что действительно ничего уже нельзя сделать. Но надо быть готовым сделать все, что возможно! Особенно, когда речь идет о детях, о подростках.

Сейчас кто-то запустил информацию в СМИ, что у Антона несколько лет назад была серьезная травма головы… Я не очень верю в эту версию. Потому что у меня в голове не укладывается, как с такой травмой можно заниматься боксом. Любой спортивный диспансер, где юные спортсмены проходят обязательную проверку Сидорова бы завернул. Да и сама травма наверняка дала бы о себе знать раньше.

Куда правдоподобнее и реальнее версия из самого Владимира. Она заключается в том, что Антон умер от перелома основания черепа. Такие травмы при сильном акцентированном и точном ударе, увы, возможны.

И дело в том, что умер Сидоров в карете «Скорой помощи». Вот только никакой бригады «Скорой помощи» во дворце во время турнира, как оказалось, не было. Ее вызвали позже. Когда Антон уже потерял сознание. И когда дежурившие возле ринга фельдшеры поняли, что не могут ничем ему помочь.

А до этого пытались. По свидетельству очевидцев, человеку с переломом основания черепа давали нюхать нашатырный спирт.

«Скорая», опять же по показаниям очевидцев, приехала минут через двадцать после вызова. И все равно не успела.

Но ведь по идее опытные врачи изначально должны были находиться возле ринга. С необходимым современным оборудованием. Ведь бокс – это удары в голову и корпус. И в общем-то характер возможных травм можно предвидеть. И быть готовым. Именно к ним.

Но у фельдшеров был только нашатырь.

Я не знаю, успели бы спасти Антона, если бы оборудованный всем необходимым реамобиль дежурил на стадионе. И почему его там не было – тоже не знаю. Скорее всего, на него просто не нашлось денег. Сэкономили на врачах.

Но если бы он там был – у Антона шансов выжить в этой трагедии было бы гораздо больше. А его лишили этих шансов.

И вот те, кто лишил, должны ответить – почему?!

Похороны Антона Сидорова состоятся во вторник. Редакция «Советского спорта» выражает соболезнования родным, близким и друзья юного спортсмена.