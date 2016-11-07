«Манчестер Юнайтед»: без Моуринью – лучше. Обзор 13-го тура АПЛ

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, случившихся в 13-м туре чемпионата Англии.

Ибра проснулся, Моуринью разбушевался

«Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в премьер-лиге, легко обыграв совсем плохой «Суонси», которому не помогает пока даже смена тренера. Главным героем матча стал форвард «Юнайтед» Златан Ибрагимович, сделавший дубль – в чемпионате Англии швед не забивал с сентября. Оба раза ему ассистировал вернувшегося в стартовый состав Уэйн Руни, который номинально действовал на левом краю полузащиты. Поражает КПД Ибры: два удара в матче с «Суонси» - два гола. Тогда как неделю назад во встрече с «Бернли» (0:0) он пробил по воротам 12 раз, и все без толку.

Победил «Юнайтед» без Жозе Моуринью: главный тренер отбывает наложенную на него Футбольной ассоциацией дисквалификацию за некорректные высказывания в адрес судей, так что со скамейки командой руководил его ассистент Руй Фария. Португалец же сидел на трибунах «Либерти Стэдиум», а после матча жестко прошелся по Крису Смоллингу и Люку Шоу.

Оба не принимали участие в матче, и с учетом травм Эрика Байи и Антонио Валенсии оборона «МЮ» приняла совсем уж необычный вид: Дармиан – Рохо – Джоунс – Янг. Когда Моуринью спросили, почему не играли Смоллинг и Шоу, тот ответил: «Смоллинг сказал, что не может играть на 100 процентов, у него что-то болит. Шоу сказал мне утром, что тоже не готов». А потом разразился тирадой, после которой стало понятно, что будущее обоих в команде под большим вопросом: «Вы должны делать все для команды. Если спросить других ребят, они вам скажут, что много раз играли, не будучи готовыми на 100 процентов. Такое встречается везде, в любом виде спорта. Есть храбрецы, готовые играть любой ценой, и есть другой тип футболистов. Джоунс вышел на поле, не проведя ни одной тренировки. Он, Янг, Руни – с этими людьми невозможное может стать реальным», - заявил Моуринью.

К слову, Смоллинг и Шоу не получили приглашения в сборную Англии, которая в понедельник начала сбор перед матчами с Шотландией и Испанией.

We are top on the league

«Ливерпуль» дома разгромил «Уотфорд» (6:1) и вышел на первое место в таблице (тут еще помогли ничьи «Арсенала» и «Манчестер Сити»). Впервые с сезона-2013/14! Тогда «красные» лидировали после 35-го тура, но потом проиграли «Челси» (0:2) (да-да, один из самых горьких моментов в карьере Стивена Джеррарда) и мечту о титуле пришлось отложить на неопределенный срок.





Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пока отметает все разговоры о возможном чемпионстве: «Мы не говорим и не будем говорить об этом. Вообще. Для меня куда важнее то, как мы выглядим и что делаем на поле. Да, я помню, что было три года назад, но сейчас «Ливерпуль» - совсем другая команда».

Тем не менее, журналисты ВВС не удержались от сравнения и выводы получились любопытными. Так, матч с «Уотфордом» стал уже 5-м в этом чемпионате, когда «Ливерпуль» забил четыре и более гола – и это за 11 туров! В сезоне-2013/14 таких матчей набралось 11 (это, кстати, рекорд АПЛ). Если сейчас «красные» сохранят темп, то таких игр у них наберется 17.

Интересно и то, что три года назад в первых 11-ти турах у «Ливерпуля» забивали всего пять человек (разумеется, в их числе были Луис Суарес и Дэниэл Старридж). Сейчас таких футболистов 10 – и это лучший показатель в АПЛ (у «Челси» 9 голеадоров).

