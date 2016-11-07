Георгий Джикия: Не мне обсуждать Березуцкого с Игнашевичем!

Новичок сборной России защитник «Амкара» Георгия Джикия дал первое в расположении главной национальной команды страны интервью.

– Как вам первый день в сборной?

– Эмоции хорошие, настроение приподнятое. Едем работать. Осталось на поле доказать, что готов находиться здесь, тренироваться рядом с такими партнерами.

– С кем-то из сборной раньше были знакомы?

– Только с Миранчуком.

– Главный тренер Станислав Черчесов с вами поговорил?

– Пока только поздоровались.

– В факсе, который пришел в «Амкар», было написано, что надо явиться в форме сборной России…

– У меня, понятное дело, ничего не было. Сегодня приехал пораньше, все выдали.

– Вас ведь и в сборную Грузии зовут, кто звонит?

– Руководство, президент Федерации футбола Грузии. Хотят видеть меня у себя, в линии обороны.

– А вы?

– Ну, раз сюда приехал…

– Можете сказать: «Я хочу играть за сборную России!»?

– За сборную России я, может, и хочу играть, но для этого мне надо пройти огромный путь. Сейчас есть шанс доказать, что достоин.

– Гаджи Гаджиев сказал, вы давно знали, что находитесь в расширенном списке Черчесова. Это мотивировало?

– Были слухи такие, да. А Гаджи Муслимович сказал, что это на самом деле так. Стараюсь я всегда на сто процентов.

– Много говорят о том, что поколение заслуженных ветеранов Березуцкого и Игнашевича потихоньку уходит…

– Давайте не будем, не мне их обсуждать!

– Было бы лучше, если бы они сейчас оказались рядом?

– Для меня это был бы хороший опыт.

– Как вас проводили из «Амкара»?

– Пожелали удачи, у нас сейчас многих в сборные вызвали. Ребята одноклубники поехали отдыхать, а мы дальше тренироваться.

– Заметили ли вы вчера на поле, что у ЦСКА проблемы?

– Нет, ЦСКА доминировал. Проблемы, не проблемы – это их кухня. ЦСКА – чемпион России!

– Судьба дарит вам подарки – гол ЦСКА, вызов в сборную!

– Гол – да, приятно. Мы старались играть в футбол, несмотря на сильный снег. ЦСКА тоже. Думаю, антифутбола вчера не было.

– Для Перми такая погода – обычное дело?

– Ну да, у нас часто снег. Сейчас и тренируемся в таких условиях. Может, они для «Амкара» чуть привычнее.