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«Овечкин скоро наберет 1000 очков, а Варламов винит себя». 5 гвоздей НХЛ

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Овечкин скоро наберет 1000 очков, а Варламов винит себя». 5 гвоздей НХЛ
Источник: NHL

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

 Вообще «Чикаго» встречался с «Далласом» не далее как вчера. И тогда «ястребы» выиграли 3:2. Вообще это самая горячая команда лиги – победная серия «Чикаго» на сегодняшний день составляет уже шесть матчей. И это во многом благодаря одному русскому пареньку, который сенсационно лидирует в таблице лучших бомбардиров лиги.

Да, форвард Артем Анисимов продлил свою серию до 11 матчей, в которых он набирал очки. Тема идет первым среди бомбардиров (17 очков), первым – среди снайперов (8). Я попытался поговорить о нем с Владимиром Юрзиновым, к которому каждое лето Анисимов с друзьями приезжает на сборы в Швейцарию. Но Владимир Владимирович замахал руками: «Только не об Анисимове!» Он тоже боится сглазить. То, что мы видим сейчас – невероятно.

В первой половине матча «Даллас» повел 2:0 и в принципе играл получше. Но потом «Чикаго» взялся за ум. Классический гол Патрика Кейна с обводкой. Изумительный пас Данкана Кита через полплощадки, и Госса играет на Джонатана Тэйвса. Проход Тэйвса, и Анисимов тут как тут на добивании.

«Звезды» забили еще один гол, но в овертайме Анисимов сыграл на Госсу, и щелчок словака пробил щитки вратаря… Что в целом сказать о «Чикаго»? Команда не всегда стабильная, и снова может вылететь в первом раунде, а может и взять Кубок Стэнли. Вообще «ястребы» веселые, и смотреть на них интересно. Ну а Артем Анисимов – король (8+9=17). Сейчас у него лучшие дни в карьере. Кстати, третьим бомбардиром лиги идет Никита Кучеров из «Тампы» (4+11=15).

ПРОВАЛ ДНЯ

Голкипер «Колорадо» Семен Варламов в четвертый раз за сезон пропустил пять шайб в одном матче и отправился в запас, уступив ворота сменщику Келвину Пикару. Кстати, накануне Пикар сделал сухарь в матче с «Миннесотой» (1:0). Теперь на его руках все карты, и я не уверен, что слово «сменщик» уже подходит этому игроку.

Надо сказать, что «Колорадо» в последних четырех матчах забил только три гола. То есть команда постоянно сидит в обороне, а это дополнительная нагрузка на вратаря.

Но Семен Варламов попросил валить все шишки на него: «Вы видели, что произошло. Я пропустил пять шайб. Это моя вина. Я виноват».

Вообще ругать сейчас Варли – последнее дело. Его карьера и так летит под откос. Главная проблема – потеря уверенности в себе. Семену нужна серия хороших матчей. Но я не удивлюсь, если дальше у «лавины» будет играть Пикар.

ГОЛ ДНЯ

Вчера мы отмечали первый гол в НХЛ форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича. Гуляла вся страна, был большой праздник. Потом все легли спать, а утром мы узнали, что Бучневич забил свой второй гол в НХЛ. Это ли не повод не идти на работу?

Паша отличился при счете 4:2 в пользу «Рейнджерс», уже в конце третьего периода. Вы скажете, что судьба матча была предрешена? Но вы посмотрите, как Бучневич накрутил защиту «Виннипега»! Изумительно!

И знаете, если бы Павел Бучневич играл за сборную молодых звезд России в Хельсинки, то был бы одним из главных забивал. Он очень здорово вписался бы в эту команду. Но пришла пора сделать шаг вперед – в НХЛ.

ЦИФРА ДНЯ

Словацкий ветеран «Чикаго» Мариан Госса забил в овертайме и набрал 1100-е очко за карьеру в НХЛ. Среди действующих игроков подобный рубеж покорялся только Яромиру Ягру (1873), Джо Торнтону (1350) и Джерому Игинле (1275). Вообще же этой отметки достигали 59 игроков в истории НХЛ. Среди них – только один россиянин Сергей Федоров (1179). И на подходе – Александр Овечкин (532+445=977), который уже в этом сезоне должен набрать 1000 очков за карьеру в НХЛ. Вот это будет событие!

МОМЕНТ ДНЯ

Мы уже привыкли к тому, что перед матчами НХЛ символическое вбрасывание проводят военные. У лиги есть какой-то контракт с вооруженными силами США. Такой же договор стоило бы подписать и КХЛ, в которой выступают как минимум две армейские команды – ЦСКА и СКА. Это и неплохой бизнес, дань уважения военным, и дух патриотизма, о котором мы так любим говорить.

