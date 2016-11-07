Важный вопрос. Правда ли, что бокал пива остановит рост мышц?

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников – в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: правда ли, что бутылка пива, бокал вина или несколько рюмок крепкого алкоголя, выпитые в день тренировки, «убьют» всю пользу от тренинга и остановят рост мышц?

Отвечает Александр Мудрецов, спортивный врач:

– Медицинские исследования позволили точно установить роль, которую оказывает алкоголь на спортивные показатели и мышечный рост. Выводы этих исследований таковы: если выпить после тренировки немного спиртного, то скорость синтеза протеина снизится, а восстановление мышц пройдет медленнее.

Исследования проводили на молодых мужчинах, которых делили на группы. Одна группа принимала сывороточный протеин, около 25 грамм – сразу после тренировки и через несколько часов по ее завершению. Другая группа в день тренировки принимала алкоголь – около 250-300 г водки небольшими порциями. Испытуемые в этой группе также принимали протеин – два раза по 25 грамм. Третья группа тоже принимала алкоголь в день тренировки, но белок заменили приемом углеводов – около 25 г мальтодекстрина.

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Каковы оказались результаты? По анализу крови и мышечной биопсии, исследователи увидели, что синтез мышечного протеина снизился в среднем на 25% и 40% процентов в группах, которые получали алкоголь – по сравнению с «безалкогольной» группой. При этом, в группе, где принимали протеин и алкоголь одновременно, синтез белка был все же несколько выше. А дополнительно протеин способствовал тому, что алкоголь выводился из организма быстрее.



Людям, которые имеют привычку выпивать в день тренировки, следует также помнить: алкоголь, помимо того, что он замедляет рост мышц, будет серьезной дополнительной нагрузкой для организма. Сердцу, печени и другим органам и без этого тяжело после треннировки – они участвуют в детоксикации организма от продуктов распада мышечных волокон. И тут спортсмен вдруг заливает в себя еще один токсин (этанол): организму и без того несладко, а теперь нужно бороться еще и с этим.

Отвечает Николай Горячев, фитнес-менеджер клуба X-Fit Мосфильмовский, мастер-тренер направления тренажерных залов федеральной сети фитнес-клубов X-Fit:

– После употребления алкоголя снижается активность ЦНС. Алкоголь угнетает и подавляет ее активность – исходя из этого все восстановительные процессы в организме будут идти намного медленнее.

Важный вопрос: правда ли, что на турнике не нарастить «массу»?

Снижается уровень тестостерона, и повышается уровень эстрогена – особенно в этой связи опасно пиво. Также в течении суток после приема алкоголя исследователи отмечают повышенное количество гормона кортизола (гормон стресса), а он в свою очередь тормозит синтез белков из которых состоят мышцы.

Исследовательски доказано, что прием алкоголя даже в незначительных дозировках снижает уровень гормона роста и сохраняют этот низкий уровень еще примерно сутки.

Кроме того, не стоит упускать из виду мочегонный эффект алкоголя. Связано это с тем что алкоголь вызывает сильную дегидратацию организма – попросту выводит из организма воду. А вода необходима для построения мышц, без нее невозможно построение новых белковых структур.

Употребление спиртного повышает количество жировых отложений. Алкоголь является высококалорийным продуктом. На 1 грамм приходится 7 калорий, поэтому худеющим стоит задуматься о целесообразности приема алкогольных напитков. Алкоголь тормозит метаболические процессы в организме, способствуя формированию запасов жира.

Вывод: алкоголь и тренировки – несовместимы. Хотите прогрессировать и развиваться, значит от алкоголя лучше отказаться совсем. Или хотя бы не употребляйте его в дни тренировок.