Матч Ливерпуль - Уотфорд - 6:1 (3:0) Голы Мане 27 (1:0). Коутиньо 30 (2:0). Джан 43 (3:0). Фирмино 57 (4:0). Мане 60 (5:0). Янмат 75 (5:1). Вейналдум 90 (6:1). Состав Ливерпуль: Кариус, Матип, Клайн, Милнер, Джан, Коутиньо (Эжария, 87), Мане (Вейналдум, 63), Лаллана (Старридж, 71), Лейва, Хендерсон, Фирмино Уотфорд: Гомес (Пантилимон, 33), Холебас, Бритос, Кабул, Янмат, Перейра (Суньига, 86), Бехрами (Уотсон, 61), Капу, Игало, Дини, Амрабат Предупреждения: Вейналдум, 88 - Холебас, 56; Бритос, 80 Судья: Майкл Оливер (Англия) Место и дата 06 ноября 17:15, Энфилд, Онлайн-трансляция

«Синий» поезд

В середине второго тайма матча с «Арсеналом», когда его команда безнадежно уступала со счетом 0:3, главный тренер «Челси» Антонио Конте перешел со схемы 4-1-4-1, которую практиковал на летних сборах и в начале сезона, на 3-4-3. Тогда это решение могло показаться просто лихорадочными метаниями из серии «а вдруг сработает».

Но нет, в следующем матче, против «Халла», Конте снова применил эту расстановку. Итог – пять побед подряд с общим счетом 16:0, лидерство, пусть и недолгое, в таблице и всеобщее восхищение. При этом в запасе осели такие люди, как Бранислав Иванович, Сеск Фабрегас и Оскар.

Хотя в матче с «Эвертоном» (5:0) перемудрил и главный тренер «ирисок» Роналд Куман, решивший сыграть против «Челси» с тремя защитниками, сделав расстановки «зеркальными». Результат, как говорится, на табло. «Думаю, Куман выбрал не тот день для экспериментов. Уж слишком много свободы было у Эдена Азара», - заметил эксперт ВВС Иан Райт.

«Против схемы 3-4-3 очень трудно играть. Но дело тут не в расстановке – разница была главным образом в менталитете, Конте привил игрокам «Челси» психологию победителей», - оправдывался после матча Куман.

Плюс Кейн, минус Алли

«Тоттенхэму» как-то отчаянно не везет с травмами в этом сезоне – болячки цепляются к лидерам. Только-только выздоровел лучший бомбардир Харри Кейн (без него «шпоры» в 10 матчах провели только 13 голов, из них пять – «Джиллингему» в Кубке лиги), отметивший возвращение голом «Арсеналу» (хотя будь в лучшей форме, мог бы забить и больше), как сломался Деле Алли.

20-летний хавбек травмировал колено. На тренировке, столкнувшись с партнером по команде. Когда вернется – неизвестно. Врачи и главный тренер Маурисио Покеттино говорят о нескольких неделях восстановления. «Это футбол, и такое бывает», - грустно констатировал расстроенный аргентинец. И в этом смысле двухнедельная пауза на матчи сборных Покеттино только на руку.

Болельщики «Тоттенхэма» могут утешиться тем, что все в порядке с Кристианом Эриксеном и набирает форму Мусса Дембеле, иначе с креативом в середине поля все было бы совсем туго.

Никаких нолей

Есть в мире вещи привычные и естественные. Например, зимой в России выпадает снег. Или, например, каждую осень «Сандерленд» проваливает старт очередного английского сезона. А потом героически отстаивает свое место в премьер-лиге. Попутно меняя тренеров – недавние спасители становятся изгоями. Так было, например, с нашим хорошим знакомым Диком Адвокатом, вытащившим «черных котов» из трясины весной 2015-го, но уже в октябре того же года уволенным.

Дэвид Мойес, принявший команду летом, пока держится. Более того, в минувшие выходные «Сандерленд» одержал первую победу в чемпионате, обыграв в меньшинстве на выезде «Борнмут» (2:1), и теперь в турнирной таблице АПЛ не осталось ни одного ноля.

Для шотландца, кстати, это первая победа в премьер-лиге с апреля 2014 года (945 дней спустя), когда он еще возглавлял «Манчестер Юнайтед». Потом была пауза в карьере, следом – неудачная командировка в Испанию, где Мойес провалился в «Реал Сосьедад».