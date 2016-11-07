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Андрей Корешков: Бой против Макдональда должен состояться. Верю, что выиграю

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Корешков против Бена Хендерсона. Фото - Sherdog
Андрей Корешков против Бена Хендерсона. Фото - Sherdog

Россиянин в интервью Flocombat.com заявил, что полностью готов к сражению и отметил, что хочет провести бой против экс-бойца UFC Рори Макдональда.

Справка

Андрей Корешков (Омск, Россия)
26 лет
В ММА провел 20 боев, в которых одержал 19 побед (10-нокаутом). Ученика Александра Шлеменко. Чемпион Bellator в полусреднем весе.

Свой последний поединок Андрей провел против бывшего чемпиона UFC Бенсона Хендерсона и победил единогласным решением судей, взяв все пять раундов.

- Я был уверен в себе, когда выходил на бой против Хендерсона. Мои тренеры знали, что я сильней. У нас был отличный план на поединок и в моей голове не было сомнений, что я выиграю. Я побил его. Я это сделал. Сейчас я чемпион организации, это лучшее время в моей карьере. Но на мне лежит большая ответственность. Промоушен Bellator сейчас на подъеме. Многие сильные бойцы приходят в организацию. Для меня, как для спортсмена, очень важно выступать в дивизионе, где высокая конкуренция. Впереди у меня много хороших боев, которые я жду с большим нетерпением.

Корешков уже встречался с Дугласом Лимой в 2015 году и тогда одержал победу, став новым чемпионом. Сейчас россиянин вновь верит в свой успех.

- Трудно сказать, как будет во время боя, но я к нему готов на 100 процентов. Сейчас я лучше подготовлен к поединку против Лимы, чем в 2015 году. Я и моя команда сделали все, что в наших силах.

В конце августа к Bellator присоединился один из сильнейших полусредневесов планеты Рори Макдональд, который сделал себе имя, выступая в UFC. Корешков не собирается избегать поединка с ним, вовсе наоборот — ждет с ним встречи.

- Эта схватка должна состояться. Рори очень сильный боец. Он побеждал многих топовых парней и известен во всем мире. Бой против него очень важен для меня. Считаю, что у меня есть все, чтобы его победить.

Bellator 164 

Дата турнира: 10 ноября 
Место проведения: Тель-Авив (Израиль)
Кто: Андрей Корешков (Россия) — Дуглас Лима (Бразилия) 
Весовая категория: полусредняя (титульный поединок) 
Места в мировом рейтинге. Корешков (9-е, бои 19-1); Лима (28-е, бои 27-6). 

В чем интрига? 

17 июля 2015 года бойцы уже встречались в «клетке» Bellator. Тогда получился жаркий бой, который длился все отведенные пять раундов. Единогласным решением судей Корешков добился победы, прибавив к ней титул чемпиона организации. После этого ученик Александра Шлеменко провел первую защиту против топового бойца Бенсона Хендерсона и разбил его в пух и прах. Это позволило Андрею ворваться в топ-10 полусредневесов мира. Лима после поражения от россиянина провел бой против Пола Дейли и с большим трудом добился победы по очкам. Реванш обещает быть интересным. В Израиле эту схватку ждут с нетерпением. 

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10. 

Кто еще подерется на турнире: Кирилл Медведовский, Георгий Караханян, Лена Овчинникова, Скотт Клив.

Проморолик боя


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