Секретное оружие Слуцкого. Колонка Михаила Борзыкина

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о новых кадрово-тактичес ких находках ЦСКА.



В это непросто поверить, но у Леонида Слуцкого еще остались ресурсы в атаке.

Первый – кадровый. Страндберг. Он в ЦСКА уже полтора года, но мы до сих пор с ним только знакомимся. Что ж, это в большей степени центральный нападающий, чем нынешний Траоре. Подвижный, ищущий мяч, обладающий рывком. В отличие от Траоре, играет, а не делает одолжение. С той лишь оговоркой, что судить приходится по двум последним матчам, в которых швед выходил в стартовом составе.

Второй – тактический. Вернблум. И тут все намного интереснее.

Хватает примеров, когда по ходу матчей Понтус выдвигался в линию атаки. Довольно успешно, не раз выручал. И вот Слуцкий решил попробовать этот экзотический вариант с первых минут. Работало это так. На оттянутого назад Головина выпала дополнительная нагрузка: он должен был и функции Вернблума выполнять, и атаки разгонять. Сам швед фактически играл на одной линии с Ионовым и Тошичем, а в заключительной фазе позиционного наступления продвигался еще дальше – в вотчину Страндберга.

Схема атаки ЦСКА

В тылу «Амкара» Вернблума не ждали. Глянули – не понравилось. Да и припомнить, пожалуй, было что. И попал наш Понтус под раздачу! Не поверите, но именно Вернблум стал рекордсменом тура по «фолам на нем» – 7 нарушений. На этот раз не он делал больно. Ему делали. Надо сказать, если Слуцкий продолжит этот тактический эксперимент, все креативщики премьер-лиги будут ему бесконечно благодарны.

Ну ладно. Получилось или нет? Тот факт, что Вернблум стал лучшим игроком матча по острым передачам (6), уже заставляет задуматься, что да. Ничего не забил и не отдал. Но ЦСКА-то забил два. Тому, кому в этом сезоне забить практически невозможно (до этого тура «Амкар» пропустил меньше всех – всего 6 мячей в 12 матчах).

А потому мы имеем все основания сделать два вывода.

Во-первых, Вернблум на новой позиции чувствует себя комфортно, из игры не выпадает, с ролью справляется. (Представляю, какой культурный шок сейчас испытывают те, кто видел в шведе исключительно костолома). А если Вернблум на фоне «Амкара» выглядел вполне бодро, то каким он будет на фоне условного «Арсенала», с которым ЦСКА и играть в следующем туре?

Во-вторых, сама идея была реализована. Вряд ли полностью, конечно – не тот исход, чтобы заявлять столь смело. И все-таки в лице Вернблума ЦСКА получил, можно сказать, второго box-to-box (первый – Головин), что так или иначе и разнообразило среднюю линию, и сделало атаку более непредсказуемой (фактор неожиданности и не только).

Диапазон действий Вернблума

А вообще, конечно, эта тактическая затея исчерпывающе иллюстрирует кадровый коллапс в ЦСКА. С молодежью у Слуцкого сложные отношения. За семь лет заиграл только Головин. С лидерами происходит что-то очень странное. Что с Дзагоевым (если его не похитили инопланетяне, то где он?), что с Еременко (понятно, что дисквалификация, но за что?). Команда в глубоком кризисе. Но делать-то что-то надо! И вот главный тренер снаряжает в атаку чистого разрушителя. Выручай, родной!



Предположу, что Страндберга мы увидим и в следующий раз. Нынешний «Амкар» – не тот соперник, по матчу с которым следует судить нападающего строго. И, кстати, два момента (ну, полумомента) у Карлоса все же было. Что же касается Вернблума, то, безусловно, хочется увидеть продолжение этого эксперимента. Но там ведь вроде как Еременко возвращается… А жаль.