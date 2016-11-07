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Харитонов и Магомедов проиграли, а Монсон хочет перемен. Обзор ММА за неделю

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Харитонов и Магомедов проиграли, а Монсон хочет перемен. Обзор ММА за неделю

Сергей Харитонов нокаутирован в США, Рашид Магомедов потерпел первое поражение в UFC, Джефф Монсон хочет перемен. Это и многое другое — в еженедельном ММА-обзоре от «Советского спорта».

Боец недели

Тони Фергюсон

Один из претендентов на чемпионский пояс UFC в легком весе американец Тони Фергюсон на турнире UFC Fight Night 98 победил экс-чемпиона организации бразильца Рафаэля дос Аньоса. Фергюсон выиграл каждый из пяти раундов и теперь ждет назначение на титульный поединок. Его главный претендент россиянин Хабиб Нурмагомедов свой поединок проведет на турнире UFC 205 против американца Майкла Джонсона, который пройдет 12 ноября в Нью-Йорке. Именно после этого поединка глава промоушена Дана Уайт будет решать, что делать дальше с дивизионом легковесов, где пока правил Эдди Альварес.

Отметим, что на турнире UFC Fight Night 98 выступал также россиянин Рашид Магомедов, который в близком бою потерпел поражение единогласным решением судей Бенеилу Дариушу.

Результаты главных поединков UFC Fight Night 98 

Тони Фергюссон победил Рафаэля Дос Аньоса — единогласное решение судей 
Диего Санчес победил Марчина Хелда — единогласное решение судей 
Рикардо Ламас победил Чарльза Оливейру — гильотина, 3-й раунд 
Мартин Браво победил Клаудио Пьюэлс — TKO, 2-й раунд 
Бенеил Дариуш победил Рашида Магомедова — единогласное решение судей 
Алекса Грассо победила Хизер Кларк — единогласное решение судей

Сенсация недели

Поражение Сергея Харитонова

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов сегодня провел поединок на турнире Bellator 163 против Джеви Аялы. Поединок продлился всего 16 секунд. Аяла удачно попал в голову Харитонова, после чего россиянин рухнул и его долгое время не могли привести в себя врачи. Таким образом, Харитонов потерпел шестое поражение в своей карьере при 23 победах. Отметим, что это поражение стало самым быстрым в карьере Сергея.


Песня недели

Цой в исполнении Монсона 

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон взорвал интернет видеороликом, в котором едет на машине и исполняет песню легендарного российского исполнителя Виктора Цоя. Джефф хочет перемен. Мимика, жесты... это можно смотреть бесконечно!

Цитаты недели

«Врезать Обаме» и «утомление в ожидании» 

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи побывала на телешоу Ellen и сделала неожиданное заявление. По словам Роузи она собирается завершать карьеру в ММА. 

«Знаете что? Я собираюсь заканчивать с боями. Мне осталось немного. Бой против Аманды Нуньес будет одним из последних в моей карьере. Так что советую всем посмотреть это противостояние, шоу не будет длиться вечно. Самое тяжелое в карьере бойца — это психология. Если бы у меня был бой прямо сейчас, то я пошла бы ужинать и не беспокоилась об этом. Самое тяжелое — ожидание перед боем. Неделя за неделей — это так утомляет. Приходится себя все время накручивать. Постоянно думать о сопернице и думать, что это самый важный бой в карьере», - заявила Роузи. 

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил, что не прочь врезать президенту США Бараку Обаме. 

«Есть человек, которому я хотел бы врезать. Это Барак Обама. Потому что нужно держать свое слово, особенно если ты президент», – сказал Монсон в эфире RT. 

В ноябре прошлого года 45-летний уроженец штата Миннесота (США) получил российское гражданство, а в сентябре этого года получил паспорт Луганской Народной Республики (ЛНР).

Объявленные поединки

Промоутерская компания Fight Nights и университет «СИНЕРГИЯ» представляют международный турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 55 «ВРЕМЯ СИНЕРГИИ». Спортивно-светское событие пройдет 22 ноября. Файткард турнира можно посмотреть здесь. 

18 ноября в Москве на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72 чемпион организации Noc Gladiatora Кристиан «Кличко» Перак (Хорватия, 9-3-1) будет биться против вице-чемпиона Европы по MMA Талеха «Азербайджанского Терминатора» Наджафзаде (Baku Fighters, Азербайджан, 5-1). 

В рамках турнира состоится бой двух топовых российских полулегковесов – Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle, 6-2) сразится против Тимура Нагибина (Команда Новый Поток и Клуб Боец, 7-2). 

Помимо этого организаторы представляют вниманию болельщиков бой между автором 20 побед нокаутами Ивицой «Терор» Трушчеком (Хорватия, 31-27) и брутальным панчером Данилой Приказой (Fightspirit, 4-1).  

Проморолик турнира


Промоутерская компания UFC объявила о проведении поединка экс-чемпионом организации в легчайшем весе между Ти Джеем Диллашоу и Джоном Линекером. Встреча состоится 30 декабря на шоу UFC 207.  В рамках этого турнира также выступит действующий чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз. Его соперником будет Коди Гарбрандт.

9 декабря в Назрани на турнире M-1 Challenge 73 американский боец Ли Моррисон (США, 15-7) будет биться с не знающим поражений российским проспектом Мовсаром Евлоевым (Республика Ингушетия, 5-0). 

Руководство UFC анонсировало первый турнир организации в 2017 году. Он пройдет 15 января на Talking Stick Arena в Финиксе. Российский боец Дмитрий Смоляков (8-1) проведет бой против француза Сириля Аскера (7-2), а чех Виктор Пешта (10-3) сразится с поляком Дамианом Грабовски (20-4). Также анонсирован поединок в полутяжелом весе между еще двумя европейцами: датчанином Йоахимом Кристенсеном (13-4) и Бояном Михайловичем (10-4) из Сербии. 


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