Теперь вот перед матчем «Анахайм» - «Калгари» шайбу на лед вбросил капрал по имени Неро. Очень скоро День ветеранов, который отмечается 11 ноября, когда закончилась Первая мировая война.

Что интересно, Неро зачем-то взял шайбу в рот, обслюнявил ее и выплюнул на лед. Да, забыл сказать, что капралом была немецкая овчарка, работающая сапером. Интересно, а на коньках она умеет стоять?

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Артем АНИСИМОВ («Чикаго»)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Далласом» (4:3 ОТ)

2** - Павел БУЧНЕВИЧ («Рейнджерс»)
Забил свой второй гол в НХЛ в матче с «Виннипегом» (5:2)

3*** - Владимир ТАРАСЕНКО («Сент-Луис»)
Сделал голевую передачу в матче с «Колорадо» (5:1)

ЦИТАТА ДНЯ

«После побед молодой сборной России в Хельсинки интерес к КХЛ станет еще выше, а НХЛ отойдет на второй план».

Андрей КОВАЛЕНКО, глава профсоюза игроков КХЛ

ТАБЛО ДНЯ

Матч

Сент-Луис - Колорадо - 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Голы:

Фаббри (Шаттенкирк, Яшкин), 1:37 (1:0). Лехтеря (Гуннарссон, Тарасенко), 3:35 (2:0). Дюшен (Тютин, Бушемин), 26:38 (2:1). Шварц (Стеен, Шаттенкирк), 34:54 (3:1 - бол.). Апшолл (Бродзяк, Ривз), 37:03 (4:1). Перрон (Шаттенкирк, Парайко), 39:06 (5:1).

Место и дата

07 ноября 01:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

СЛ: Тарасенко (0+1; +1, 0, 2, 14.18)

К: Тютин (0+1; -1, 2, 0, 16.32)
Задоров (0+0; 0, 0, 0, 15.35)
Григоренко (0+0; -1, 2, 0, 14.47)
в Варламов (25-20; 80%, 40.00)

Матч

Рейнджерс - Виннипег - 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)

Голы:

Хэйс (Клейн, Скджей), 2:12 (1:0). Лайне (Шейфли, Чиаро), 10:45 (1:1). Зукарелло (Крейдер), 30:02 (2:1). Шейфли (Постма, Элерс), 32:02 (2:2). Миллер (Холден), 33:01 (3:2). Фаст (Клейн, Пирри), 36:24 (4:2). Бучневич (Пирри, Кленденинг), 37:05 (5:2).

Место и дата

07 ноября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Р: Бучневич (1+0; +1, 0, 1, 13.41)

В: Бурмистров (0+0; -1, 0, 0, 11.24)

Матч

Чикаго - Даллас - 4:3 О.Т. (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы:

Сегин (Ивз, Руссель), 15:34 (0:1 - бол.). Смит (Хэмьюс), 28:29 (0:2 - мен.). Кейн (Сибрук, Тэйвс), 30:24 (1:2). Тэйвс (Хосса, Кит), 43:39 (2:2). Анисимов (Кит, Тэйвс), 44:35 (3:2). Смит (Бенн Д., Клингберг), 58:40 (3:3). Хосса (Сибрук, Анисимов), 64:31 (4:3).

Место и дата

07 ноября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Ч: Панарин (0+0; -1, 2, 3, 20.53)
Анисимов (1+1; +2, 0, 3, 20.53)

Матч

Детройт - Эдмонтон - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы:

Абделькадер (Нильсен, Смит), 8:53 (1:0 - бол.). Питлик (Лучич, Драйзайтль), 16:39 (1:1). Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Клефбом), 39:40 (1:2 - бол.).

Место и дата

07 ноября 01:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Д: Марченко (0+0; 0, 0, 1, 16.53)

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 2, 9.40)

Матч

Каролина - Нью-Джерси - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы:

Каммаллери (Зэйджак, Беннетт), 24:31 (0:1). Каммаллери (Йозефсон), 27:56 (0:2). Каммаллери (Беннетт, Мур), 48:30 (0:3). Нестрашил (Стаал, Хэнифин), 53:01 (1:3). Грин 59:05 (1:4 - мен.).

Место и дата

07 ноября 02:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Анахайм - Калгари - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Стоунер (Гецлаф, Перри), 2:29 (1:0). Чиассон (Монахан, Годро), 16:15 (1:1). Кеслер (Гецлаф, Перри), 23:18 (2:1 - бол.). Кольяно (Сильверберг, Мэнсон), 27:54 (3:1). Кеслер (Гецлаф, Перри), 53:29 (4:1 - бол.).

Место и дата

07 ноября 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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