Георгий Джикия: Не мне обсуждать Березуцкого с Игнашевичем!
Новичок сборной России защитник «Амкара» Георгия Джикия дал первое в расположении главной национальной команды страны интервью.
– Как вам первый день в сборной?
– Эмоции хорошие, настроение приподнятое. Едем работать. Осталось на поле доказать, что готов находиться здесь, тренироваться рядом с такими партнерами.
– С кем-то из сборной раньше были знакомы?
– Только с Миранчуком.
– Главный тренер Станислав Черчесов с вами поговорил?
– Пока только поздоровались.
– В факсе, который пришел в «Амкар», было написано, что надо явиться в форме сборной России…
– У меня, понятное дело, ничего не было. Сегодня приехал пораньше, все выдали.
– Вас ведь и в сборную Грузии зовут, кто звонит?
– Руководство, президент Федерации футбола Грузии. Хотят видеть меня у себя, в линии обороны.
– А вы?
– Ну, раз сюда приехал…
– Можете сказать: «Я хочу играть за сборную России!»?
– За сборную России я, может, и хочу играть, но для этого мне надо пройти огромный путь. Сейчас есть шанс доказать, что достоин.
– Гаджи Гаджиев сказал, вы давно знали, что находитесь в расширенном списке Черчесова. Это мотивировало?
– Были слухи такие, да. А Гаджи Муслимович сказал, что это на самом деле так. Стараюсь я всегда на сто процентов.
– Много говорят о том, что поколение заслуженных ветеранов Березуцкого и Игнашевича потихоньку уходит…
– Давайте не будем, не мне их обсуждать!
– Было бы лучше, если бы они сейчас оказались рядом?
– Для меня это был бы хороший опыт.
– Как вас проводили из «Амкара»?
– Пожелали удачи, у нас сейчас многих в сборные вызвали. Ребята одноклубники поехали отдыхать, а мы дальше тренироваться.
– Заметили ли вы вчера на поле, что у ЦСКА проблемы?
– Нет, ЦСКА доминировал. Проблемы, не проблемы – это их кухня. ЦСКА – чемпион России!
– Судьба дарит вам подарки – гол ЦСКА, вызов в сборную!
– Гол – да, приятно. Мы старались играть в футбол, несмотря на сильный снег. ЦСКА тоже. Думаю, антифутбола вчера не было.
– Для Перми такая погода – обычное дело?
– Ну да, у нас часто снег. Сейчас и тренируемся в таких условиях. Может, они для «Амкара» чуть привычнее.
Матч
Место и дата
10 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция