«Манчестер Юнайтед»: без Моуринью – лучше. Обзор 13-го тура АПЛ
«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, случившихся в 13-м туре чемпионата Англии.
Ибра проснулся, Моуринью разбушевался
«Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в премьер-лиге, легко обыграв совсем плохой «Суонси», которому не помогает пока даже смена тренера. Главным героем матча стал форвард «Юнайтед» Златан Ибрагимович, сделавший дубль – в чемпионате Англии швед не забивал с сентября. Оба раза ему ассистировал вернувшегося в стартовый состав Уэйн Руни, который номинально действовал на левом краю полузащиты. Поражает КПД Ибры: два удара в матче с «Суонси» - два гола. Тогда как неделю назад во встрече с «Бернли» (0:0) он пробил по воротам 12 раз, и все без толку.
Победил «Юнайтед» без Жозе Моуринью: главный тренер отбывает наложенную на него Футбольной ассоциацией дисквалификацию за некорректные высказывания в адрес судей, так что со скамейки командой руководил его ассистент Руй Фария. Португалец же сидел на трибунах «Либерти Стэдиум», а после матча жестко прошелся по Крису Смоллингу и Люку Шоу.
Оба не принимали участие в матче, и с учетом травм Эрика Байи и Антонио Валенсии оборона «МЮ» приняла совсем уж необычный вид: Дармиан – Рохо – Джоунс – Янг. Когда Моуринью спросили, почему не играли Смоллинг и Шоу, тот ответил: «Смоллинг сказал, что не может играть на 100 процентов, у него что-то болит. Шоу сказал мне утром, что тоже не готов». А потом разразился тирадой, после которой стало понятно, что будущее обоих в команде под большим вопросом: «Вы должны делать все для команды. Если спросить других ребят, они вам скажут, что много раз играли, не будучи готовыми на 100 процентов. Такое встречается везде, в любом виде спорта. Есть храбрецы, готовые играть любой ценой, и есть другой тип футболистов. Джоунс вышел на поле, не проведя ни одной тренировки. Он, Янг, Руни – с этими людьми невозможное может стать реальным», - заявил Моуринью.
К слову, Смоллинг и Шоу не получили приглашения в сборную Англии, которая в понедельник начала сбор перед матчами с Шотландией и Испанией.
Матч
Суонси - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:3)
Голы
Погба 15 (0:1). Ибрагимович 21 (0:2). Ибрагимович 34 (0:3). ван дер Хоорн 69 (1:3).
Состав
Суонси: Фабиански, ван дер Хоорн, Моусон, Кингсли, Ранхель, Бриттон (Фер, 70), Роутледж (Бэрроу, 46), Сигурдссон, Ки Сун Ен, Борха, Льоренте (Монтеро, 46)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Янг, Кэррик, Погба (Фосу-Менса, 90), Мата (Лингард, 81), Феллайни, Руни (Шнайдерлин, 89), Ибрагимович
Предупреждения:
нет - Ибрагимович, 76; Мата, 80
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
06 ноября 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция
We are top on the league
«Ливерпуль» дома разгромил «Уотфорд» (6:1) и вышел на первое место в таблице (тут еще помогли ничьи «Арсенала» и «Манчестер Сити»). Впервые с сезона-2013/14! Тогда «красные» лидировали после 35-го тура, но потом проиграли «Челси» (0:2) (да-да, один из самых горьких моментов в карьере Стивена Джеррарда) и мечту о титуле пришлось отложить на неопределенный срок.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пока отметает все разговоры о возможном чемпионстве: «Мы не говорим и не будем говорить об этом. Вообще. Для меня куда важнее то, как мы выглядим и что делаем на поле. Да, я помню, что было три года назад, но сейчас «Ливерпуль» - совсем другая команда».
Тем не менее, журналисты ВВС не удержались от сравнения и выводы получились любопытными. Так, матч с «Уотфордом» стал уже 5-м в этом чемпионате, когда «Ливерпуль» забил четыре и более гола – и это за 11 туров! В сезоне-2013/14 таких матчей набралось 11 (это, кстати, рекорд АПЛ). Если сейчас «красные» сохранят темп, то таких игр у них наберется 17.
Интересно и то, что три года назад в первых 11-ти турах у «Ливерпуля» забивали всего пять человек (разумеется, в их числе были Луис Суарес и Дэниэл Старридж). Сейчас таких футболистов 10 – и это лучший показатель в АПЛ (у «Челси» 9 голеадоров).
Матч
Ливерпуль - Уотфорд - 6:1 (3:0)
Голы
Мане 27 (1:0). Коутиньо 30 (2:0). Джан 43 (3:0). Фирмино 57 (4:0). Мане 60 (5:0). Янмат 75 (5:1). Вейналдум 90 (6:1).
Состав
Ливерпуль: Кариус, Матип, Клайн, Милнер, Джан, Коутиньо (Эжария, 87), Мане (Вейналдум, 63), Лаллана (Старридж, 71), Лейва, Хендерсон, Фирмино
Уотфорд: Гомес (Пантилимон, 33), Холебас, Бритос, Кабул, Янмат, Перейра (Суньига, 86), Бехрами (Уотсон, 61), Капу, Игало, Дини, Амрабат
Предупреждения:
Вейналдум, 88 - Холебас, 56; Бритос, 80
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
06 ноября 17:15, Энфилд, Онлайн-трансляция
«Синий» поезд
В середине второго тайма матча с «Арсеналом», когда его команда безнадежно уступала со счетом 0:3, главный тренер «Челси» Антонио Конте перешел со схемы 4-1-4-1, которую практиковал на летних сборах и в начале сезона, на 3-4-3. Тогда это решение могло показаться просто лихорадочными метаниями из серии «а вдруг сработает».
Но нет, в следующем матче, против «Халла», Конте снова применил эту расстановку. Итог – пять побед подряд с общим счетом 16:0, лидерство, пусть и недолгое, в таблице и всеобщее восхищение. При этом в запасе осели такие люди, как Бранислав Иванович, Сеск Фабрегас и Оскар.
Хотя в матче с «Эвертоном» (5:0) перемудрил и главный тренер «ирисок» Роналд Куман, решивший сыграть против «Челси» с тремя защитниками, сделав расстановки «зеркальными». Результат, как говорится, на табло. «Думаю, Куман выбрал не тот день для экспериментов. Уж слишком много свободы было у Эдена Азара», - заметил эксперт ВВС Иан Райт.
«Против схемы 3-4-3 очень трудно играть. Но дело тут не в расстановке – разница была главным образом в менталитете, Конте привил игрокам «Челси» психологию победителей», - оправдывался после матча Куман.
Матч
Голы
Азар 19 (1:0). Алонсо 20 (2:0). Коста 42 (3:0). Азар 56 (4:0). Педро 65 (5:0).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл (Терри, 84), Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Канте, Азар (Батшуайи, 80), Мозес, Коста, Педро (Оскар, 71)
Эвертон: Стекеленбург, Джагелка, Коулмэн, Уильямс, Овьедо (Миральяс, 36), Мори, Боласи (Леннон, 60), Баркли, Клеверли, Бэрри (Дэвис, 66), Лукаку
Предупреждения:
нет - Боласи, 15; Джагелка, 30; Бэрри, 64
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
05 ноября 20:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
Плюс Кейн, минус Алли
«Тоттенхэму» как-то отчаянно не везет с травмами в этом сезоне – болячки цепляются к лидерам. Только-только выздоровел лучший бомбардир Харри Кейн (без него «шпоры» в 10 матчах провели только 13 голов, из них пять – «Джиллингему» в Кубке лиги), отметивший возвращение голом «Арсеналу» (хотя будь в лучшей форме, мог бы забить и больше), как сломался Деле Алли.
20-летний хавбек травмировал колено. На тренировке, столкнувшись с партнером по команде. Когда вернется – неизвестно. Врачи и главный тренер Маурисио Покеттино говорят о нескольких неделях восстановления. «Это футбол, и такое бывает», - грустно констатировал расстроенный аргентинец. И в этом смысле двухнедельная пауза на матчи сборных Покеттино только на руку.
Болельщики «Тоттенхэма» могут утешиться тем, что все в порядке с Кристианом Эриксеном и набирает форму Мусса Дембеле, иначе с креативом в середине поля все было бы совсем туго.
Матч
Арсенал - Тоттенхэм - 1:1 (1:0)
Голы
Виммер 43 (1:0 - автогол). Кейн 51 (1:1 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Озил, Коклен (Рэмзи, 65), Джака, Айвоби (Жиру, 70), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 71), Санчес
Тоттенхэм: Льорис, Виммер, Уокер (Триппьер, 80), Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Дембеле, Сон Хын Мин (Уинкс, 89), Кейн (Янссен, 73)
Предупреждения:
Косьельни, 69 - Виммер, 6; Дайер, 73
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
06 ноября 15:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
Никаких нолей
Есть в мире вещи привычные и естественные. Например, зимой в России выпадает снег. Или, например, каждую осень «Сандерленд» проваливает старт очередного английского сезона. А потом героически отстаивает свое место в премьер-лиге. Попутно меняя тренеров – недавние спасители становятся изгоями. Так было, например, с нашим хорошим знакомым Диком Адвокатом, вытащившим «черных котов» из трясины весной 2015-го, но уже в октябре того же года уволенным.
Дэвид Мойес, принявший команду летом, пока держится. Более того, в минувшие выходные «Сандерленд» одержал первую победу в чемпионате, обыграв в меньшинстве на выезде «Борнмут» (2:1), и теперь в турнирной таблице АПЛ не осталось ни одного ноля.
Для шотландца, кстати, это первая победа в премьер-лиге с апреля 2014 года (945 дней спустя), когда он еще возглавлял «Манчестер Юнайтед». Потом была пауза в карьере, следом – неудачная командировка в Испанию, где Мойес провалился в «Реал Сосьедад».
Матч
Борнмут - Сандерленд - 1:2 (1:1)
Голы
Гослинг 11 (1:0). Аничебе 33 (1:1). Дефо 74 (1:2 - пен.).
Состав
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Артер (Муссе, 76), Уилшер, Гослинг, Айб (Афобе, 46), Кинг, Станислас (Фрейзер, 82)
Сандерленд: Пикфорд, Джонс, МакНейр (Денайер, 72), ван Анхолт, Коне, Джилободжи, Ндонг, Пиенаар, Уотмор (Лав, 90), Дефо (Гуч, 90), Аничебе
Предупреждения:
Артер, 3; Кинг, 30; Смит А., 73 - Пиенаар, 43; Аничебе, 70; Гуч, 90
Удаления:
нет - Пиенаар, 59
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
05 ноября 18:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция